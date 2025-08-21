Live Video US Open 2025. Află tot ce trebuie să știi despre turneul din Statele Unite. Premii record pregătite de organizatori

Al patrulea și ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2025, se pregătește de a-și lua startul pe tabloul principal. Competiția se desfășoară pe hard-ul american între 24 august și 7 septembrie, iar FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce contează.

US Open. Tot ce trebuie să știi despre competiția la masculin

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au dominat anul cu ultimele titluri de Grand Slam — Sinner fiind campionul en‑titre la US Open, după ce l‑a învins pe Taylor Fritz în finala din 2024. Spaniolul Alcaraz, campion la Roland Garros și finalist la Wimbledon, revine pe hard‑ul de la New York ultra‑motivat și în formă, gata să își adjudece un nou trofeu.

Novak Djokovic, cu patru titluri la US Open în palmares (2011, 2015, 2018, 2023), a decis să sară peste turneul de la Cincinnati, ajungând la Flushing Meadows fără niciun meci pe hard înaintea Grand Slam‑ului. Cu toate acestea, a fost surprins antrenându-se intens, semn clar că se pregătește din greu pentru competiție.

Din Top 30 ATP, majoritatea sportivilor s-au înscris. Excepție fac Arthur Fils (locul 15) și Grigor Dimitrov (locul 21), care s-au retras înainte de startul competiției, din cauza accidentărilor. Fils din cauza spatelui, pe când Dimitrov din cauza unui pectoral afectat.

US Open. Tot ce trebuie să știi despre competiția la feminin

Campioana en‑titre de la US Open este Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA în momentul tragerii la sorți. Jucătoarea din Belarus, în vârstă de 27 de ani, a cucerit trofeul în 2024 după o finală spectaculoasă în fața americancei Jessica Pegula.

Toate jucătoarele din Top 30 mondial vor lua startul la Flushing Meadows, fără excepții notabile din cauza accidentărilor, aceasta fiind o situație rară și ideală pentru spectacolul de cel mai înalt nivel.

În centrul atenției se află și n, dar și câștigătoare de Grand Slam pe hard, inclusiv la US Open în 2022. Poloneza pare în formă excelentă după ce a dominat sezonul de vară și va fi una dintre cele mai redutabile adversare ale Arynei Sabalenka.

Români la US Open 2025

Pe lista oficială a jucătoarelor acceptate direct pe tabloul principal al US Open se regăsesc patru reprezentante ale României: Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, și Irina-Camelia Begu, toate beneficiind de intrarea automată în competiție.

În calificări au fost prezente două sportive din România. Anca Todoni a fost învinsă în turul 1 de către Harriet Dart în trei seturi, 5-7, 7-6(7-3), 6-7 (6-10). Totodată, Patricia Țig a fost eliminată de către Jodie Burrage în două seturi, 4-6, 0-6.

Programul de la US Open 2025. Când se desfășoară fiecare rundă

Calificările pentru US Open 2025 au debutat luni, 19 august, reunind 128 de jucători la masculin și feminin, care s-au duelat într-un sistem eliminatoriu pe parcursul a trei tururi pentru a obține unul dintre cele 16 locuri disponibile în tabloul principal, câte 8 pentru fiecare categorie.

Tragerea la sorți oficială a tabloului principal va avea loc vineri, 23 august, la ora 14:00, marcând începutul oficial al celei de-a patra și ultimei „etape” a sezonului de Grand Slam.

Tabloul principal:

Programul stabilit de organizatori pentru cele 14 zile de tenis din turneul propriu-zis este următorul:

Duminică, 24 august : Primul tur la simplu masculin și feminin

: Primul tur la simplu masculin și feminin Luni, 25 august : Continuarea primului tur la simplu

: Continuarea primului tur la simplu Marți, 26 august : Al doilea tur la simplu

: Al doilea tur la simplu Miercuri, 27 august : Al doilea tur la simplu

: Al doilea tur la simplu Joi, 28 august : Al treilea tur la simplu

: Al treilea tur la simplu Vineri, 29 augus t: Al treilea tur la simplu

t: Al treilea tur la simplu Sâmbătă, 30 august : Optimi de finală (turul 4) la simplu

: Optimi de finală (turul 4) la simplu Duminică, 31 august : Optimi de finală la simplu

: Optimi de finală la simplu Luni, 1 septembrie : Optimi de finală la simplu

: Optimi de finală la simplu Marți, 2 septembrie : Sferturi de finală la simplu

: Sferturi de finală la simplu Miercuri, 3 septembrie : Sferturi de finală la simplu

: Sferturi de finală la simplu Joi, 4 septembrie : Semifinale la simplu feminin

: Semifinale la simplu feminin Vineri, 5 septembrie : Semifinale la simplu masculin

: Semifinale la simplu masculin Sâmbătă, 6 septembrie : Finala la simplu feminin

: Finala la simplu feminin Duminică, 7 septembrie: Finala la simplu masculin

Premiile de la US Open 2025

Fondul total de premiere pentru US Open 2025 va atinge 90 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de suma acordată în 2024, care a fost de 75 de milioane de dolari, stabilind astfel un nou record absolut în istoria tenisului. Campionii la simplu masculin și feminin vor primi fiecare câte 5 milioane de dolari. Până acum, singurul premiu mai mare a fost acordat la turneul demonstrativ Six Kings Slam, unde Jannik Sinner a câștigat 6 milioane de dolari anul trecut, însă acea competiție nu a fost una oficială.

Premiile în bani și puncte ATP / WTA pentru probele de simplu de la US Open 2025

Câștigător: 5.000.000 $ / 2.000 puncte ATP sau WTA

Finalist: 2.500.000 $ / 1.300 puncte ATP sau WTA

Semifinalist: 1.260.000 $ / 780 puncte ATP sau 780 puncte WTA

Sfert de finală: 660.000 $ / 430 puncte ATP sau 430 puncte WTA

Șaisprezecimi (optimi): 400.000 $ / 240 puncte ATP sau 240 puncte WTA

Turul 3: 237.000 $ / 130 puncte ATP sau 130 puncte WTA

Turul 2: 154.000 $ / 70 puncte ATP sau 70 puncte WTA

Turul 1: 110.000 $ / 10 puncte ATP sau 10 puncte WTA

Calificări – turul 3: 57.200 $ / 30 puncte ATP sau 30 puncte WTA

Calificări – turul 2: 41.800 $ / 20 puncte ATP sau 20 puncte WTA

Calificări – turul 1: 27.500 $ / 8 puncte ATP sau 2 puncte WTA

Premiile în bani și puncte ATP / WTA pentru probele de dublu (per echipă)

Câștigător: 1.000.000 $ / 2.000 puncte ATP sau WTA

Finalist: 500.000 $ / 1.200 puncte ATP sau 1.300 puncte WTA

Semifinalist: 250.000 $ / 720 puncte ATP sau 780 puncte WTA

Sfert de finală: 125.000 $ / 360 puncte ATP sau 430 puncte WTA

Șaisprezecimi (optimi): 75.000 $ / 180 puncte ATP sau 240 puncte WTA

Turul 2: 45.000 $ / 90 puncte ATP sau 130 puncte WTA

Turul 1: 30.000 $ / 0 puncte ATP sau 10 puncte WTA

Cine transmite la tv US Open 2025

Turneul de Grand Slam de la US Open 2025 va fi transmis în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume. În România, fanii tenisului vor putea urmări meciurile pe canalele Eurosport.

Pentru cei care preferă să urmărească partidele online, toate meciurile US Open 2025 vor fi disponibile pe platforma de streaming Max, care va difuza inclusiv partide ce nu vor fi transmise la televizor.

În plus, ca de obicei, cele mai importante momente și evoluții ale turneului, precum și prestațiile jucătorilor români, vor fi acoperite în timp real pe site-ul FANATIK, prin transmisiuni LIVE TEXT și cu toate informațiile relevante.

Cote și ponturi pariuri US Open 2025

US Open se poate dovedi un turneu interesant și din punct de vedere al amatorilor de pariuri. Cotele antepost îi dau ca favoriți pe liderul mondial Janick Sinner, care are o cotă de cu 2,25 pentru a ridica trofeul. Italianul e urmat de Alcaraz, a cărui cotă atinge 2,50. Novak Djokovic nu putea lipsi din acest top și e al treilea favorit, cu 10,00, în timp ce Alexander Zverev are cotă 12,00.

Pe tabloul feminin, Iga Swiatek pleacă cu prima șansă, cotă primită de poloneză fiind de 3,50. Liderul mondial Aryna Sabalenka este principala contracandidată și are o cotă de 4,00. Restul adversarelor văzute cu șanse la victorie sunt Coco Gauff (8,00), Elena Rybakina (12,00) și Mira Andreeva (15,00).