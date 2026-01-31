Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi programul complet al rundei

ADVERTISEMENT

O nouă etapă de colecție în Premier League, cel mai puternic și spectaculos campionat de fotbal din lume. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate, precum și ce partide sunt transmise de Voyo.

Liverpool și Newcastle caută izbăvirea în etapa a 24-a din Premier League

Liverpool, campioana en-titre, dar și Newcastle au parte de un sezon dezamăgitor până acum. „Cormoranii” nu se află nici măcar în top 5 înaintea etapei cu numărul 24, iar „coțofenele” sunt la un pas de a părăsi chiar top 10.

, iar trupa condusă de Eddie Howe a pierdut, de asemenea, cu 0-2 pe terenul celor de la Aston Villa.

Formația de pe „Anfield” face tot posibilul să se redreseze, după ce și-a dezamăgit suporterii. Rămâne de văzut dacă va lua toate cele 3 puncte în această etapă, sau Arne Slot își va semna sentința,

Rezultate directe între Liverpool și Newcastle

Liverpool stă foarte bine la capitolul ultimelor 5 întâlniri oficiale din Premier League cu Newcastle. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele întâlniri directe dintre cele două în campionat:

Newcastle – Liverpool 2-3 (25 august 2025)

Liverpool – Newcastle 2-0 (26 februarie 2025)

Newcastle – Liverpool 3-3 (4 decembrie 2024)

Liverpool – Newcastle 4-2 (1 aprilie 2024)

Newcastle – Liverpool 1-2 (27 august 2023)

Programul etapei cu numărul 24 din Premier League

Premier League a ajuns la etapa cu numărul 24, din totalul de 38 de runde. Fiecare echipă luptă din greu pentru punctele puse în joc, iar cursele pentru titlu și evitarea retrogradării sunt mai intense ca oricând. Iată meciurile din această etapă, precum și :

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026

Ora 17:00: Wolverhampton – Bournemouth, în direct pe Voyo

Ora 17:00: Brighton – Everton, în direct pe Voyo

Ora 17:00: Leeds – Arsenal, în direct pe Voyo

Ora 19:30: Chelsea – West Ham, în direct pe Voyo

Ora 22:00: Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo

Duminică, 1 februarie 2026

Ora 16:00: Nottingham Forest – Crystal Palace

Ora 16:00: Aston Villa – Brentford, în direct pe Voyo

Ora 16:00: Manchester United – Fulham, în direct pe Voyo

Ora 18:30: Tottenham – Manchester City, în direct pe Voyo

Luni, 2 februarie 2026