Live video UEFA Conference League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Shkendija și Drita, fostele adversare ale FCSB-ului, luptă pentru calificarea mai departe

Play-off-ul UEFA Conference League propune meciuri interesante. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre manșa tur, de la meciuri, la scoruri, marcatori până la reacțiile de după.
FANATIK
19.02.2026 | 15:55
Live video UEFA Conference League mansa tur a playoffului pentru optimi Shkendija si Drita fostele adversare ale FCSBului lupta pentru calificarea mai departe
UEFA Conference League: play-off pentru calificarea în optimi, live video.
UEFA Conference League se întoarce în acest an. După ce faza ligii s-a încheiat pe 18 decembrie 2025, competiția continuă acum cu play-off-ul de calificare în faza optimilor. vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video UEFA Conference League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Meciuri tari în cea de-a treia competiție europeană

UEFA Conference League revine în acest an, cu manșa tur a play-off-ului pentru optimile de finală. Sunt programate meciuri extrem de interesante, pe durata unei singure seri, cea de joi, 19 februarie.

În această competiție se mai găsesc români, chiar și după eliminarea dramatică a celor de la Universitatea Craiova în ultima etapă. Mai exact, Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) și Răzvan Marin (AEK Atena) s-au calificat direct în faza optimilor.

Programul complet și televizările din manșa tur a play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League nu va fi disponibilă în România, orele meciurilor coincizând cu cele ale partidelor din Europa League, a doua competiție europeană oferită de UEFA.

Meciurile tur se vor juca toate pe 19 februarie, iar manșele retur o săptămână mai târziu, pe 26 februarie. Iată programul complet al disputelor de joi, 19 februarie din manșa tur a play-off-ului Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 19 februarie

  • Ora 19:45: KuPS – Lech Poznan 
  • Ora 19:45: Noah – AZ Alkmaar
  • Ora 19:45: Sigma Olomouc – Lausanne-Sport
  • Ora 19:45: Zrinjski – Crystal Palace
  • Ora 22:00: Drita – Celje
  • Ora 22:00: Jagiellonia – Fiorentina
  • Ora 22:00: Omonia – Rijeka
  • Ora 22:00: Shkendija – Samsunspor

Cotele la pariuri pentru meciurile din turul play-off-ului Conference League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Conference League:

  • KuPS – Lech Poznan: „2 solist” – cotă 1.59
  • Jagiellonia – Fiorentina: „2 solist” – cotă 2.17
  • Shkendija – Samsunspor: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.95

Vezi live video UEFA Conference League, manșa tur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

