Liverpool, omagiu emoționant pentru Diogo Jota! Portughezul va avea monument la Anfield Road

Moartea lui Diogo Jota într-un teribil accident de circulație a îndoliat lumea fotbalului. Liverpool îl va omagia pe fostul fotbalist portughez și va ridica un monument în onoarea sa chiar la stadionul Anfield Road.

Omagiu pregătit de Liverpool pentru Diogo Jota

Înainte de începerea actualului sezon, Diogo Jota și fratele său Andre Silva . La aproape un an de la acel moment teribil, Liverpool a decis să ridice un monument în fața stadionului Anfield Road în memoria celor doi fotbaliști portughezi.

În centru se va afla o sculptură în formă de inimă, în timp ce, privit din unghiuri diferite, monumentul va dezvălui numerele 20 și 30, pe care le purtau cei doi frați. Diogo Jota a jucat cu 20 la Liverpool, în timp fratele său evolua cu 30 la Penafiel, formație din liga a doua portugheză.

”Acesta va fi amplasat pe un soclu din piatră Granby Rock, pe care va fi gravată cu laser o dedicație pentru cei doi frați și în care vor fi încorporate numeroase omagii materiale lăsate pe Anfield”, se arată pe al ”cormoranilor”, urmând ca în curând să fie anunțată și data la care va fi dezvelit monumentul.

Liverpool a retras numărul purtat de Diogo Jota

După moartea atacantului portughez, oficialii lui Liverpool , după ce s-au consultat și cu soția acestuia. Hotărârea a vizat toate echipele din cadrul clubului, de la cea feminină până la cea a academiei U21.

”Ca și club, eram cu toții conștienți de sentimentul suporterilor noștri și am simțit exact la fel. A fost extrem de important pentru noi să o implicăm pe soția lui Diogo, Rute, și pe familia sa în luarea deciziei și să ne asigurăm că ei sunt primii care află de intenția noastră”, a declarat Michael Edwards, directorul general al lui Liverpool.

Concluziile accidentului în care și-au pierdut viața Diogo Jota și Andre Silva

Cei doi frați au murit într-un accident groaznic petrecut pe 3 iulie 2025, pe autostrada A52, din provincia spaniolă Zamora. Concluziile poliției au stabilit că totul s-a întâmplat .

”Vehiculul încerca să facă o depășire atunci când un pneu a explodat. Martorii incidentului vorbesc despre două explozii succesive. Prima a fost legată de spargerea anvelopei, iar a doua s-a produs la aprinderea rezervorului de combustibil.

Viteza mașinii era semnificativ mai mare decât limita de pe autostradă. Printre alte lucruri, sunt examinate urmele lăsate de una dintre roțile mașinii”, a spus purtătorul de cuvânt al poliției.