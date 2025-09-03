Liverpool a stabilit un nou record! Ce sumă au cheltuit „cormoranii” pe transferuri în această vară

de la Newcastle United. Suedezul devine cea mai scumpă achiziție a verii pentru „cormorani”, iar suma totală investită de club a atins cote uriașe.

ADVERTISEMENT

Liverpool a stabilit un nou record pentru cea mai mare sumă cheltuită într-o singură perioadă de transferuri

Trupa lui Arne Slot a cheltuit până acum 490 de milioane de euro pentru șapte jucători: Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Armin Pecsi și Alexander Isak. Doar transferul atacantului suedez a costat 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 150 de milioane de euro).

Liverpool a ajuns la un acord cu Newcastle pentru Alexander Isak, în schimbul căruia va plăti 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 150 de milioane de euro).

ADVERTISEMENT

După această mutare, suma totală plătită de Liverpool a ajuns la aproximativ 490 de milioane de euro, depășind recordul stabilit de Chelsea în vara lui 2023, când londonezii au achitat 464 de milioane de euro pentru 11 jucători, cei mai importanți fiind Moises Caicedo, Romeo Lavia, Christopher Nkunku și Cole Palmer.

Liverpool și-a spulberat propriul record în această vară

Cu sumele imense cheltuite în vara lui 2025, a fost aproape să își tripleze vechiul record pentru cea mai „prolifică” perioadă de transferuri, care data încă din 2018. „Cormoranii” au profitat atunci de vânzarea lui Philippe Coutinho la Barcelona și au cheltuit aproape 190 de milioane de euro pentru patru jucători.

ADVERTISEMENT

Fără îndoială, cel mai important jucător transferat a fost Alisson (pentru 72.5 milioane de euro de la AS Roma), care apără și astăzi poarta lui Liverpool. Tot atunci a sosit și Fabinho, jucător de bază timp de mai multe sezoane înainte de a pleca în Arabia Saudită, dar și Naby Keita, care a reprezentat o mare dezamăgire.

ADVERTISEMENT

Sume uriașe cheltuite de echipele din Premier League

Dominanța financiară a Premier League rămâne impresionantă. În această vară, cluburile engleze au cheltuit 3,19 miliarde de lire sterline, cu peste 700 de milioane mai mult decât Serie A, LaLiga, Bundesliga și Ligue 1 la un loc. Cele patru campionate de top din Europa au strâns împreună doar 2,47 miliarde de lire sterline.