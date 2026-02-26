Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fostele adversare ale echipelor românești se luptă pentru calificare

ADVERTISEMENT

UEFA Conference League s-a întors, iar joi, 26 februarie, vom afla toate echipele ce vor participa în optimile de finală ale competiției. Vom putea urmări meciuri interesante, în care sunt angrenate trei dintre fostele adversare ale echipelor românești din acest sezon. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Seară încinsă în cea de-a treia competiție europeană

Returul play-off-ului pentru accederea în optimile UEFA Conference League anunță meciuri încinse, după rezultate surprinzătoare în tur. Surprizele de săptămâna trecută au fost victoria lui Noah, fosta adversară a Universității Craiova, contra lui AZ Alkmaar, dar și remiza bosniacilor de la Zrinjski împotriva lui Crystal Palace.

De asemenea, în a treia competiție europeană încă sunt angrenate două dintre echipele pe care FCSB le-a întâlnit în preliminariile cupelor europene din acest an: Shkendija și Drita, ambele fiind nevoite să recupereze o diferență de un gol în a doua manșă. România are jucători calificați direct în optimi, deci, începând cu faza următoare, , Răzvan Marin (AEK Atena) sau Bogdan Racovițan (Rakow).

Programul complet și televizările din manșa retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League

Deoarece meciurile din Conference League coincid ca program cu cele din Europa League, care este o competiție de un nivel superior, cele opt partide din a treia competiție europeană nu vor putea fi urmărite pe posturile TV din România

manșele retur se joacă o săptămână mai târziu, pe 26 februarie. Iată programul complet al disputelor din manșa retur a play-off-ului Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 26 februarie

19:45 Celje – Drita (3-2 în tur)

19:45 Fiorentina – Jagiellonia (3-0 în tur)

19:45 Rijeka – Omonia (1-0 în tur)

19:45 Samsunspor – Shkendija (1-0 în tur)

22:00 Alkmaar – Noah (0-1 în tur)

22:00 Crystal Palace – Zrinjski (1-1 în tur)

22:00 Lausanne – Sigma Olomuc (1-1 în tur)

22:00 Lech – KuPS (2-0 în tur)

Cotele la pariuri pentru meciurile din returul play-off-ului Conference League

Așa cum v-am obișnuit, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și construi bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul play-off-ului Conference League:

Fiorentina – Jagiellonia: „1 solist” – cotă 1,51

AZ Alkmaar – Noah: „Peste 2,5 goluri” – cotă 1,57

Celje – Drita: „GG” – cotă 2,00

Vezi live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!