Liverpool este de neoprit! Fundașul dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter, transferat pentru 35 de milioane de euro în Premier League

FC Liverpool continuă campania impresionantă de transferuri din acest sezon. După un an în care nu au schimbat foarte multe lucruri, a venit vremea mutărilor. După ce a cheltuit sute de milioane, Arne Slot nu se oprește aici. „Cormoranii” l-au „furat” pe fundașul de 18 ani dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter.

Liverpool i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu! 35 de milioane de euro pentru puștiul de 18 ani

stoperul lui Crystal Palace, jurnalistul italian vine cu un nou anunț important. Pe lângă stoperul englez, „cormoranii” s-au înțeles și cu Giovanni Leoni, fundașul central al celor de la Parma.

Cristi Chivu l-a antrenat în perioada scurtă în care a fost pe banca „cruciaților” și s-a îndrăgostit de calitățile sale și și-ar fi dorit enorm să-l poată aduce în echipa lui Inter Milano, însă puterea de cumpărare a lui FC Liverpool pare infinită.

„Transferul lui Giovanni Leoni la Liverpool este confirmat! Parma și Liverpool s-au înțeles pentru tânărul fundaș central italian de doar 18 ani. Împrumutul său nu a fost niciodată o opțiune. Leoni li se alătură cormoranilor și va face parte din planurile lui Arne Slot. Suma este de 35 de milioane de euro plus procente dintr-un viitor transfer. Leoni și-a dorit foarte tare să ajungă la Liverpool”, a anunțat Fabrizio Romano pe X.

🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back. No loan, never discussed… Leoni joins now as part of Arne Slot plans. Fee around €35m with sell-on clause. No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Parma se destramă! Cristi Chivu și mai mulți jucători importanți au părăsit formația „gialloblu”

Cristi Chivu a reușit cu greu să salveze Parma de la retrogradare în sezonul trecut. El, alături de mai mulți jucători importanți, i-au părăsit deja pe „ducali”, cărora le va fi extrem de greu să rămână în prima ligă italiană în noul sezon.

Pe lângă plecarea lui Cristi Chivu (Inter Milano), Parma s-a despărțit de Dennis Man (PSV), Valentin Mihăilă (Rizespor), Simon Sohm (Fiorentina), Ange-Yoan Bonny (Inter Milano), iar acum de Giovanni Leoni (Liverpool).

FC Liverpool a sărit de pragul de 35 de milioane de euro

Formația antrenată de Arne Slot nu s-a jucat cu sumele în această perioadă de mercato. Liverpool a adus jucători importanți pe bani mulți, deși sezonul trecut au câștigat la pas Premier League.

„Cormoranii” i-au transferat pe Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong și Giovanni Leoni, iar suma totală depășește 300 de milioane de euro. Englezii nu se opresc aici, Guehi s-a înțeles și el cu Liverpool, însă nu a fost prezentat oficial până în acest moment, suma fiind tot de 35 de milioane de euro, ca în cazul italianului.

care nu mai vrea să continue la Newcastle United și ar putea semna cu Liverpool până la finalul perioadei de mercato. „Cormoranii” pregătesc o sumă ce depășește 120 de milioane de euro pentru atacantul suedez.