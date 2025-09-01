Sport

Liverpool va plăti 150 de milioane de euro pentru fotbalistul rivalei din Premier League! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Transfer record”

Liverpool a ajuns la un acord cu o rivală din Premier League și va plăti 150 de milioane de euro în schimbul unui fotbalist, stabilind un nou record.
Bogdan Mariș
01.09.2025 | 09:49
ULTIMA ORĂ
Liverpool a ajuns la un acord cu Newcastle și va plăti 150 de milioane de euro în schimbul lui Alexander Isak. FOTO: colaj Fanatik

Liverpool își continuă campania fabuloasă de achiziții din această vară. După ce au plătit aproape 340 de milioane de euro în ultimele luni pentru fotbaliști precum Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong sau Giovanni Leoni, „cormoranii” s-au înțeles cu o rivală din Premier League și vor achita o sumă imensă în schimbul unui atacant.

Liverpool plătește 150 de milioane de euro pentru transferul lui Alexander Isak

Liverpool a ajuns la un acord cu Newcastle United pentru transferul lui Alexander Isak, care va deveni în curând noul jucător al „cormoranilor”. Suedezul a anunțat de mai mult timp că își dorește să plece, iar singura echipă cu care acesta și-a dorit să semneze era Liverpool.

Trupa lui Arne Slot va plăti 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 150 de milioane de euro) pentru Alexander Isak, care devine cel mai scump jucător cumpărat de o formație din Anglia, depășindu-l din acest punct de vedere pe noul său coechipier, Florian Wirtz. Mutarea a fost anunțată de jurnalistul Fabrizio Romano.

„Alexander Isak la Liverpool, ‘here we go’! Cele două echipe au ajuns la un acord pentru o sumă de 130 de milioane de lire sterline. Transfer record pentru Premier League. Isak este pe drum astăzi (n.r. luni) pentru a efectua vizita medicală din postura de jucător al lui Liverpool după ce a ajuns la un acord cu clubul în urmă cu mai multe luni. Liverpool a fost în permanență singura variantă pentru Isak”, a transmis italianul pe X.

Newcastle United i-a găsit înlocuitor lui Alexander Isak

Acordul dintre Liverpool și Newcastle United s-a finalizat doar după ce gruparea antrenată de Eddie Howe a transferat un fotbalist pentru a-l înlocui pe Isak. Este vorba despre atacantul german Nick Woltemade (23 de ani), pentru care „coțofenele” au plătit 85 de milioane de euro celor de la VfB Stuttgart.

Alexander Isak a semnat cu Newcastle în 2022, gruparea din Premier League plătind celor de la Real Sociedad 70 de milioane de euro în schimbul său. Suedezul a avut cifre excelente în nordul Angliei, marcând de 62 de ori în cele 109 partide disputate în tricoul „alb-negru”. Isak a jucat un rol decisiv și în finala Cupa Ligii Angliei, marcând un gol în partida pe care Newcastle a câștigat-o cu 2-1 chiar contra lui Liverpool.

  • 120 de milioane de euro este cota lui Alexander Isak, conform transfermarkt
  • 2028 este anul în care expira contractul suedezului cu Newcastle United
