Livian de la Puterea Dragostei o atacă din nou pe Bianca Comănici. Ce a spus fostul concurent

Livian Pop o atacă din nou pe fosta lui iubită, Bianca Comănici. Fostul concurent a urmărit clipul în care bruneta apare alături de Manuela, Simina și Ella și a fost deranjat de anumite aspecte.

Fiul lui Nelson Mondialu și câștigătorul sezonului 2 “Puterea Dragostei” a comentat faptul că numele lui se află încă printre subiectele de discuție, chiar dacă emisiunea s-a terminat deja de trei luni, relatează wowbiz.ro.

Livian a răbufnit în timpul unui live și s-a arătat deranjat de cei care au zis despre el că ar fi un ipocrit. Acesta le-a oferit explicații celor care îl urmăresc.

Livian de la Puterea Dragostei o atacă din nou pe Bianca Comănici

Livian de la Puterea Dragostei lansează un nou atac împotriva Biancăi Comănici după ce a văzut-o într-un videoclip și s-a arătat deranjat de cele spuse.

Câștigătorul sezonului 2 nu înțelege de ce oamenii mai discută despre el după ce emisiunea s-a încheiat acum trei luni. Tânărul c comentat aceste aspecte în cadrul unui live.

“Am văzut live-ul, văzut e mult spus…Am auzit de live. Au trecut trei luni de la competiție, trei luni de când s-a terminat competiția și unii oameni n-au alte cuvinte în vocabular.

Asta e mult spus, chiar și cuvintele astea pe care le au în vocabular și la care fac eu referință nu și le pot exprima ca lumea pentru că nu au lexic verbal, n-au cursivitate în vorbire, nu au, nu au…”, a mărturisit tânărul.

De asemenea, Livian le-a explicat fanilor că a avut dreptate în legătură cu “prieteniile” care au luat naștere în timpul emisiunii. Fostul concurent a spus că despărțirea dintre Andreea Pirui și Marius era previzibilă, la fel și cuplul Berna – Philip.

Fiul lui Nelson Mondialu este sătul să audă aceleași subiecte zi de zi și nu înțelege cum de oamenii îi urmăresc atât de mult pe cei care au câștigat sezonul trecut.

“De trei luni aceleași subiecte! Nu știu cum mai urmărește lumea, cum mai e curioasă lumea de câștigători. Am ieșit de pe flancul cu fosta relație, acum iar sunt băgat pe flancul cu fostele prietenii. Care prietenii? Eu am zis că nu există prietenii!

Eu am zis că cutare cu Pirui n-au nicio treabă, cum ies afară din casa Puterea dragostei, cum se despart. Așa a fost! Când am zis celălalt cuplu, stânga pe stânga, dreapta pe dreapta…Ați zis că-s ipocrit! Uitați că ipocritul are dreptate.

Au zis de mine că sunt cu două fețe, dar am fost cel mai drept om. N-am dat dovadă de inimă rece, n-am dat dovadă de peservitate, n-a dat dovadă de nimic”, a răbufnit acesta.

Livian Pop a fost împreună cu Bianca Comănici, însă relația lor a luat sfârșit cu multe luni în urmă. Cei doi sunt urmăriți în continuare pe rețelele sociale și chiar s-au atacat subtil prin intermediul postărilor din mediul online.