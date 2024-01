Liverpool – Chelsea, ora 22:15, în etapa 23 din Premier League. ”Cormoranii” vor să rămână lideri. Echipele de start

Meciul Liverpool – Chelsea are loc miercuri, 31 ianuarie, cu începere de la ora 22:15, în cadrul etapei a 23-a (intermediară) din Premier League. Se vor confrunta două nume mari din fotbalul englez, care se află într-un moment foarte bun: ”cormoranii” sunt pe primul loc, având 48 de de puncte, două peste Arsenal, dar și un meci mai puțin. Londonezii sunt abia pe locul 10, cu 33 de puncte, dar au reușit pentru prima dată în acest sezon o serie de trei victorii consecutive.

Unde se joacă meciul Liverpool – Chelsea

Întâlnirea Liverpool – Chelsea se dispută miercuri, 31 ianuarie, de la ora 22:15, pe legendarul stadion al ”cormoranilor”, Anfield Road, în etapa a 23-a din Premier League. Așa cum era de așteptat organizatorii au anunțat că toate cele 61.276 locuri vor fi ocupate, jucându-se cu casa închisă.

ADVERTISEMENT

Va fi o partidă specială și pentru antrenorul gazdelor, Deja a avut parte de o manifestare deosebită de dragoste din partea fanilor ”The Reds” la partida de Cupă cu Norwich, dar acum vor fi mult mai mulți suporteri ai ”alb-roșilor”, care vin nu doar pentru meci, dar și pentru a fi alături de omul care de 9 ani încoace a readus strălucirea lui Liverpool, cucerind 7 trofee.

Cine transmite la TV partida Liverpool – Chelsea

Partida Liverpool – Chelsea se joacă miercuri, 31 ianuarie, de la ora 22:15, pe stadionul Anfield Road, în etapa a 23-a din Premier League și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Liverpool ultima zi a lui ianuarie, miercuri 31, nu este sub auspiciile marelui spectacol sportiv care se va desfășura în nocturnă, pentru că dacă în privința temperaturii, 11 grade la amiază, în jur de 7 la ora startului jocului, este OK, meteorologii anunță o zi ploioasă pe tot parcursul ei. Asta nu înseamnă că gazonul va avea probleme, fiind dotat cu încălzire subterană, iar pentru fani e ceva obișnuit în Regatul Unit al Marii Britanii, unde umbrelele și glugile fac parte din arsenal aproape zilnic al locuitorilor. Va arbitra acest meci Paul Tierney, unul dintre primii zece arbitri din fotbalul englez.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Liverpool – Chelsea

Ambii antrenori au destule probleme de lot. La gazde sunt șase indisponibili, cel mai important, de departe, fiind vedeta echipei, egipteanul Mohamed Salah, accidentat la Cupa Africii. Mai lipsesc japonezul Endo, plecat la Cupa Asiei, Matip, Bajcetic, Tsimikas și Thiago Alcantare, toți accidentați.

ADVERTISEMENT

Mult mai rău stă Mauricio Pochettino la Chelsea. Are opt absenți siguri și trei incertitudini. La capitolul sigur vor lipsi se află Colwill, Cucurella, Jackson, James, Lavia, Sanchez și Ugochuckwu, iar alți trei jucători, Chalobah, Nkunku și Gusto, au făcut deplasarea, primind avizul medical, însă vor mai fi încă o dată verificați cu două ore înainte de meci, pentru a se ști dacă pot fi trecuți sau nu pe foaia de joc.

Cote la pariuri la jocul Liverpool – Chelsea

În ciuda faptului că Jurgen Klopp este lipsit de cel mai bun om din atac, Salah, pentru casele de pariuri pare că victoria lui Liverpool este extrem de posibilă, acordându-se o cotă scăzută la victorie ”cormoranilor” față de alte partide jucate acasă cu Chelsea: 1,55. În schimb, londonezii au o supercotă de 5,30 dacă reușesc să dea lovitura. Pentru șansă dublă X2 cota este de 2,20, iar un gol marcat de are valoare 1,40. Se așteaptă o partidă cu goluri, dovadă că la GG cota e doar 1,50, iar over 2,5 are cotă de numai 1,40, extrem de joasă.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe se vor mai afla față în față și în februarie, când pe Wembley vor decide care dintre ele va câștiga Cupa Ligii. Interesant este faptul că abia în 2020 găsim ultimul succes acasă pentru ”The Reds” împotriva ”The Blues”, un meci cu opt goluri, terminat cu 5-3. După care au urmat trei rezultate de egalitate și o victorie pentru Chelsea.