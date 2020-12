Livian de la Puterea dragostei, mărturisiri de senzație. Spune tot adevărul despre despărțirea de Florentina

Livian Nelson Pop a rupt tăcerea și a decis în sfârșit să vorbească despre motivul despărțirii sale de Florentina, după aproximativ patru luni de relație.

Deși păreau foarte îndrăgostiți unul de celălalt și aveau un zâmbet până la urechi mereu când erau împreună, Livian și Florentina au decis să pună capăt realției lor, spre surprinderea tuturor.

Câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei a făcut un nou videoclip pe canalul său de Youtube, în care le-a răspuns fanilor la toate curiozitățile cu privire la fosta lui relație.

Livian spune tot adevărul despre despărțirea de Florentina

Livian a fost cel care a mărturisit prin intermediul unei postări pe Instagram că s-a despărțit de Florentina, iar acum, acesta a decis să își lămurească fanii printr-un videoclip postat pe YouTube.

Livian a declarat că el și Florentina nu sunt compatibili, acesta fiind principalul motiv pentru care au încheiat relația. Deși a învățat foarte mult din relația cu frumoasa șatenă, fiul lui Nelson Mondialu a mărturisit că cei doi au ajuns într-un punct mort, în care și-au dat seama că nu se potrivesc.

„A fost o perioadă plină de lecții, plină de învățături. Au fost patru luni interesante, cu bucurii, cu regret, o perioadă care s-a încheiat cu o despărțire. Am ajuns într-un punct mort, am ajuns la concluzia că nu suntem făcuți din același aluat, nu ne potrivim. Am decis să punem punct. Eu fiind oarecum presat. Viața m-a pus în situația în care să am o mână de oameni lângă mine și eu sunt la cârma bărcii, eu conduc barca. Eu am o responsbailitate pentru echipajul meu. Nu trebuie să uit de oamenii din jurul meu”, a mărturisit Livian.

Livian a mărturisit că are planuri mari pentru viitor, motiv pentru care își dorește să aibă alături o persoană care să îi înțeleagă pe deplin activitatea din mediul online și să îl susțină indiferent de circumstanțe.

„Aș vrea să vă spun că e greu să fii iubita unui astfel de personaj. Eu sunt încă puiuț. E Jador, să fii iubita lui Jador e mai greu. El mereu are activitate, nu are atât de mult timp să se dedice vieții sentimentale. Vreau să îmi asigur anii ăștia tot. Vreau să fac un copil. Dacă nu cunosc o persoană suficient de bine n-am cum să o fac”, a adăugat Livian Pop.