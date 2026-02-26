Sport
Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Reușește PAOK-ul lui Răzvan Lucescu să întoarcă soarta calificării la Celta Vigo acasă?

Returul play-off-ului UEFA Europa League este aici. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la scoruri, la marcatori până la reacțiile de după.
FANATIK
26.02.2026 | 11:29
UEFA Europa League: returul play-off-ului pentru optimi, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
UEFA Europa League revine în forță. Competiția a ajuns la returul play-off-ul-ui de calificare în faza optimilor, care va decide echipele care merg mai departe. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

UEFA Europa League se întoarce în prim plan, cu manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală. Sunt programate meciuri captivante și decisive, pe durata unei singure seri. Toate meciurile se vor desfășura joi, 26 februarie.

Majoritatea privirilor vor fi pe partida Celta Vigo – PAOK, unde se duelează românii Ionuț Radu și Răzvan Lucescu. Spaniolii au câștigat cu 2-1 în tur, iar elenii vor răzbunarea, mai ales după cel mai recent pas greșit făcut în campionat.

Programul complet și televizările din manșa retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur s-au jucat toate pe 19 februarie, iar manșele retur au loc acum pe data de 26 februarie. Iată programul complet al disputelor de joi, 26 februarie din manșa retur a play-off-ului Europa League, ediția 2025/2026:

Joi, 26 februarie

  • Ora 19:45: Ferencvaros – Ludogorets (Digi Sport 2, Prima Sport 1)
  • Ora 19:45: Viktoria Plzen – Panathinaikos (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • Ora 19:45: Steaua Roșie Belgrad – Lille (Digi Sport 1, Prima Sport 2)
  • Ora 19:45: VfB Stuttgart – Celtic 
  • Ora 22:00: Bologna – Brann (Digi Sport 3, Prima Sport 2)
  • Ora 22:00: Celta Vigo – PAOK (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 22:00: Genk – Dinamo Zagreb
  • Ora 22:00: Nottingham Forest – Fenerbahce 

Cotele la pariuri pentru meciurile din returul play-off-ului Europa League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Europa League:

  • Ferencvaros – Ludogorets: „1 solist” – cotă 1.61
  • VfB Stuttgart – Celtic: „1X” – cotă 1.11
  • Celta Vigo – PAOK: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.92

Vezi live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

