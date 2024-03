Liverpool – Manchester City, live video online în Premier League de la 17:45. Echipele de start

Pentru prima dată după 10 ani, lupta pentru câștigarea titlului în Premier League este una care se duce în trei. Iar în etapa 28, două dintre combatante se întâlnesc într-o confruntare care promite să fie extrem de încinsă. Liverpool – Manchester City începe dumincă, 10 martie, de la 17:45.

Liverpool – Manchester City, live video online, în etapa 28 din Premier League

Manchester City concitadini de la United. “Cetățenii“ au câștigat și în UEFA Champions League la jumătatea săptămânii .

De partea cealaltă, Liverpool este tot pe cai mari și are numai victorii încă din data de 4 februarie, atunci când a pierdut cu 3-1 pe terenul lui Arsenal. În ultima săptămână, oamenii lui Jurgen Klopp au câștigat cu 1-0 la Nottingham și s-au impus cu 5-1 la Praga, contra celor de la Sparta, în Europa League.

Forma ambelor echipe este la cel mai înalt nivel, deci bătălia de pe Anfield Road se anunță a fi cât se poate de dură. Pentru Klopp și Guardiola, egalul nu este o opțiune, pentru că Arsenal tocmai a urcat pe prima treaptă a clasamentului, .

Cine transmite la TV partida Liverpool – Man. City

Meciul care ar putea să fie decisiv pentru soarta titlului din Premier League este transmis de principalele canale ale difuzorilor Premier League din România. Duelul poate fi urmărit pe Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Puteți viziona Manchester City – Liverpool și în format LIVE VIDEO pe FANATIK.ro.

Erling Haaland are ocazia să marcheze din nou și să continue drumul către un nou titlu de golgheter. Norvegianul are 18 goluri, însă un cuvânt de spus l-ar putea avea și Salah în partida de pe Anfield Road. Egipteanul are 15 goluri și, conform știrilor de dinaintea partidei, ar urma să fie pe banca de rezerve.

Program și clasament Premier League, etapa 28

Etapa 28 din Premier League a programat cinci meciuri sâmbătă, patru duminică, iar luni urmează ultimul duel al rundei.

Sâmbătă, 9 martie

ora 14:30 Manchester United – Everton 2-0 (Fernandes ’12 pen., Rashford ’36 pen.)

Manchester United – Everton 2-0 (Fernandes ’12 pen., Rashford ’36 pen.) ora 17:00 Bournemouth – Sheffield Utd. 2-2 (Outtara ’74, Unal ’90+1 / Hamer ’28, Robinson ’64)

Bournemouth – Sheffield Utd. 2-2 (Outtara ’74, Unal ’90+1 / Hamer ’28, Robinson ’64) ora 17:00 Crystal Palace – Luton Town 1-1 (Mateta ’11 / Woodrow 90+6)

Crystal Palace – Luton Town 1-1 (Mateta ’11 / Woodrow 90+6) ora 17:00 Wolves – Fulham 2-1 (Ait-Nouri ’52, Carney ’67 aut. / Iwobi ’90+8)

Wolves – Fulham 2-1 (Ait-Nouri ’52, Carney ’67 aut. / Iwobi ’90+8) ora 19:30 Arsenal – Brentford 2-1 (Rice ’19, Havertz ’86 / Wissa ’45+4)

Duminică, 10 martie

ora 15:00 Aston Villa – Tottenham (Digisport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Aston Villa – Tottenham (Digisport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1) ora 16:00 Brighton – Nottingham (Prima Sport 5)

Brighton – Nottingham (Prima Sport 5) ora 16:00 West Ham – Burnley (Prima Sport 4)

West Ham – Burnley (Prima Sport 4) ora 17:45 Liverpool – Manchester City (Digisport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Luni – 11 martie

ora 22:00 Chelsea – Newcastle United (Digisport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Înaintea înfruntării Liverpool – Manchester City, clasamentul de la vârful Premier League este cât se poate de strâns:

Arsenal – 64 puncte (28 meciuri) Liverpool – 63 puncte (27 meciuri) Manchester City – 62 puncte (27 meciuri) Aston Villa – 55 puncte (27 meciuri) Tottenham Hotspur – 50 puncte (26 meciuri)

Cote pariuri la meciul Liverpool – Manchester City

Campioana și, totodată, echipa care a câștigat ultimele trei ediții ale Premier League este favorită înaintea meciului de pe Anfield Road. Cota pentru 2 solist este 2,18, iar succesul lui Liverpool este cotat cu 3,10. Remiza are cota 3,70.

Bookmakerii apreciază forța ofensivă a ambelor echipe, iar cota pentru ambele marchează este de 1,44. Pariorii care anticipează un meci fără goluri sau câștigat la zero pot beneficia de o cotă de 2,65.

Liverpool – Manchester City, live stream, 17:45, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Dincolo de posibilitatea de a trece pe primul loc, pe care o au ambele echipe, Liverpool – Manchester City este și o nouă confruntare între Jurgen Klopp și Pep Guardiola. Cu siguranță , înainte de anunțata plecare a neamțului de la Liverpool.

Manchester City nu a mai câștigat pe Anfield Road din 2021, atunci când s-a impus cu 4-1 în data de 7 februarie. În turul acestui sezon, cele două echipe au remizat 1-1 pe Etihad Stadium.