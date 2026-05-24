Liverpool, clip emoționant la despărțirea de Mohamed Salah! Când va juca egipteanul ultimul meci în tricoul „cormoranilor”. Video

ADVERTISEMENT

Mohamed Salah o va părăsi pe la finalul actualei stagiuni, după nu mai puțin de 9 ani petrecuți pe Anfield Road. „Cormoranii” i-au dedicat un videoclip special egipteanului, mulțumindu-i pentru toată perioada si pentru toate performanțele trăite împreună, chiar cu o zi înainte de ultimul meci al acestuia in tricoul roșu. În descrierea videoclipului, clubul a scris: „Vei rămâne Regele nostru Egiptean pentru totdeauna. Mulțumim pentru tot, Mo”.

Liverpool, clip emoționant la despărțirea de Mohamed Salah!

Așa cum era de așteptat, Liverpool a adus un omagiu emoționant legendarului său marcator, Mohamed Salah, care urmează să părăsească clubul din Merseyside după nouă sezoane memorabile și de mare succes. Printr-un videoclip filmat chiar pe gazonul stadionului Anfield, alături de familia fotbalistului, „cormoranii” au reușit să-l sensibilizeze pe Salah. Omagiul începe cu cele două fiice ale lui Mo, Makka și Kayan, intrând pe teren pentru a-i dezvălui tatălui lor o colecție de fotografii care surprind unele dintre cele mai emblematice goluri și momente de neuitat ale starului egiptean în tricoul lui Liverpool.

ADVERTISEMENT

Cu lacrimi în ochi, egipteanul și-a amintit cu drag de toate acele evenimente, care nu au fost prețuite doar de suporterii lui Liverpool, ci și de fani ai sportului rege din întreaga lume. Și pe bună dreptate. În perioada petrecută la club, Salah a ajutat-o ​​pe Liverpool să câștige două titluri în , inclusiv primul campionat „era” Premier League și cel care a pus capăt unei secete de 30 de ani. A ridicat trofeul UEFA Champions League, a câștigat patru Ghete de Aur în Anglia, o Cupă Mondială a Cluburilor, o Supercupă a Europei, două Cupe ale Ligii, o Cupă, respectiv o Supercupă ale Angliei. Videoclipul se încheie cu un moment emoționant în care fiicele lui Salah schimbă câteva cuvinte cu tatăl lor, în timp ce pe ecranul stadionului apare o fotografie de familie în care este prezentă și soția fotbalistului, Maggi, dar și trofeul Premier League.

Always our Egyptian King. Thank you for everything, Mo 👑 — Liverpool FC (@LFC)

Mohamed Salah va juca duminică ultimul meci pentru Liverpool!

„Ultimul dans” al lui Mo Salah pentru Liverpool va avea loc duminică, 24 mai, de la ora 18:00, chiar pe Anfield Road, în fața propriilor suporteri. „Cormoranii” îi vor găzdui pe cei de la Brentford, într-o dispută din cadrul rundei cu numărul #38 din Premier League, ultima de altfel a sezonului curent.

ADVERTISEMENT

De când a semnat cu Liverpool, în vara lui 2017, Salah a strâns un total de 441 de meciuri pentru „cormorani” în toate competițiile, timp în care a reușit să înscrie nu mai puțin de 257 de goluri și să ofere 122 de pase decisive, devenind astfel al treilea marcator all-time din istoria clubului, după Ian Rush (346) și Roger Hunt (285).