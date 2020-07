Livian de la Puterea Dragostei, îndrăgostit până peste cap de Bianca Comănici. I-a cumpărat inel

Livian și Bianca Comănici, câștigătorii „Puterea Dragostei” sezonul doi au revenit la gânduri mai bune și au mai dat o șansă poveștii lor de dragoste. Cei doi locuiesc împreună, în apartamentul frumoasei brunete, semn că iubirea lor este mai puternică ca niciodată.

Îndrăgitul concurent a fost pe punctul de a o cere în căsătorie pe Bianca încă de acum câteva luni bune, însă evenimentul nu a mai avut loc din cauza unor certuri care au intervenit între ei. Livian a mărturisit că a cumpărat inelul, dar s-a răzgândit.

Câștigătorul sezonului doi „Puterea Dragostei” a declarat că nu a mai ajuns să-i ceară mâna iubitei sale și chiar a luat o decizie radicală legat de bijuterie, a ales să o arunce. Privind în urmă, Livian nici nu mai știe care a fost motivul disputei din luna decembrie.

Livian, pe punctul de a-i cere mâna iubitei sale, Bianca Comănici

„Am vrut să fac chestia asta în decembrie, dar apoi am avut câteva discuții și am aruncat inelul. Îi luasem inel, dar am zis că nu a fost să fie. Nici nu mai știu de ce ne-am certat, orgolii”, a povestit câștigătorul show-ului matrimonial de la Kanal D, relatează wowbiz.ro.

Fiul lui Nelson Mondialu și frumoasa brunetă au trecut peste toate certurile și neînțelegerile care au avut loc în casa „Puterea Dragostei” și au gânduri serioase legat de relația lor. Sentimentele puternice i-au făcut pe cei doi concurenți să-și dea seama că nu pot sta departe unul de celălalt.

Fanii sunt în extaz de când Livian și Bianca au revenit la gânduri mai bune. Și unde mai pui că Livian are de gând să-și facă un tatuaj ca să-i demonstreze frumoasei brunete dragostea pe care i-o poartă în suflet.

„Am în cap să fac îmi fac tatuaj pentru Bianca, o coadă de vulpe și în mijloc niște turnulețe așa, Istanbulul”, a mai spus concurentul, potrivit sursei menționate mai devreme.

Livian și Bianca Comănici sunt de nedespărțit de când emisiunea de la Kanal D și-a desemnat câștigătorii. Nu este exclus ca cei doi să ajungă în scurt timp în fața altarului, mai ales că iubirea dintre ei este foarte mare, acest lucru văzându-se cu ochiul liber în casa „Puterea Dragostei”.

Important este că au reușit să treacă peste neînțelegeri și au pornit împreună pe același drum. Cuplul se bucură de aprecierea fanilor, acesta fiind probabil unul dintre motivele care i-a unit și i-a adus din nou împreună.

