Live video UEFA Conference League, manșa tur a sferturilor. Andrei Rațiu e titular în Rayo – AEK, Răzvan Marin rezervă. VAR anulează un gol superb cu călcâiul

Conference League nu se lasă mai prejos față de „surorile” mai mari, Europa League și Champions League, și propune 4 meciuri extrem de interesante în faza sferturilor. Vezi când se vor duela Andrei Rațiu și Răzvan Marin, ultimii români rămași în competiție. Află toate detaliile doar pe Fanatik.ro.

Min 20: Gol anulat Rayo! Lejeune deviază cu călcâiul șutul ratat al lui Akhomach și dublează avantajul de pe tabelă. La două minute distanță, arbitrul este chemat să revadă faza la VAR, iar ulterior anulează reușita pe motiv de ofsaid.

Min. 2: GOOOOOOL Rayo! Akhomach marchează cu un șut din careu.

Min. 1: A început meciul.

Rayo: Batalla – Rațiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Ciss, Isi, U. Lopez – Akhomach, de Frutos, Al. Garcia. Rezerve: Cardenas, Molina – Alemao, Balliu, Camello, P. Diaz, Gumbau, N. Mendy, Pacha, Trejo, Valentin. Antrenor: Inigo Perez.

AEK: Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos – Koita, Mantalos, Pineda, Pereyra – Varga, Jovic. Rezerve: Angelopoulos, Brignoli – Eliasson, Gacinovic, Kaloskamis, Georgiev, Kutesa, R. Marin, Penrice, Vida, Zini. Antrenor: Marko Nikolic

Live video UEFA Conference League, manșa tur a sferturilor. Andrei Rațiu și Răzvan Marin se întâlnesc în calitate de adversari

UEFA Conference League este din nou prezentă în atenția dumneavoastră în această săptămână. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi intră în line dreaptă către marea finală. Echipele rămase în competiție vor juca acum în turul sferturilor, în care sunt meciuri pe viață și pe moarte pentru calificarea în runda următoare.

Cel mai important duel, mai ales pentru microbiștii români, este cel dintre Rayo Vallecano și AEK Atena, unde , și , vor fi față în față, dar în calitate de adversari.

Programul complet și televizările din manșa tur a sferturilor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul sferturilor UEFA Conference League nu va fi posibilă în România, orele meciurilor coincizând cu cele ale partidelor din Europa League. Site-ul FANATIK vă va veni în sprijin și vă va ține permanent informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT.

Meciurile tur din faza sferturilor se joacă pe data de 9 aprilie, în timp ce manșele retur au loc acum pe 16 aprilie. Faza semifinalelor se va juca apoi pe 30 aprilie – turul, respectiv 7 mai – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 9 aprilie, din manșa tur a sferturilor Conference League, ediția 2025/2026:

Ora 19:45: Rayo Vallecano – AEK Atena

Ora 22:00: Șahtior – AZ Alkmaar

Ora 22:00: Crystal Palace – Fiorentina

Ora 22:00: Mainz – Strasbourg

