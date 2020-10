Liverpool, în stare de alertă maximă. Violențe între tineri și Poliție, în ultima seară de libertate. Video

Pandemia de Covid-19 face ravagii în Marea Britanie, iar mai multe orașe importante, printre care și Liverpool, au intrat în această săptămână într-o stare de alertă maximă.

Marți seară, câteva mii de tineri s-au adunat în centrul orașului din nord-vestul Angliei. Au dansat pe străzi, fără să respecte nicio regulă de distanțare socială, fără măști, iar la un moment dat au și atacat o mașină de poliție.

Totul s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte de impunerea nivelului maxim de restricții, odată cu închiderea barurilor pe o perioadă nedeterminată.

Din cauza valului intens al pandemiei de coronavirus, Guvernul condus de Boris Johnson a emis noi măsuri de restricții în marile aglomerări urbane din insulă.

Măsurile dure nu au fost pe placul tinerilor, iar la Liverpool lucrurile au degenerat în conflicte de stradă. Sute de tineri s-au adunat în centrul oraşului, pentru a sfida măsurile de restricţie luate de autorităţi din cauza pandemiei de Covid-19.

Aceştia s-au dezlănțuit, au dansat și au intrat în conflict cu Poliția, într-o manifestare spontană cu două ore înainte de ora 22 când a devenit obligatorie închiderea barurilor.

Conform Dailymail, Liverpool a intrat noaptea trecută sub restricţii de nivel III, cel mai strict nivel reglementat în Anglia. Premierul Boris Johnson a anunţat că Guvern a decis impunerea restricţiilor pe mai multe paliere.

Liverpool police should have arrested them (or a couple of them at least) for assault and public order offences. They should have remain in custody overnight.

Such behaviour should not have been tolerated, respect is earned not given Joe…………… pic.twitter.com/urYFnq5XdN

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— Liverpool_ (@E16343676) October 14, 2020