Sport

Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi programul complet al rundei

Etapa cu numărul 24 din Premier League va putea fi urmărită pe Voyo. Cel mai important meci al rundei este chiar în prima zi, cel dintre Liverpool și Newcastle. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
FANATIK
31.01.2026 | 08:45
Liverpool Newcastle in direct pe Voyo chiar in prima zi din etapa cu numarul 24 din Premier League Vezi programul complet al rundei
SPECIAL FANATIK
Ce meciuri transmite Voyo din etapa cu numărul 24 din Premier League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

O nouă etapă de colecție în Premier League, cel mai puternic și spectaculos campionat de fotbal din lume. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate, precum și ce partide sunt transmise de Voyo.

Liverpool și Newcastle caută izbăvirea în etapa a 24-a din Premier League

Liverpool, campioana en-titre, dar și Newcastle au parte de un sezon dezamăgitor până acum. „Cormoranii” nu se află nici măcar în top 5 înaintea etapei cu numărul 24, iar „coțofenele” sunt la un pas de a părăsi chiar top 10.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Arne Slot a pierdut etapa trecută cu 2-3 în fața lui Bournemouth, iar trupa condusă de Eddie Howe a pierdut, de asemenea, cu 0-2 pe terenul celor de la Aston Villa.

Formația de pe „Anfield” face tot posibilul să se redreseze, după ce și-a dezamăgit suporterii. Rămâne de văzut dacă va lua toate cele 3 puncte în această etapă, sau Arne Slot își va semna sentința, numele lui Xabi Alonso fiind tot mai legat de o eventuală preluare a fostei sale echipe.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Rezultate directe între Liverpool și Newcastle

Liverpool stă foarte bine la capitolul ultimelor 5 întâlniri oficiale din Premier League cu Newcastle. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele întâlniri directe dintre cele două în campionat:

ADVERTISEMENT
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni...
Digisport.ro
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
  • Newcastle – Liverpool 2-3 (25 august 2025)
  • Liverpool – Newcastle 2-0 (26 februarie 2025)
  • Newcastle – Liverpool 3-3 (4 decembrie 2024)
  • Liverpool – Newcastle 4-2 (1 aprilie 2024)
  • Newcastle – Liverpool 1-2 (27 august 2023)

Programul etapei cu numărul 24 din Premier League

Premier League a ajuns la etapa cu numărul 24, din totalul de 38 de runde. Fiecare echipă luptă din greu pentru punctele puse în joc, iar cursele pentru titlu și evitarea retrogradării sunt mai intense ca oricând. Iată meciurile din această etapă, precum și partidele transmise de Voyo:

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026

ADVERTISEMENT
  • Ora 17:00: Wolverhampton – Bournemouth, în direct pe Voyo
  • Ora 17:00: Brighton – Everton, în direct pe Voyo
  • Ora 17:00: Leeds – Arsenal, în direct pe Voyo
  • Ora 19:30: Chelsea – West Ham, în direct pe Voyo
  • Ora 22:00: Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo

Duminică, 1 februarie 2026

  • Ora 16:00: Nottingham Forest – Crystal Palace
  • Ora 16:00: Aston Villa – Brentford, în direct pe Voyo
  • Ora 16:00: Manchester United – Fulham, în direct pe Voyo
  • Ora 18:30: Tottenham – Manchester City, în direct pe Voyo

Luni, 2 februarie 2026

  • Ora 22:00: Sunderland – Burnley, în direct pe Voyo
Așa arată competiția bogaților! Top 10 echipe după încasările din prima fază a...
Fanatik
Așa arată competiția bogaților! Top 10 echipe după încasările din prima fază a Champions League. Pe ce loc se află PSG
Mama lui Denis Alibec, în extaz după plecarea atacantului de la FCSB și...
Fanatik
Mama lui Denis Alibec, în extaz după plecarea atacantului de la FCSB și revenirea la Farul! Ce a postat
Florin Tănase, sacrificii uriaşe să joace pentru FCSB: „A luat taxi de la...
Fanatik
Florin Tănase, sacrificii uriaşe să joace pentru FCSB: „A luat taxi de la Belgrad până la Timişoara ca să intre cât mai repede!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
După venirea lui Moruțan, Craioveanu a spus cine a fost ”ultimul geniu” al...
iamsport.ro
După venirea lui Moruțan, Craioveanu a spus cine a fost ”ultimul geniu” al Rapidului: 'Senzațional, la alt nivel!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!