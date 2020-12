Livian de la Puterea Dragostei, noi dezvăluiri despre relația cu Ligi. Ce îi leagă pe cei doi

Livian de la Puterea Dragostei a făcut noi dezvăluiri despre relația cu Ligi, după ce zilele trecute a anunțat că au început o colaborare pe plan profesional. Câștigătorul sezonului doi al show-ului matrimonial de la Kanal D a spus ce îi leagă pe cei doi în prezent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul iubit al Biancăi Comănici le-a povestit fanilor că a mers la studioul de înregistrare pentru a trage partea sa din piesa pe care urmează să o lanseze în curând împreună cu frumoasa blondină. Este vorba de o melodie cu influențe rapp, ceva nou chiar și pentru tânăr.

Băiatul lui Nelson Mondialu a mai precizat că și-a schimbat complet părerea despre Ligia Dolha, declarând că îi leagă o frumoasă relație de prietenie. Livian are foarte mare respect pentru blondină, nefiind vorba de niciun sentiment de iubire între ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Livian de la Puterea Dragostei, declarații despre relația cu Ligi, fosta colegă de la Kanal D

„Am fost astăzi la studio să finalizez melodia pe care o fac în colaborare cu Ligi… Am fost astăzi la studio.. Așa o rușine, oarecum o rușine a fost, pentru că trebuia să ajung cu Ligi la o anumită oră.

A fost prima noapte când am dormit aici la garsonieră și atâta de bine am dormit și de profund că m-am trezit la ora 12 și ceva. Până am fost eu, până s-a trezit Ligi…

ADVERTISEMENT

Am mers înainte, am tras partea mea, până a venit Ligi să tragă și partea ei, a trebuit să îl ținem pe domnul Sandu ciorbă. Oricum, a câștigat respectul meu. Știți cum se numește piesa?

Să știți că Ligi e… La reintrarea Ligiei în casă, eu am știut ce fată e. Am știut și am avut dreptate. Mi s-a confirmat pe zi ce trece. Între mine și ea nu există absolut nimic cu tentă…sexuală, să zic așa sau cu tentă sentimentală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sentimentală poate că există, din pură prietenie, pentru că o respect, mă respectă, dar mai mult nu vine nici din partea mea, nici din partea ei”, a povestit Livian de la Puterea Dragostei într-un vlog de pe canalul său de Youtube.

În plus, fostul concurent de la Puterea Dragostei este tot mai concentrat pe carieră, colaborarea cu Ligi urmând să fie una de senzație. Livian Pop are foarte mare încredere în noul proiect, o „nebunie”, după cum chiar el spune.

ADVERTISEMENT