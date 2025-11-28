Liverpool stă pe un butoi cu pulbere după umilința cu PSV Eindhoven: ”Suntem în rahat”. Video

ADVERTISEMENT

Învinsă categoric de PSV Eindhoven chiar pe Anfield Road, scor 1-4, Liverpool se află într-un moment teribil de greu. Unul dintre jucătorii crescuți în curtea ”cormoranilor” a avut un discurs extrem de dur după întâlnirea din Champions League.

Starul lui Liverpool a ”explodat” după umilința cu PSV Eindhoven

Mijlocașul Curtis Jones nu a mai rezistat după un nou eșec catastrofal și a vorbit despre prestațiile execrabile ale campioanei din Premier League. Jucătorul de 24 de ani a recunoscut momentul dificil prin care trece echipa sa.

ADVERTISEMENT

”Nu am răspunsuri. Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți. Inacceptabil, să fiu sincer. Nu mai am cuvinte. Sunt mai mult decât nervos și supărat. Sunt în punctul în care nici nu mai am cuvinte.

Îmi e dificil să-mi găsesc cuvintele. Sunt jucător și suporter al acestei echipe și o văd în felul ăsta… Nu am mai experimentat de mult, mult timp ca echipa să joace atât de rău și să aibă astfel de rezultate, dar la finalul zilei încă avem acea siglă pe piept.

ADVERTISEMENT

Așa că atât timp cât acea siglă va fi acolo, vom lupta pentru a readuce această echipă unde trebuie să fie, pentru a demonstra lumii întregi de ce Liverpool este cea mai bună echipă din lume. Dar pentru moment, da, suntem în rahat și asta trebuie să se schimbe”, a declarat Jones, după .

ADVERTISEMENT

Discurs uluitor al lui Curtis Jones: ”Trebuie să fim ca niște ‘câini’”

Fotbalistul englez s-a arătat dezamăgit de atitudinea pe care au avut-o în teren la ultimele trei meciuri, toate pierdute, două în Premier League și una în Champions League, .

”Trebuie să fim bărbați pe teren, să fim ca niște ‘câini’. Nu este suficient să avem acești băieți care sunt buni cu mingea, care pasează, pasează, pasează. Mergi și zdrobește pe cineva! Mi se aplică și mie. Nu zic că ceilalți trebuie să facă asta, mi se aplică și mie.

ADVERTISEMENT

Suntem în aceeași barcă, și ceilalți se uită la mine și spun: ‘Haide, mergi și ia pe sus pe cineva’. Depinde de mine și de restul băieților să reparăm această situație, să nu mai fim atât de drăguți cu echipele care vin aici și se gândesc: ‘Ah, vom câștiga, vom înscrie 2-3-4 goluri’.

Nu, aici era un teren pe care adversarii urau să vină, cu suporterii, cu felul în care făceam presing. Eram ca niște ‘câini’! Acum abia dacă jucăm. Sunt momente în care o facem, dar fără minge… Asta trebuie să se schimbe”, a spus Curtis Jones.

“Just be a dog out there… It's got to be on me and the lads to turn this around and not be so nice.” Curtis Jones gives a passionate plea to him and his teammates to turn things around at Anfield 🗣️ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo)

Clasament Champions League

După ce în urmă cu doar câteva luni se încorona campioană în Premier League la primul sezon cu Arne Slot pe banca tehnică, Liverpool înregistrează un recul cu totul surprinzător. În campionat au 6 victorii și 6 înfrângeri și se află pe un neverosimil loc 12, la 11 puncte în urma liderului Arsenal.

În Champions League lucrurile merg puțin mai bine, cu 3 victorii și 2 înfrângeri, dar ”cormoranii” ar putea să nu prindă totuși Top 8, care asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției.

Programul lui Liverpool în Champions League

Pentru a spera că vor încheia totuși între primele opt echipe în grupa unică din Champions League, Liverpool are nevoie de un parcurs fără greșeală. Însă, programul nu este deloc unul facil: