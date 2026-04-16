Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Răzvan Marin și Andrei Rațiu, gata de confruntarea finală! Vezi programul complet

Conference League a ajuns în faza sferturilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre returul acestora, de la marcatori, la scoruri finale și reacții înainte și după fluierul final.
16.04.2026 | 14:30
Conference League vine cu meciuri importante, pe lângă „surorile” mai mari, Europa League și Champions League. Competiția în care și Universitatea Craiova a participat în acest sezon propune 4 meciuri extrem de interesante în faza sferturilor. Vezi când se vor duela pentru un loc în semifinale Andrei Rațiu și Răzvan Marin, ultimii români rămași în competiție. Află toate detaliile doar pe Fanatik.ro.

Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Răzvan Marin și Andrei Rațiu dau lupta finală pentru calificarea în semifinalele competiției

UEFA Conference League este din nou prezentă în atenția dumneavoastră în această săptămână. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi a ajuns la returul sferturilor. Echipele rămase în competiție vor juca acum meciurile pe viață și pe moarte pentru calificarea în runda următoare.

Cel mai important duel, mai ales pentru microbiștii români, este cel dintre AEK Atena și Rayo Vallecano. Răzvan Marin, cel care este tot mai aproape de titlu în Grecia, poate ajunge în semifinale după ce AEK a câștigat în tur cu 3-0. Rămâne de văzut dacă Andrei Rațiu și colegii săi au forța necesară să răstoarne soarta calificării.

Programul complet și televizările din manșa retur a sferturilor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul sferturilor UEFA Conference League va fi posibilă și în România. Posturile Digi Sport și Prima Sport se vor asigura de difuzarea acestora. Site-ul FANATIK vă va veni în sprijin și vă va ține permanent informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT.

Meciurile tur din faza sferturilor s-au jucat pe data de 9 aprilie, în timp ce manșele retur au loc acum pe 16 aprilie. Faza semifinalelor se va juca apoi pe 30 aprilie – turul, respectiv 7 mai – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 16 aprilie, din manșa retur a sferturilor Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 16 aprilie

  • Ora 19:45: AZ Alkmaar – Șahtior (Digi Sport 3, Prima Sport 2)
  • Ora 22:00: AEK Atena – Rayo Vallecano (Digi Sport 3, Prima Sport 4)
  • Ora 22:00: Fiorentina – Crystal Palace (Prima Sport 5)
  • Ora 22:00: Strasbourg – Mainz (Prima Sport PPV 1)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa retur a sferturilor Conference League

FANATIK vine ca de obicei în sprijinul dumneavoastră și oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul sferturilor Conference League:

  • AZ Alkmaar – Șahtior: „X2” / cotă 1.82
  • AEK Atena – Rayo Vallecano: „1X” / cotă 1.30
  • Strasbourg – Mainz: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.82

Vezi live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a sferturilor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor, precum și cele mai importante reacții.

