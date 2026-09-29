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Mulți antrenori au așteptat cu sufletul la gură pauza dedicată echipelor naționale pentru a mai pune lucrurile la punct la formațiile lor, dar această perioadă a fost una de coșmar pentru Andoni Iraola. Și asta pentru că managerul lui Liverpool a pierdut doi atacanți înaintea întâlnirii cu Manchester City.

Liverpool, fără doi atacanți importanți la meciul cu Manchester City

Imediat după ce campionatele din întreaga lume se vor relua, Premier League propune un derby fabulos în etapa a 6-a. Liverpool primește pe Anfield Road vizita lui Manchester City, club care a fost găsit .

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Cu două săptămâni înaintea jocului, ”cormoranii” au primit o dublă lovitură. Atacanții Alexander Isak și Cody Gakpo s-au accidentat la echipele naționale și au șanse minime să poată evolua împotriva liderului din Anglia.

Este o veste cum ne se poate mai proastă pentru Andoni Iraola, mai ales că Liverpool nu traversează o perioadă prea bună din punct de vedere ofensiv. În primele cinci etape, ”cormoranii” au marcat doar șapte goluri, iar absența celor doi face misiunea și mai dificilă în duelul cu City.

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Isak nu va juca în returul cu România

Transferat în vara trecută de la Newcastle pentru suma record de 145.000.000 de euro, , în care a reușit să marcheze golul care a deschis balul.

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Atacantul în vârstă de 27 de ani, care este plătit de Liverpool cu 325.000 de euro pe săptămână, a terminat în teren partida din Liga Națiunilor, dar apoi a acuzat probleme medicale după un duel aerian cu Radu Drăgușin.

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Staff-ul medical al Suediei a hotărât ca Isak să părăsească lotul și să meargă să se trateze la Liverpool. Astfel, atacantul nu va juca în returul cu România, programat luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Cody Gakpo s-a rupt în Serbia – Olanda

La două zile după problemele acuzate de Alexander Isak, a venit rândul olandezului Cody Gakpo să se accidenteze. Atacantul de 27 de ani, plătit de Liverpool cu 290.000 de euro pe săptămână, a resimțit dureri la gleznă în startul întâlnirii Serbia – Olanda 1-2.

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Internaționalul olandez a rămas întins pe jos după o intrare tare a lui Sasa Lukic și a fost schimbat imediat cu Ruben van Bommel. Atât Isak, cât și Gakpo vor fi suspuși unor teste medicale amănunțite, dar șansele ca ei să fie pe teren la derby-ul cu Manchester City, din 11 octombrie, sunt minime.

Blestemul naționalelor lovește Premier League

Liverpool nu este singura echipă din Premier League care suferă din cauza jucătorilor accidentați la echipele naționale. Kai Havertz de la Arsenal a părăsit lotul Germaniei după remiza cu Olanda, scor 1-1, din cauza unor probleme musculare.

Manchester United l-a pierdut pe danezul Patrick Dorgu, accidentat în duelul cu Țara Galilor (2-0), iar Bruno Fernandes a fost menajat de selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, în succesul din Norvegia (2-1), din cauza unor dureri cu care se confruntă de mai mult timp.

Chelsea i-a pierdut pe Jamie Gittens și pe portarul Mike Penders, în timp ce probleme medicale au acuzat și portarul lui Aston Villa, Zion Suzuki, dar și atacantul lui Sunderland, Brian Brobbey.