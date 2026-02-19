Live video UEFA Europa League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Oaspete de lux la duelul românilor, PAOK Salonic – Celta Vigo! Gest superb în memoria fanilor greci decedați în România

ADVERTISEMENT

UEFA Europa League revine în forță. După ce faza ligii s-a încheiat pe 29 ianuarie, competiția continuă acum cu play-off-ul de calificare în faza optimilor. vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

a dezvăluit că președintele UEFA, Aleksander Ceferin, va fi prezent la partida dintre PAOK și Celta Vigo, din prima manșă a play-off-ului Europa League. Acesta va fi însoțit și de alți oficiali ai forului european, precum secretarul general Theodoros Theodoridis sau directorul asociațiilor naționale, Zoran Lakovic, dar și de președintele Federației de Fotbal din Grecia, Makis Gagatsis.

ADVERTISEMENT

În timpul prezenței sale la Salonic, Aleksander Ceferin, alături de delegația UEFA, va depune flori la poarta 1 a stadionului Toumba, un gest în memoria celor 7 fani ai lui PAOK care și-au pierdut viața în tragicul accident produs în ianuarie în România.

Live video UEFA Europa League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. PAOK Salonic – Celta Vigo, cap de afiș

UEFA Europa League se întoarce în prim plan, cu manșa tur a play-off-ului pentru optimile de finală. Sunt programate meciuri captivante, pe durata unei singure seri. Toate meciurile se vor desfășura joi, 19 februarie.

ADVERTISEMENT

De departe, confruntările care vor atrage majoritatea privirilor vor fi Fenerbahce – Nottingham Forest și PAOK Salonic – Celta Vigo. Cel de-al doilea duel este cu atât mai interesant pentru români datorită confruntării dintre Răzvan Lucescu, , și Ionuț Radu, portarul aflat în mare formă în La Liga.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român va rata însă meciul tur. după protestele vehemente de la meciul anterior contra francezilor de la Lyon.

Programul complet și televizările din manșa tur a play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Meciurile tur se vor juca toate pe 19 februarie, iar manșele retur o săptămână mai târziu, pe 26 februarie. Iată programul complet al disputelor de joi, 19 februarie din manșa tur a play-off-ului Europa League, ediția 2025/2026:

Joi, 19 februarie

Ora 19:45: Brann – Bologna (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 19:45: Dinamo Zagreb – Genk

Ora 19:45: Fenerbahce – Nottingham Forest (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 19:45: PAOK Salonic – Celta Vigo (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Celtic – VfB Stuttgart (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Lille – Steaua Roșie Belgrad

Ora 22:00: Ludogorets – Ferencvaros (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Panathinaikos – Viktoria Plzen (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Cotele la pariuri pentru meciurile din turul play-off-ului Europa League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Europa League:

PAOK – Celta Vigo: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.74

Fenerbahce – Nottingham Forest: „1X” – cotă 1.36

Brann – Bologna: „2 solist” – cotă 1.85

Vezi live video UEFA Europa League, manșa tur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!