Live video UEFA Conference League, manșa tur a sferturilor. Andrei Rațiu e titular în Rayo – AEK, Răzvan Marin rezervă. VAR anulează un gol superb cu călcâiul

Conference League a ajuns în faza sferturilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre turul acestora, de la marcatori, la scoruri finale și reacții înainte și după fluierul final.
09.04.2026 | 20:06
UEFA Conference League: Manșa tur a sferturilor, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Conference League nu se lasă mai prejos față de „surorile” mai mari, Europa League și Champions League, și propune 4 meciuri extrem de interesante în faza sferturilor. Vezi când se vor duela Andrei Rațiu și Răzvan Marin, ultimii români rămași în competiție. Află toate detaliile doar pe Fanatik.ro.

UPDATE: Rayo Vallecano – AEK Atena 1-0 (Akhomach 2)

Min 20: Gol anulat Rayo! Lejeune deviază cu călcâiul șutul ratat al lui Akhomach și dublează avantajul de pe tabelă. La două minute distanță, arbitrul este chemat să revadă faza la VAR, iar ulterior anulează reușita pe motiv de ofsaid.

Min. 2: GOOOOOOL Rayo! Akhomach marchează cu un șut din careu.

Min. 1: A început meciul.

  • Rayo: Batalla – Rațiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Ciss, Isi, U. Lopez – Akhomach, de Frutos, Al. Garcia. Rezerve: Cardenas, Molina – Alemao, Balliu, Camello, P. Diaz, Gumbau, N. Mendy, Pacha, Trejo, Valentin. Antrenor: Inigo Perez.
  • AEK: Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos – Koita, Mantalos, Pineda, Pereyra – Varga, Jovic. Rezerve: Angelopoulos, Brignoli – Eliasson, Gacinovic, Kaloskamis, Georgiev, Kutesa, R. Marin, Penrice, Vida, Zini. Antrenor: Marko Nikolic

Live video UEFA Conference League, manșa tur a sferturilor. Andrei Rațiu și Răzvan Marin se întâlnesc în calitate de adversari

UEFA Conference League este din nou prezentă în atenția dumneavoastră în această săptămână. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi intră în line dreaptă către marea finală. Echipele rămase în competiție vor juca acum în turul sferturilor, în care sunt meciuri pe viață și pe moarte pentru calificarea în runda următoare.

Cel mai important duel, mai ales pentru microbiștii români, este cel dintre Rayo Vallecano și AEK Atena, unde Andrei Rațiu, jucătorul devastat după 0-2 în amicalul României cu Slovacia, și Răzvan Marin, care este tot mai aproape de titlu în Grecia, vor fi față în față, dar în calitate de adversari. Bogdan Racovițan a fost eliminat în optimi, după ce Rakow a cedat în fața Fiorentinei.

„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Digi24.ro
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice

Programul complet și televizările din manșa tur a sferturilor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul sferturilor UEFA Conference League nu va fi posibilă în România, orele meciurilor coincizând cu cele ale partidelor din Europa League. Site-ul FANATIK vă va veni în sprijin și vă va ține permanent informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu:...
Digisport.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'

Meciurile tur din faza sferturilor se joacă pe data de 9 aprilie, în timp ce manșele retur au loc acum pe 16 aprilie. Faza semifinalelor se va juca apoi pe 30 aprilie – turul, respectiv 7 mai – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 9 aprilie, din manșa tur a sferturilor Conference League, ediția 2025/2026:

  • Ora 19:45: Rayo Vallecano – AEK Atena
  • Ora 22:00: Șahtior – AZ Alkmaar
  • Ora 22:00: Crystal Palace – Fiorentina
  • Ora 22:00: Mainz – Strasbourg

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a sferturilor Conference League

FANATIK vine ca de obicei în sprijinul dumneavoastră și oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul sferturilor Conference League:

  • Rayo Vallecano – AEK Atena: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.82
  • Crystal Palace – Fiorentina: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.31

Vezi live video UEFA Conference League, manșa tur a sferturilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a sferturilor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Sicriul lui Mircea Lucescu se află la Arena Naţională! Câți fani au fost...
Fanatik
Sicriul lui Mircea Lucescu se află la Arena Naţională! Câți fani au fost prezenți în cele două zile pentru a-și lua rămas bun de la „Il Luce”. Update
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui...
Fanatik
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video
Mircea Lucescu i-a schimbat viața miliardarului Rinat Ahmetov: „El m-a învățat să beau...
Fanatik
Mircea Lucescu i-a schimbat viața miliardarului Rinat Ahmetov: „El m-a învățat să beau vin! Când a făcut primul infarct m-am învârtit în jurul spitalului toată noaptea de emoții!”
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui...
iamsport.ro
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu
