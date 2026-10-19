Liverpool pregătește un transfer de peste 100 de milioane de euro! „Cormoranii” au pus ochii pe una dintre revelațiile Campionatului Mondial

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Liverpool are parte de un început de sezon dezastruos, după șapte etape „cormoranii” ocupând locul 5 în clasament cu 12 puncte, la 9 de liderul Manchester City și la 6 de Arsenal Londra. În aceste condiții, cei de la Liverpool sunt într-o căutare permanentă de noi talente care să le crească nivelul și au pus ochii pe Johan Manzambi de la Aston Villa.

Liverpool vrea să-l transfere pe Johan Manzambi de la Aston Villa în viitorul mercato

din Bundesliga. Internaționalul elvețian în vârstă de 21 de ani a făcut o impresie bună la Campionatul Mondial din 2026, reușind să fie golgheter al țării sale, astfel că Villa a virat din conturi aproximativ 70 de milioane de euro pentru serviciile sale.

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Manzambi a făcut parte din lotul lui Freiburg din 2024, disputând 58 de meciuri și marcând nouă goluri. Paradoxal, a condus-o pe Freiburg spre finala Europa League unde a întâlnit-o chiar pe Aston Villa, actuala sa echipă. Acum, Liverpool va forța transferul pe Anfield, conform The Sun.

reușind să înscrie două goluri și să ofere trei pase decisive în cinci meciuri. În condițiile în care Aston Villa a plătit 70 de milioane de euro pentru Manzambi , cu siguranță Liverpool va fi nevoită să scoată din buzunare cel puțin 100 de milioane. Asta, desigur, dacă cei de la Villa vor fi interesați să vândă.

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Liverpool a ratat șansa să-l transfere pe Manzmbi în vară, iar acesta a ajuns la Aston Villa

Ca și o coincidență, site-ul Anfield Watch le sugera conducătorilor de la Liverpool să-l cumpere pe Manzambi încă din vremea când elvețianul evolua la Freiburg. „Manzambi excelează în faza ofensivă, în special atunci când are mingea la picior, dar contribuie semnificativ și în defensivă. De asemenea, și-a demonstrat valoarea la cel mai înalt nivel prin prestațiile pentru naționala Elveției din această vară.

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Deși Newcastle United speră să obțină semnătura sa, Liverpool ar trebui neapărat să intre în cursa pentru transferul mijlocașului”, scriau atunci cei de la un site dedicat exclusiv știrilor cu și despre Liverpool. În cele din urmă fotbalistul a ajuns la Aston Villa. În acel moment, Liverpool se gândea să-l transfere pe Adam Wharton de la Crystal Palace, pentru 120 de milioane de euro, însă fanii insistau că Manzambi ar fi un transfer mult mai util la un preț corect.