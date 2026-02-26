Sport

Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fostele adversare ale echipelor românești se luptă pentru calificare

Play-off-ul UEFA Conference League propune meciuri interesante. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre manșa retur, de la meciuri, la scoruri, marcatori până la reacțiile de după.
Ciprian Păvăleanu
26.02.2026 | 13:07
Live video UEFA Conference League mansa retur a playoffului pentru optimi Fostele adversare ale echipelor romanesti se lupta pentru calificare
ULTIMA ORĂ
UEFA Conference League: play-off pentru calificarea în optimi, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

UEFA Conference League s-a întors, iar joi, 26 februarie, vom afla toate echipele ce vor participa în optimile de finală ale competiției. Vom putea urmări meciuri interesante, în care sunt angrenate trei dintre fostele adversare ale echipelor românești din acest sezon. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Seară încinsă în cea de-a treia competiție europeană

Returul play-off-ului pentru accederea în optimile UEFA Conference League anunță meciuri încinse, după rezultate surprinzătoare în tur. Surprizele de săptămâna trecută au fost victoria lui Noah, fosta adversară a Universității Craiova, contra lui AZ Alkmaar, dar și remiza bosniacilor de la Zrinjski împotriva lui Crystal Palace.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în a treia competiție europeană încă sunt angrenate două dintre echipele pe care FCSB le-a întâlnit în preliminariile cupelor europene din acest an: Shkendija și Drita, ambele fiind nevoite să recupereze o diferență de un gol în a doua manșă. România are jucători calificați direct în optimi, deci, începând cu faza următoare, îi vom putea vedea în acțiune pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Răzvan Marin (AEK Atena) sau Bogdan Racovițan (Rakow).

Programul complet și televizările din manșa retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League

Deoarece meciurile din Conference League coincid ca program cu cele din Europa League, care este o competiție de un nivel superior, cele opt partide din a treia competiție europeană nu vor putea fi urmărite pe posturile TV din România

ADVERTISEMENT
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Digi24.ro
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski

După ce meciurile tur s-au jucat joi, 19 februarie, manșele retur se joacă o săptămână mai târziu, pe 26 februarie. Iată programul complet al disputelor din manșa retur a play-off-ului Conference League, ediția 2025/2026:

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii

Joi, 26 februarie

  • 19:45 Celje – Drita (3-2 în tur)
  • 19:45 Fiorentina – Jagiellonia (3-0 în tur)
  • 19:45 Rijeka – Omonia (1-0 în tur)
  • 19:45 Samsunspor – Shkendija (1-0 în tur)
  • 22:00 Alkmaar – Noah (0-1 în tur)
  • 22:00 Crystal Palace – Zrinjski (1-1 în tur)
  • 22:00 Lausanne – Sigma Olomuc (1-1 în tur)
  • 22:00 Lech – KuPS (2-0 în tur)

Cotele la pariuri pentru meciurile din returul play-off-ului Conference League

Așa cum v-am obișnuit, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și construi bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul play-off-ului Conference League:

  • Fiorentina – Jagiellonia: „1 solist” – cotă 1,51
  • AZ Alkmaar – Noah: „Peste 2,5 goluri” – cotă 1,57
  • Celje – Drita: „GG” – cotă 2,00

Vezi live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de...
Fanatik
Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de transferuri?”. Ce clauză de reziliere are portarul FCSB
Imagini devastatoare pentru fostul jucător FCSB. Adus în cătușe la Parchet în dosarul...
Fanatik
Imagini devastatoare pentru fostul jucător FCSB. Adus în cătușe la Parchet în dosarul blaturilor pentru pariuri
Eddy Gnahore și-a anunțat următoarea destinație! Unde semnează fotbalistul, dacă pleacă de la...
Fanatik
Eddy Gnahore și-a anunțat următoarea destinație! Unde semnează fotbalistul, dacă pleacă de la Dinamo: „Sentimentele nu sunt tot ce contează”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Umilința trăită de un legendar antrenor român când era selecționerul naționalei: 'L-a adus...
iamsport.ro
Umilința trăită de un legendar antrenor român când era selecționerul naționalei: 'L-a adus Borchină cu mașina de la Prima'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!