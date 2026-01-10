Live video Universitatea Craiova – Stuttgart II, în cantonamentul din Antalya. Unde poate fi văzut meciul

ADVERTISEMENT

După ce a a câștigat primul amical din Antalya, scor 1-0 în fața lui Konyaspor, Universitatea Craiova se pregătește de ultimul meci de pregătire din Turcia. Adversarul oltenilor este Stuttgart II, din Liga 3 din Germania. Ulterior acestui joc, elevii lui Filipe Coelho vor mai sta șase zile în Țara Semilunei, ca pe 16 ianuarie să revină în România. Unde poate fi văzută partida „Științei”.

Live video Universitatea Craiova – Stutgart II. Oltenii, la ultimul meci amical din Antalya

Universitatea Craiova se pregătește pentru a doua parte a sezonului în Turcia. Oltenii se află în perioada 2 ianuarie – 16 ianuarie în Antalya, iar Filipe Coelho și-a propus să-și ducă elevii în cea mai bună formă posibilă.

„Știința” va disputa două meciuri amicale în stagiul de pregătire, , din Turcia, ca cel de-al doilea să fie în compania lui Stuttgart II, din Germania. A doua partidă va avea loc sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 15:00.

Meciurile de pregătire sunt extrem de importante, asta în contextul în care oltenii visează la câștigarea campionatului după 35 de ani. Totodată, Universitatea Craiova este angrenată și în Cupa României.

Stuttgart II se află pe locul 10 în Liga a 3-a din Germania, iar Universitatea Craiova nu ar trebui, cel puțin pe hârtie, să aibă probleme în a se impune. Lotul nemților este cotat la 12,88 milioane de euro, pe când cel al oltenilor la 28,2 milioane de euro.

Transferuri importante la Universitatea Craiova în mercato de iarnă

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League în acest sezon, iar conducerea își propune ca lotul să rămână compact, asta pentru ca obiectivele să rămână realizabile.

La capitolul plecări, oltenii au decis să nu îi prelungească împrumutul lui Luis Paradela, fotbalistul din Cuba revenind la Saprissa, în Costa Rica. Cât despre veniri, , însă fotbalistul se va alătura echipei abia din vară. De menționat este faptul că perioada de transferuri este încă deschisă.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Stuttgart II

Din nefericire pentru fanii oltenilor, meciul nu va fi difuzat la TV. Partida va fi transmisă de această dată pe canalul oficial de Youtube al celor de la Universitatea Craiova, .

FANATIK îți vine în ajutor, pe site-ul nostru poți să vezi partida în format LIVE TEXT, iar la final îți oferim rezumatul video al meciului, inclusiv cele mai tari faze și golurile. .

Programul Universității Craiova în cantonamentul din Turcia

Pe durata stagiului de pregătire, Universitatea Craiova are programate două partide amicale: primul meci a fost disputat pe 7 ianuarie împotriva echipei Konyaspor (n.r. – victorie 1-0), iar al doilea va avea loc pe 10 ianuarie, cu Stuttgart II.

Pentru formația din Bănie, această perioadă petrecută în Antalya are o importanță majoră. La revenirea în țară, echipa trebuie să fie într-o formă optimă, deoarece lupta la titlu este mai strânsă ca oricând.

Prin intermediul FANATIK poți să afli toate amănuntele esențiale despre meciul Universității Craiova din cantonamentul efectuat în Antalya. Aici vei găsi echipele oficiale de start, imediat ce acestea sunt anunțate, precum și amănunte în timp real despre desfășurarea partidei.

La final, te așteptăm cu reacții la cald din partea antrenorului Filipe Coelho și a celor mai importanți jucători ai partidei. Tot cu ajutorul nostru vei putea să găsești și rezumatul partidei.