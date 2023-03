Liverpool, cu ochii pe un fundaș convocat de Edi Iordănescu la naționala României? „Există interes. Este pe lista lor”

Radu Drăgușin a ajuns . Este om de bază la noua sa echipă, care ocupă locul 2 în Serie B, poziție ce asigură promovarea directă în primul eșalon. Și a atras deja atenția unor cluburi importante.

Genoa ar putea da lovitura cu Radu Drăgușin: ”Este foarte curtat”

Dincolo de siguranța pe care o dă defensivei, Radu Drăgușin a prins și gustul golului. Mărturie stau cele trei în ultimele șase partide disputate în ultima lună.

”Trec printr-o perioadă foarte bună. Golurile mele au o explicație. În ultimele săptămâni am lucrat foarte mult la fazele fixe. Am mai dat goluri la Primavera, dar niciodată în meciuri importante.

E prima oară când reușesc să fiu atât de prolific în aceste momente la seniori”, explica Drăgușin într-un interviu acordat cotidianului Secolo XXI.

Prestațiile sale nu au trecut neobservate. Astfel că valoarea sa de piață a explodat. Mai mult, Drăgușin, care a fost convocat de Edi Iordănescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile Euro 2024, nu este vizat doar de grupări din Serie A.

Impresarul său, că printre cluburile interesate de tânărul fundaș central se numără și Liverpool. În contextul în care Jurgen Klopp trebuie să reconstruiască echipa după un sezon ratat.

”Radu Drăgușin e foarte curtat. A jucat cele mai multe meciuri, e cel mai folosit jucător. A început să și marcheze. A existat o ofertă de 25 de milioane de euro, din Italia. Și a fost refuzată.

Ideal ar fi să mai joace un an în Seria A și să plece în Anglia. I se potrivește campionatul. Nu e greu să ajungă la Liverpool. Există interes. Am vorbit cu cineva de acolo. Am vorbit cu scouter. E pe lista lor.

Că va fi acum, că va fi peste un an… Mult în Italia nu va sta. Există interes de la o echipe cu bani din Anglia. Poate zice «Luați 40 de milioane de euro și îl luăm acum».

Riscul e să-l lași să joace un an în Serie A și după aceea să se ceară 60 de milioane de euro”, a spus Manea.