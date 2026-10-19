Sport

Liverpool pregătește un transfer de peste 100 de milioane de euro! „Cormoranii” au pus ochii pe una dintre revelațiile Campionatului Mondial

Flaviu Popa
19.10.2026 | 11:31
Liverpool pregateste un transfer de peste 100 de milioane de euro Cormoranii au pus ochii pe una dintre revelatiile Campionatului Mondial
ULTIMA ORĂ
Liverpool a pus ochii pe Manzambi de la Villa
Liverpool e pregătită să plătească 100 de milioane de euro pentru cel mai lăudat mijlocaș al momentului. Este vorba despre Johan Manzambi de la Aston Villa.
ADVERTISEMENT

Liverpool are parte de un început de sezon dezastruos, după șapte etape „cormoranii” ocupând locul 5 în clasament cu 12 puncte, la 9 de liderul Manchester City și la 6 de Arsenal Londra. În aceste condiții, cei de la Liverpool sunt într-o căutare permanentă de noi talente care să le crească nivelul și au pus ochii pe Johan Manzambi de la Aston Villa.

Liverpool vrea să-l transfere pe Johan Manzambi de la Aston Villa în viitorul mercato

Manzambi  era transferat în luna iulie 2026 de Aston Villa de la Freiburg, din Bundesliga. Internaționalul elvețian în vârstă de 21 de ani a făcut o impresie bună la Campionatul Mondial din 2026, reușind să fie golgheter al țării sale, astfel că Villa a virat din conturi aproximativ 70 de milioane de euro pentru serviciile sale.

ADVERTISEMENT

Manzambi a făcut parte din lotul lui Freiburg din 2024, disputând 58 de meciuri și marcând nouă goluri. Paradoxal, a condus-o pe Freiburg spre finala Europa League unde a întâlnit-o chiar pe Aston Villa, actuala sa echipă. Acum, Liverpool va forța transferul pe Anfield, conform The Sun.

Mijlocașul elvețian a avut un randament peste așteptări, reușind să înscrie două goluri și să ofere trei pase decisive în cinci meciuri. În condițiile în care Aston Villa a plătit 70 de milioane de euro pentru Manzambi , cu siguranță Liverpool va fi nevoită să scoată din buzunare cel puțin 100 de milioane. Asta, desigur, dacă cei de la Villa vor fi interesați să vândă.

ADVERTISEMENT
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători...
Digi24.ro
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea

Liverpool a ratat șansa să-l transfere pe Manzmbi în vară, iar acesta a ajuns la Aston Villa

Ca și o coincidență, site-ul Anfield Watch le sugera conducătorilor de la Liverpool să-l cumpere pe Manzambi încă din vremea când elvețianul evolua la Freiburg. „Manzambi excelează în faza ofensivă, în special atunci când are mingea la picior, dar contribuie semnificativ și în defensivă. De asemenea, și-a demonstrat valoarea la cel mai înalt nivel prin prestațiile pentru naționala Elveției din această vară.

ADVERTISEMENT
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și...
Digisport.ro
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu

Deși Newcastle United speră să obțină semnătura sa, Liverpool ar trebui neapărat să intre în cursa pentru transferul mijlocașului”, scriau atunci cei de la Anfield Watch, un site dedicat exclusiv știrilor cu și despre Liverpool. În cele din urmă fotbalistul a ajuns la Aston Villa. În acel moment, Liverpool se gândea să-l transfere pe Adam Wharton de la Crystal Palace, pentru 120 de milioane de euro, însă fanii insistau că Manzambi ar fi un transfer mult mai util la un preț corect.

ADVERTISEMENT
CFR Cluj, 18 jucători plecați de la echipă în 2026 pentru 10 milioane...
Fanatik
CFR Cluj, 18 jucători plecați de la echipă în 2026 pentru 10 milioane de euro! Exclusiv
CSM Bucureşti, în criză! „Tigroaicele” riscă să îşi compromită sezonul după o săptămână...
Fanatik
CSM Bucureşti, în criză! „Tigroaicele” riscă să îşi compromită sezonul după o săptămână horror
Dinamoviștii au anunțat cine îl va înlocui pe Pascual în meciul cu CFR...
Fanatik
Dinamoviștii au anunțat cine îl va înlocui pe Pascual în meciul cu CFR Cluj: „E cel mai puternic fundaș al nostru”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
A făcut public numele bărbatului care l-a agresat sexual. Fiica agresorului, șocată: 'Este...
iamsport.ro
A făcut public numele bărbatului care l-a agresat sexual. Fiica agresorului, șocată: 'Este un monstru'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!