Liverpool își asigură viitorul! Noul Alaba ajunge pe Anfield: are 1.98 la 17 ani

Liverpool face un transfer de viitor! Pe Anfield ajunge unul dintre cei mai talentați fundași din lume. Nu a împlinit 18 ani, dar este mai înalt decât Van Dijk!
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 23:40
Liverpool isi asigura viitorul Noul Alaba ajunge pe Anfield are 198 la 17 ani
Liverpool face primul transfer al iernii! Anunțul lui Fabrizio Romano
Liverpool pregătește una dintre cele mai interesante mutări pentru viitor și este foarte aproape de a-l aduce pe Anfield pe Ifeanyi Ndukwe, unul dintre cei mai promițători fundași ai generației sale. Stoperul crescut de Austria Viena măsoară 1,98 metri, deși are doar 17 ani.

Liverpool face primul transfer al iernii! Anunțul lui Fabrizio Romano

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, „cormoranii” au intrat în negocieri oficiale cu Austria Vienna, clubul la care evoluează tânărul apărător. Mutarea este extrem de aproape de a fi finalizată, iar celebrul jurnalist Fabrizio Romano a confirmat deja acordul dintre părți, semn că Liverpool a câștigat cursa pentru semnătura fundașului de doar 17 ani.

Deși se află la început de drum în fotbalul mare, Ndukwe este deja văzut ca un proiect important pentru viitorul primei echipe. Oficialii de pe Anfield consideră că, în următorii ani, acesta poate intra în circuitul formației mari conduse de Arne Slot.

Fundașul pe care pariază Liverpool e mai înalt decât Virgil van Dijk!

Argumentul care sare imediat în ochi este statura impresionantă. Ndukwe măsoară 1,98 metri la doar 17 ani, fiind deja mai înalt decât mulți fundași consacrați din Premier League. Forța sa fizică îl face dominant în dueluri și extrem de greu de depășit în careu, atât în defensivă, cât și la fazele fixe ofensive.

Au apărut deja primele comparații. Multă lume îl aseamănă pe austriac cu Virgil van Dijk, fundașul celor de la Liverpool. De altfel, deși nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, Ndukwe este chiar mai înalt decât stoperul din Țările de Jos și are încă potențial de creștere.

De asemenea, pe rețelele de socializare, fanii fotbalului spun că Ifeanyi Ndukwe este „noul David Alaba”. Ambii fotbaliști austrieci au ajuns, la o vârstă fragedă, în cele mai puternice campionate din lume. Rămâne însă de văzut dacă noul jucător al lui Liverpool va putea să-l egaleze pe stoperul lui Real Madrid.

