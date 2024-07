Universitatea Craiova – UTA, etapa 2 SuperLiga. Mitriță titular, Ivan rezervă! Echipele de start

Live video Universitatea Craiova – UTA în etapa 2 din SuperLiga. Meciul dintre trupa lui Constantin Gâlcă și elevii lui Mircea Rednic se va disputa sâmbătă, 20 iulie, de la ora 19:00.

Update: Echipele de start la Universitatea Craiova – UTA

Echipele de start la meciul Universitatea Craiova – UTA Arad.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Maldonado, Zajkov, Badelj – Al. Crețu, Houri – Bana, Mitriță, Paradela – Koljic. Rezerve: Lazar, Lung – Vlădoiu, Gașpar, Sierra, Bancu, Mekvabishvili, Danciu, Barbu, Mora, Baiaram, Ivan. Antrenor: Constantin Gâlcă.

UTA Arad: R. Popa – Râpă, Conte, Benga, Diogo Costa – Van Durmen, Machado, C. Mihai, Costache – Ezekiel, Omondi. Rezerve: Iliev – Trif, Fabry, A. David, Iurasciuc, Ekmecki, Healf, R. Cristea, Dumiter. Antrenor: Mircea Rednic.

Update: Mircea Rednic, acuze-șoc după ce Valentin Borcea a fost descoperit cu probleme cardiace: „Poate e de la vaccin!”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova. Tehnicianul arădenilor a precizat că jucătorii sunt pregătiți din punct de vedere fizic. Acesta a scos în evidență faptul că, în etapa trecută, o parte dintre elevii săi au intrat prost în meci și a transmis că a purtat o discuție cu colaboratorii săi. El a declarat:

„Toată lumea este pregătită, am făcut analiza meciului trecut. Sunt lucruri bune, au fost și mai puțin bune, în prima repriză. Unii dintre jucători au început nu cu teamă, dar nu au intrat din primul minut. Poate nici încălzirea nu a fost OK, m-am luat și de colaboratorii mei. Au fost prea multe greșeli, pase greșite, am dat posibilitatea adversarului să aibă posesie bună, să-și creeze câteva ocazii”.

În plus, Mircea Rednic a vorbit și despre situația lui Valentin Borcea. Fotbalistul, în vârstă de 22 de ani, suferă de anumite probleme cardiace și nu a făcut parte din lot în etapa trecută. Antrenorul celor de la UTA a sugerat că de vină ar putea fi vaccinul împotriva COVID-19.

„Borcea are drept de joc. Dorin (n.r. – Stana, delegatul echipei) mi-a spus că este la 100%. Probleme de sănătate? De unde știi? Dar nu au fost probleme, i-a ieșit ceva la inimă și i s-a făcut un control suplimentar. Este OK. S-ar putea să fie, eu știu… legat de vaccinul ăla faimos, cu care am fost păcăliți toți. În fine. Dorin mi-a garantat că 100% are drept de joc pentru meciul ăsta”, a explicat Mircea Rednic Rednic.

Live video Universitatea Craiova – UTA, etapa 2 SuperLiga. Scor live, actualizări în timp real, avancronică, live text și live blog de la Universitatea Craiova – UTA

Universitatea Craiova a început sezonul 2024-2025 din Superliga cu o remiză albă, contra lui Hermannstadt. Deși a făcut o repriză secundă bună, Craiova nu a reușit să marcheze golul victoriei.

Nici UTA lui Mircea Rednic nu a avut parte de o victorie, deși arădenii au acuzat arbitrajul lui Sebastian Colțescu. Elevii lui Rednic și suporterii celor de la UTA au protestat agresiv după anularea golului de 2-1.

Meciul dintre Universitatea Craiova și UTA se va juca pe un gazon nou. , astfel că sunt premise bune pentru un spectacol fotbalistic la nivel înalt. Vor fi 29 de grade Celsius la ora de start a meciului.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – UTA, etapa 2 SuperLiga. Ora de start a jocului

Poți viziona live video Universitatea Craiova – UTA în etapa 2 din Superliga pe canalele Prima Sport 1 și Digisport 1. Duelul din Bănie va începe de la ora 19:00. Inițial, partida trebuia să se joace de la 18:30, însă canicula a determinat decalarea orei de start.

Cum poți vedea Universitatea Craiova – UTA live stream online. E valabil și pentru românii din diasporă

În cazul în care îți dorești să vezi meciul Universitatea Craiova – UTA live online, trebuie să îți deschizi un cont pe platforma Prima Play sau să intri pe Digi Online, dacă ești abonat al Digi. Această variantă poate să funcționeze și în diasporă.

Cine e arbitru la Universitatea Craiova – UTA, etapa 2 Superliga

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat oficial numele arbitrilor care vor conduce partida din runda secundă a Superligii, dintre Universitatea Craiova și UTA:

Arbitru central: Chivulete Andrei Florin

Arbitru linii: Gheorghe Sebastian Eugen, Constantinescu Andrei

Arbitru de rezervă: Dima Iulian

Arbitru VAR: Vidican Rares George

Asistenți VAR: Antonie Andrei

Echipe probabile Universitatea Craiova – UTA, etapa 2 SuperLiga

Ambele echipe vor juca la victorie, astfel că este de așteptat ca cei doi antrenori să alinieze cel mai bun prim 11 de care dispun în acest moment. Iată cum arată formațiile probabile:

Universitatea Craiova : Popescu – Căpățînă, Maldonado, Badelj, Ndong – Houri, Crețu – Ivan, Danciu, Mitirță – Koljic

: Popescu – Căpățînă, Maldonado, Badelj, Ndong – Houri, Crețu – Ivan, Danciu, Mitirță – Koljic UTA: Popa – Rodrigues, Benga, Conte, Trif – Mihai, van Durmen, Joao Pedro – Dumiter, Omondi, Fabry

Ce jucători lipsesc la Universitatea Craiova pentru meciul cu UTA

Pentru meciul live video Universitatea Craiova – UTA din etapa 2 Superliga, Constantin Gâlcă nu se mai confruntă cu nicio absență. La antrenamente au revenit și Nicușor Bancu, Anzor Mekvabishvili și Ștefan Baiaram.

Jucători accidentați sau suspendați UTA

De la UTA va lipsi chiar marcatorul golului din meciul contra Rapidului. Este vorba despre Alexandru Cîmpanu, împrumutat de Universitatea Craiova la Arad. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că dacă vor să îl folosească pe fostul internațional U21 în meciul direct cu oltenii.

Program și rezultate etapa 2 SuperLiga

Vineri, 19 iulie

Poli Iași – FC Botoșani, scor 1-0

Unirea Slobozia – FCSB, scor 2-2

Sâmbătă, 20 iulie

ora 19:00 Universitatea Craiova – UTA ( Prima Sport 1, Digisport 1 )

Universitatea Craiova – UTA ( ) ora 22:00 Rapid – CFR Cluj (Prima Sport 1, Digisport 1)

Duminică, 21 iulie

ora 19:00 U Cluj – Hermannstadt ( Prima Sport 1, Digisport 1 )

U Cluj – Hermannstadt ( ) ora 22:00 Dinamo – Petrolul (Prima Sport 1, Digisport 1)

Luni, 22 iulie

ora 19:00 Gloria Buzău – Sepsi ( Prima Sport 1, Digisport 1 )

Gloria Buzău – Sepsi ( ) ora 22:00 Oțelul – Farul ( Prima Sport 1, Digisport 1 )

Oțelul – Farul ( )

Live video Universitatea Craiova – UTA din etapa 2 Superliga. Cu cine joacă Universitatea Craiova etapa viitoare

În următoarea etapă din campionat, oltenii lui Constantin Gâlcă vor juca în deplasare, pe terenul lui CFR Cluj. Partida este programată să se dispute duminică, 28 iulie, de la ora 21:30.

Cu cine joacă UTA etapa viitoare

De cealaltă parte, UTA va juca luni, 29 iulie, de la ora 18:30 contra Universității Cluj, pe teren propriu. Arădenii sunt o nucă tare pe teren propriu, dar speră să demonstreze la Craiova că au capacitatea să câștige puncte și în deplasare.

Când joacă Universitatea Craiova cu FCSB, Rapid, Dinamo, CFR și U Craiova

Oltenii patronați de Mihai Rotaru speră în continuare să câștige titlul în Superliga. Pentru a reuși această performanță, ei au nevoie și de rezultate bune în meciurile contra celorlalte forțe ale campionatului și în duelurile de tradiție.

Runda a treia o duce pe Universitatea la Cluj, pentru meciul cu CFR. În etapa 7-a, oltenii merg la București, pentru meciul cu Dinamo În runda imediat următoare, la Craiova vine Rapid. În runda a 15-a, ultima a turului, oltenii vor fi vizitați de FCSB.

Când joacă UTA cu Rapid, Dinamo, CFR și U Craiova

După ce a jucat cu Rapid în runda care a deschis campionatul, iar în etapa a doua merge la Craiova, pentru UTA urmează o pauză de la meciurile tari. De abia în etapa a 8-a, programată pentru finalul lunii august, arădenii vor juca pe terneul lui FCSB.

Meciul CFR Cluj – UTA este programat pentru rumda a 11-a, iar ultima etapă a turului sezonului 2024-2025 va programa un Dinamo – UTA cu mare încărcătură emoțională pentru Mircea Rednic.

Clasament Superliga etapa 2. Câte puncte are Universitatea Craiova, câte puncte are UTA

După prima etapă, cele două echipe au același număr de puncte, singura diferență fiind cea a golurilor marcate și primite. Iată cum se prezintă ierarhia din SuperLiga, după disputarea primelor meciuri din runda cu numărul 2.

Cele mai tari reacții înainte de Universitatea Craiova – UTA

În urmă cu mai puțin de un an, după ce afirma că, în opinia sa, adevărata Universitatea Craiova este FC U 1948, echipa lui Adrian Mititelu.

Cu siguranță, și meciul de sâmbătă, 20 iulie, va stârni declarații interesante și reacții care merită analizate. FANATIK.ro te ține la curent cu tot ceea ce au de spus cei implicați în meciul din Bănie!

Cote la pariuri Universitatea Craiova – UTA

Favorită la victorie în meciul din Bănie este echipa gazdă. Cota pe un succes al Craiovei este 1,65. Remiza are cota 3,85, în timp ce pentru o victorie a trupei lui Rednic, casele de pariuri oferă cota 5,30.

Bookmakerii anticipează un meci cu goluri puține. Cota pentru sub 2,5 goluri este de 1,83, în timp ce “peste 2,5 goluri“ este un evneiment cotat cu 2,02.

Vezi rezumat video și toate fazele din Universitatea Craiova – UTA. Update în timp real etapa 2 Superliga

FANATIK te ajută să afli totul despre meciul Universitatea Craiova – UTA Aici găsești cele mai importante reacții înaintea partidei, informații despre echipele de start și amănunte în timp real.

Tot pe site-ul nostru vei putea găsi, la finalul duelului clasamentul actualizat și rezumatul video al partidei. Așadar, ai toate motivele să rămâi aici și să afli primul ce se întâmplă pe stadionul Ion Oblemenco!