Sport
Live video UEFA Europa League, manșa tur a optimilor. Ionuț Radu, duel tare cu Lyon de la 22:00! Programul și televizările

Optimile Europa League sunt aici. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la marcatori, la scoruri finale și reacții înainte și după fluierul final.
12.03.2026 | 11:06
Live video UEFA Europa League mansa tur a optimilor Ionut Radu duel tare cu Lyon de la 2200 Programul si televizarile
UEFA Europa League, manșa tur a optimilor, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Europa League se întoarce în forță cu faza optimilor. Manșa tur din această etapă propune 8 meciuri tari, iar Ionuț Radu, ultimul român rămas în competiție, are un duel dificil cu francezii de la Lyon. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video UEFA Europa League, manșa tur a optimilor. Meciuri tari între forțele Europei în cea de-a doua competiție ca valoare

UEFA Europa League se întoarce în prim plan. Cea de-a doua competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi este din nou prezentă cu meciuri și mai tari odată cu faza optimilor din acest sezon.

Răzvan Lucescu a părăsit competiția după ce a fost eliminat de Celta lui Ionuț Radu. Portarul este singurul român rămas acum în competiție și va înfrunta Olympique Lyon după tragerea la sorți care a avut loc vineri, 27 februarie.

Programul complet și televizările din manșa tur a optimilor UEFA Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul optimilor UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza optimilor sunt programate pentru 12 martie, în timp ce manșele retur o săptămână mai târziu, pe 19 martie. Faza sferturilor se va juca apoi pe 9 aprilie – turul, respectiv 16 aprilie – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 12 martie, din manșa tur a optimilor Europa League, ediția 2025/2026:

Joi, 12 martie 2026

  • Ora 19:45: Bologna – AS Roma (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 19:45: Lille – Aston Villa (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 19:45: Panathinaikos – Real Betis (Prima Sport 2)
  • Ora 19:45: Stuttgart – FC Porto (Digi Sport 3, Prima Sport 4)
  • Ora 22:00: Celta Vigo – Lyon (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 22:00: Ferencvaros – Braga (Prima Sport 3)
  • Ora 22:00: Genk – Freiburg
  • Ora 22:00: Nottingham Forest – Midtjylland (Digi Sport 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a optimilor Europa League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul optimilor Europa League:

  • Bologna – AS Roma: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 2.00
  • Stuttgart – FC Porto: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.24
  • Lille – Aston Villa „X2” – cotă 1.39

Vezi live video UEFA Europa League, manșa tur a optimilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a optimilor UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

