Live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Când și cu cine joacă Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan!

Conference League nu se lasă mai prejos și propune 8 meciuri interesante în faza optimilor. Vezi când și cu cine vor juca Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan, singurii români rămași în competiție. Află toate detaliile doar pe Fanatik.ro.

Live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Meciuri tari în cea de-a treia competiție europeană

UEFA Conference League se întoarce în prim plan. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi este din nou prezentă cu meciuri captivante odată cu faza optimilor din acest sezon.

Odată cu echipele calificate au aflat apoi cu cine vor juca mai departe după Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan vor să ajungă în sferturi.

Rațiu, care evoluează la Rayo Vallecano, va da piept cu turcii de la Samsunspor. Răzvan Marin, fotbalistul grecilor de la AEK Atena, va întâlni formația slovenă Celje. Bogdan Racovițan, fundașul lui Rakow, are o „dublă” cu Fiorentina.

Programul complet și televizările din manșa tur a optimilor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul optimilor UEFA Conference League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza optimilor sunt programate pentru 12 martie, în timp ce manșele retur o săptămână mai târziu, pe 19 martie. Faza sferturilor se va juca apoi pe 9 aprilie – turul, respectiv 16 aprilie – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 12 martie, din manșa tur a optimilor Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 12 martie

Ora 19:45: AZ Alkmaar – Sparta Praga

Ora 19:45: Lech Poznan – Sahtior Donețk

Ora 19:45: Rijheka – Strasbourg

Ora 19:45: Samsunspor – Rayo Vallecano

Ora 22:00: Celje – AEK Atena

Ora 22:00: Crystal Palace – AEK Larnaca

Ora 22:00: Fiorentina – Rakow

Ora 22:00: Sigma Olomuc – Mainz

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a optimilor Conference League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul optimilor Conference League:

Samsunspor – Rayo Vallecano: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.85

Celje – AEK Atena: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.22

Fiorentina – Rakow: „X2” – cotă 2.07

Vezi live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a optimilor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.