Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi programul complet al rundei

O nouă etapă de colecție în Premier League, cel mai puternic și spectaculos campionat de fotbal din lume. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate, precum și ce partide sunt transmise de Voyo.
Liverpool, campioana en-titre, dar și Newcastle au parte de un sezon dezamăgitor până acum. „Cormoranii” nu se află nici măcar în top 5 înaintea etapei cu numărul 24, iar „coțofenele” sunt la un pas de a părăsi chiar top 10.
Echipa lui Arne Slot a pierdut etapa trecută cu 2-3 în fața lui Bournemouth, iar trupa condusă de Eddie Howe a pierdut, de asemenea, cu 0-2 pe terenul celor de la Aston Villa.
Formația de pe „Anfield” face tot posibilul să se redreseze, după ce și-a dezamăgit suporterii. Rămâne de văzut dacă va lua toate cele 3 puncte în această etapă, sau Arne Slot își va semna sentința, numele lui Xabi Alonso fiind tot mai legat de o eventuală preluare a fostei sale echipe.
Liverpool stă foarte bine la capitolul ultimelor 5 întâlniri oficiale din Premier League cu Newcastle. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele întâlniri directe dintre cele două în campionat:
Premier League a ajuns la etapa cu numărul 24, din totalul de 38 de runde. Fiecare echipă luptă din greu pentru punctele puse în joc, iar cursele pentru titlu și evitarea retrogradării sunt mai intense ca oricând. Iată meciurile din această etapă, precum și partidele transmise de Voyo:
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026
Duminică, 1 februarie 2026
Luni, 2 februarie 2026