Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om. Episodul 2: fundașii. Gică Popescu & Virgil van Dijk vs… Ilie Dumitrescu și Nacho! Exclusiv

îți prezintă , fundașii, din analiza om la om a Gică Popescu și Ilie Dumitrescu au explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce au ajuns van Dijk sau Nacho la asemenea performanță.

Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om. Episodul 2: fundașii. Gică Popescu & Virgil van Dijk vs… Ilie Dumitrescu și Nacho!

a făcut o pauză după ce a răspuns la telefonul de la FANATIK și a ascultat ce și cum vrem să ne spună despre fundașii lui

După care ne-a trimis la… cabine: „E foarte greu să fac o astfel de comparație pentru că sunt cei mai buni fundași din fotbalul european. Și Liverpool, și Real Madrid au fundași centrali de cinci stele, e greu să fac un clasament al lor. Pe cine să compar? Pe van Dijk cu Alaba? Pe Konate cu Militao? Repet, cinci stele. Jucători de mare valoare. Atât!”.

Am contraatacat cu rugăminți și argumente că nu se poate, la experiența sa, încununată cu 3 trofee europene (Cupa Cupelor în 1997 cu FC Barcelona, Cupa UEFA și Supercupa Europei în 2000, cu Galatasaray), să nu facă o comparație, o diferențiere între fundașii finalistelor Champions League. A făcut. Sentimental.

„Mie-mi place foarte mult, de exemplu, Virgil van Dijk… Puternic, luptător, tehnic, vedeți cum execută loviturile libere, are ochi și chemare și la gol… După mine… părerea mea… este cel mai bun fundaș central din lume în momentul de față. Mi-ar fi plăcut să joc cu van Dijk… Cu toți, de fapt, mi-ar fi plăcut să joc” – Gică Popescu

„Și dacă o să întrebați orice suporter al lui Real Madrid, o să spună că nu se compară van Dijk cu niciun fundaș central de-al lor… Militao, Alaba, Nacho… Ce vorbim noi aici? Fiecare cu valoarea, cu experiența sa. Greu să-i caracterizezi într-un cuvânt, sunt prea valoroși, prea complecși ca să-i «prinzi» într-un cuvânt” – Gică Popescu

„Chiar mi se pare nedrept să fac un clasament, ține de analiza personală, care nu poate fi obiectivă sută la sută, mie-mi place un jucător, lui Gică (n.a. – ghici care Gică…) altul, ție altul…” – Gică Popescu

„Alexander-Arnold, poate cel mai bun fundaș de atac din fotbalul mondial… cu ce ar fi Mendy… sau Carvajal mai prejos? Au tehnică, au pasă, au viziunea jocului, la acest nivel este obligatoriu să le ai pe toate, altfel nu ajungi aici” – Gică Popescu

Cafu, Messi, Fabio Aurelio, Kenny Dalglish, frații Gary și Phil Neville i-au „împachetat” pe Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate și Andrew Robertson

Și fiindcă a amintit de Trent Alexander-Arnold, iată mai jos ce spune Cafu (cele mai multe selecții în naționala Braziliei – 142, în 16 ani, 1990-2006, trei finale mondiale, 1994, 1998, 2002, două câștigate, 1994 și 2002) despre fundașul dreapta al lui .

„Alexander-Arnold este un jucător senzațional, un talent rar. Este genial din punct de vedere tehnic, are atât de multă calitate. Are un stil de joc brazilian. Este o încântare să-l văd jucând. O echipă grozavă ca Liverpool l-a ajutat și îl ajută, prin nivelul la care este, să crească, mai are potențial de evoluție” – Cafu

Iar Gary Neville i-a făcut cel mai frumos compliment comparându-l cu o legendă a fotbalului englez: „Alexander-Arnold este cel mai bun fundaș dreapta pe care l-am văzut vreodată. Este David Beckham al fundașilor dreapta. Cu Kevin De Bruyne la un loc!”.

Altă legendă a fotbalului din toate timpurile, Lionel Messi, a fost și el impresionat de calitățile lui Arnold și a declarat că acesta „este viitorul, un fundaș dreapta complet”.

Lionel Messi are laude și pentru Virgil van Dijk, preferatul lui Gică Popescu: „Este un fundaș care știe să judece faza și să aștepte momentul potrivit pentru a-l aștepta sau a-l ataca pe adversar. Este foarte rapid și mare, are multă agilitate pentru înălțimea lui. Este rapid datorită pasului mare, are segmente lungi și este impresionant atât în ​​apărare, cât și în atac pentru că marchează o mulțime de goluri”.

Iar pe Ibrahima Konate, Leo cel cu 5 baloane de Aur acasă îl complimentează prin comparația cu… Virgil van Dijk datorită jocului său, plasamentului, „abordajului” adversarului cu mingea, ritmului și forței sale.

„Konate este înalt, rapid, are tehnică bună și este ceva din Virgil van Dijk. Are un potențial foarte înalt, de clasă, este un mare atlet, puternic și în jocul aerian, are viteză bună și nu l-am văzut niciodată făcând tacklinguri prostești, este un jucător inteligent” – Leo Messi

În flancul stâng al defensivei lui Liverpool, scoțianul Andrew Henry Robertson este considerat de fostul fundaș al naționalei engleze Phil Neville „unul dintre cei mai buni fundași stânga din lume, datorită ritmului, energiei și capacității sale de a urca în atac și a centra la punct fix”.

Fabio Aurelio, unul dintre predecesorii lui Robertson la Liverpool (în anii 2006-2012) pe același post, îl laudă pentru că „el se îmbunătățește mereu, nu se simte confortabil niciodată în situația momentului, vrea mereu să fie mai bun”.

Și mai spune fostul fotbalist brazilian că „ambii fundași laterali ai lui Liverpool în acest moment, Robertson și Arnold, sunt de necrezut. Pot concura în orice fel, cu orice adversar, cu șanse mai mari decât aceia să câștige orice minge”.

Iar fostul căpitan al lui Liverpool, Kenny Dalglish, pune bomboana pe tortul lui Robertson: „Pentru mine, sunt puțini, dacă există, mai buni decât el în poziția sa”.

Ilie Dumitrescu a explicat de ce crede că va juca Nacho și nu Alaba

„Perechile” de la , le-a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, un… atacant! „vede” o defensivă spaniolă cu Nacho în locul lui Alaba și explică de ce.

„Eu cred că va juca Nacho, nu Alaba. David Alaba este el un fundaș cu mare experiență, dar a avut ceva probleme de sănătate, nu a fost, nu e refăcut total și asta i-a creat și probleme în evoluții, a greșit în destule meciuri importante. Dacă va fi sută la sută apt, va juca el, dar eu nu cred că va fi pregătit pentru un meci ca ăsta și va juca Nacho” –

„Nacho este genul ăla de jucător «al antrenorului», jucător de vestiar, jucător polivalent, care poate juca oricare din cele patru poziții din apărare, extrem de disciplinat tactic, poate acoperi postul la același nivel înalt cu titularul atunci când intră în joc. Este înlocuitorul perfect” –

„Dani Carvajal joacă un fotbal total, face faza defensivă și faza ofensivă la fel de bine, are un plasament foarte bun pentru că intuiește fazele, va fi un duel extrem de interesant între el și Luis Diaz. Carvajal are un munte de experiență și asta va conta în duelul ăsta, în meciul ăsta. Are o capacitate extraordinară de a participa la faza ofensivă, o poziționare foarte bună în teren, interpretează foarte repede și foarte bine rolul atunci când echipa se retrage, e unul dintre cei mai buni fundași dreapta din lume” –

„Ferland Mendy are un plus dacă îl comparăm cu Marcelo, pe faza defensivă, e foarte puternic, greu de depășit unu la unu, cu capacitate mare de efort, n-are calitatea tehnică a lui Marcelo, dar, repet, un plus pe faza defensivă în comparație cu faza ofensivă. Duelul lui cu Salah va fi extrem de intens și de interesant, poate fi chiar decisiv în meciul ăsta” – Ilie Dumitrescu

„Eder Militao s-a impus foarte rapid și nu s-a mai simțit lipsa lui Ramos. Este foarte puternic, cu o tehnică foarte bună, are o progresie foarte bună cu mingea la picior, este agresiv, câștigă majoritatea duelurilor aeriene, este greu de depășit unu contra unu, e bun, foarte bun” – Ilie Dumitrescu

Cotele fundașilor lui Liverpool

80.000.000 euro – Trent Alexander-Arnold

65.000.000 euro – Andrew Robertson

60.000.000 euro – Fabinho

55.000.000 euro – Virgil van Dijk

30.000.000 euro – Ibrahima Konate

TOTAL: 290.000.000 de euro

(Cote )

Cotele fundașilor lui Real Madrid

60.000.000 euro – Eder Militao

55.000.000 euro – David Alaba

50.000.000 euro – Ferland Mendy

18.000.000 euro – Dani Carvajal

7.000.000 euro – Nacho

TOTAL: 190.000.000 de euro

(Cote )