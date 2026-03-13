Liverpool a dat lovitura cu o colecție retro! Tricourile au fost prezentate de Fowler și McManaman

Liverpool le-a pregătit o adevărată surpriză suporterilor. Clubul de pe Anfield a lansat, alături de sponsorul tehnic Adidas, o colecție de echipamente inspirate din tricourile pe care cormoranii le-au purtat în urmă cu 30 de ani. În plus, clubul a pregătit și un mini-serial de promovare în care apar mai multe foste glorii ale echipei.

Adidas și Liverpool au anunțat lansarea unei colecții speciale dedicate uneia dintre cele mai memorabile perioade din istoria clubului. Producătorul german a prezentat oficial gama Adidas x Liverpool FC Bringback, o reeditare fidelă a echipamentului de deplasare purtat de cormorani în sezonul 1995-1996.

În centrul colecției se află tricoul de deplasare din acel sezon, însă gama include și mai multe articole inspirate din echipamentele de antrenament ale vremii.

Mini-serial lansat de Liverpool

Lansarea colecției este promovată printr-un film inspirat de cultura fotbalului din anii ’90. În material apar legendele clubului Robbie Fowler și Steve McManaman, alături de jucători actuali ai echipelor masculine și feminine ale lui Liverpool. Filmarea este realizată într-un magazin sportiv retro, numit simbolic Fowler’s Sports.

„Setată în interiorul magazinului retro Fowler’s Sports, campania îi are în prim-plan pe legendele clubului Robbie Fowler și Steve McManaman, alături de jucători din prezent ai echipelor masculine și feminine. Printre aceștia se numără Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Mia Enderby și Grace Fisk”, au explicat reprezentanții clubului Liverpool.

de pe site-ul oficial al clubului Liverpool, dar și din magazinele partenere. În ultimii ani, clubul de pe Anfield a lansat frecvent produse de colecție dedicate suporterilor, iar astfel de articole sunt extrem de apreciate de fani, mulți fiind dispuși să scoată bani din buzunar pentru piese inspirate din istoria echipei.