Liverpool va plăti 150 de milioane de euro pentru fotbalistul rivalei din Premier League! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Transfer record”

Liverpool își continuă campania fabuloasă de achiziții din această vară. pentru fotbaliști precum Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong sau Giovanni Leoni, „cormoranii” s-au înțeles cu o rivală din Premier League și vor achita o sumă imensă în schimbul unui atacant.

Liverpool plătește 150 de milioane de euro pentru transferul lui Alexander Isak

Liverpool a ajuns la un acord cu Newcastle United pentru transferul lui Alexander Isak, care va deveni în curând noul jucător al „cormoranilor”. , iar singura echipă cu care acesta și-a dorit să semneze era Liverpool.

Trupa lui Arne Slot va plăti 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 150 de milioane de euro) pentru Alexander Isak, care devine cel mai scump jucător cumpărat de o formație din Anglia, depășindu-l din acest punct de vedere pe noul său coechipier, Florian Wirtz. Mutarea a fost anunțată de jurnalistul Fabrizio Romano.

„Alexander Isak la Liverpool, ‘here we go’! Cele două echipe au ajuns la un acord pentru o sumă de 130 de milioane de lire sterline. Transfer record pentru Premier League. Isak este pe drum astăzi (n.r. luni) pentru a efectua vizita medicală din postura de jucător al lui Liverpool după ce a ajuns la un acord cu clubul în urmă cu mai multe luni. Liverpool a fost în permanență singura variantă pentru Isak”, a transmis italianul pe X.

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League. Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago. It was always ONLY Liverpool for Isak. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Newcastle United i-a găsit înlocuitor lui Alexander Isak

Acordul dintre Liverpool și Newcastle United s-a finalizat doar după ce gruparea antrenată de Eddie Howe a transferat un fotbalist pentru a-l înlocui pe Isak. Este vorba despre atacantul german Nick Woltemade (23 de ani), pentru care „coțofenele” au plătit 85 de milioane de euro celor de la VfB Stuttgart.

Alexander Isak a semnat cu Newcastle în 2022, gruparea din Premier League plătind celor de la Real Sociedad 70 de milioane de euro în schimbul său. Suedezul a avut cifre excelente în nordul Angliei, marcând de 62 de ori în cele 109 partide disputate în tricoul „alb-negru”. Isak a jucat un rol decisiv și în finala Cupa Ligii Angliei, marcând un gol în partida pe care Newcastle a câștigat-o cu 2-1 chiar contra lui Liverpool.

