Sport

Live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Când și cu cine joacă Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan!

Conference League a ajuns în faza optimilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la marcatori, la scoruri finale și reacții înainte și după fluierul final.
FANATIK
12.03.2026 | 14:57
Live video UEFA Conference League mansa tur a optimilor Cand si cu cine joaca Andrei Ratiu Razvan Marin si Bogdan Racovitan
ULTIMA ORĂ
UEFA Conference League: turul optimilor, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Conference League nu se lasă mai prejos și propune 8 meciuri interesante în faza optimilor. Vezi când și cu cine vor juca Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan, singurii români rămași în competiție. Află toate detaliile doar pe Fanatik.ro.

Live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Meciuri tari în cea de-a treia competiție europeană

UEFA Conference League se întoarce în prim plan. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi este din nou prezentă cu meciuri captivante odată cu faza optimilor din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Odată cu finalul returului play-off-ului pentru optimi, echipele calificate au aflat apoi cu cine vor juca mai departe după tragerea la sorți. Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan vor să ajungă în sferturi.

Rațiu, care evoluează la Rayo Vallecano, va da piept cu turcii de la Samsunspor. Răzvan Marin, fotbalistul grecilor de la AEK Atena, va întâlni formația slovenă Celje. Bogdan Racovițan, fundașul lui Rakow, are o „dublă” cu Fiorentina.

ADVERTISEMENT
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul...
Digi24.ro
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Programul complet și televizările din manșa tur a optimilor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul optimilor UEFA Conference League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul...
Digisport.ro
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
ADVERTISEMENT

Meciurile tur din faza optimilor sunt programate pentru 12 martie, în timp ce manșele retur o săptămână mai târziu, pe 19 martie. Faza sferturilor se va juca apoi pe 9 aprilie – turul, respectiv 16 aprilie – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 12 martie, din manșa tur a optimilor Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 12 martie

  • Ora 19:45: AZ Alkmaar – Sparta Praga 
  • Ora 19:45: Lech Poznan – Sahtior Donețk
  • Ora 19:45: Rijheka – Strasbourg
  • Ora 19:45: Samsunspor – Rayo Vallecano
  • Ora 22:00: Celje – AEK Atena
  • Ora 22:00: Crystal Palace – AEK Larnaca
  • Ora 22:00: Fiorentina – Rakow
  • Ora 22:00: Sigma Olomuc – Mainz

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a optimilor Conference League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul optimilor Conference League:

ADVERTISEMENT
  • Samsunspor – Rayo Vallecano: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.85
  • Celje – AEK Atena: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.22
  • Fiorentina – Rakow: „X2” – cotă 2.07

Vezi live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a optimilor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit...
Fanatik
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului
Fanatik
FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului
Surprinzător! Câți suporteri așteaptă Rusescu pe Arena Națională, la FCSB – Metaloglobus, după...
Fanatik
Surprinzător! Câți suporteri așteaptă Rusescu pe Arena Națională, la FCSB – Metaloglobus, după venirea lui Mirel Rădoi: „E pariul meu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Planul diabolic pus la punct de Dan Șucu: l-a angajat pe Pederzoli ca...
iamsport.ro
Planul diabolic pus la punct de Dan Șucu: l-a angajat pe Pederzoli ca să scape de Săpunaru. 'Italianul nu face nimic în club'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!