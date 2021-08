Livian de la Puterea Dragostei se pare că și-a găsit liniștea în brațele Alexandrei, o tânără cu care a început să se afișeze în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Cei doi se pare că își petrec foarte mult timp împreună așa cum reiese din postările lor de pe conturile de socializare.

Livian, fiul lui Nelson Mondialul a fost cel mai îndrăgit concurent din sezonul doi al emisiunii Puterea Dragostei. De altfel, acesta a și câștigat marele premiu.

Livian de la Puterea Dragostei și-a găsit marea dragoste. Cum arată iubita băiatului lui Nelson Mondialul

Se pare că iubește din nou. Acesta a început să se afișeze cu o nouă domnișoară, Alexandra, care se pare că a reușit să-i sucească mințile. Cei doi par mai fericiți ca niciodată și își petrec foarte mult timp împreună.

ADVERTISEMENT

Pentru a le arăta fanilor ce relație frumoasă au, Alexandra a postat pe contul ei o fotografie în dreptul cărei a scris: “Mai puternici împreună.”

Livian a reacționat imediat și a repostat poza pe contul său de Instagram. Cei doi au fost plecați împreună și într-o vacanță în Grecia. Alexandra este din Cluj și a studiat la Facultatea de științe Economice și Gestiunea Afacerilor UBB.

Livian, cel mai iubit concurent de la Puterea Dragostei

Băiatul lui Nelson Mondialul a fost extrem de îndrăgit de fanii emisiunii pe care a și câștigat-o. În timpul show-ului, Livian a avut o relație extrem de frumoasă cu și toată lumea se aștepta ca totul să se termine cu o căsătorie. Spre dezamăgirea fanilor cei doi s-au despărțit, iar Livian a avut o altă relație cu Florentina. Lucrurile nu am mers bine nici de această dată și cuplul s-a destrămat după 4 luni.

ADVERTISEMENT

“A fost o perioadă plină de lecții, plină de învățături. Au fost patru luni interesante, cu bucurii, cu regret, o perioadă care s-a încheiat cu o despărțire.

Am ajuns într-un punct mort, am ajuns la concluzia că nu suntem făcuți din același aluat, nu ne potrivim. Am decis să punem punct.

Eu fiind oarecum presat. Viața m-a pus în situația în care să am o mână de oameni lângă mine și eu sunt la cârma bărcii, eu conduc barca.

ADVERTISEMENT

Eu am o responsabilitate pentru echipajul meu. Nu trebuie să uit de oamenii din jurul meu”, spunea tânărul după despărțirea de Florentina.