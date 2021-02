Livian de la „Puterea Dragostei” a intervenit în cearta dintre Jador și Culiță Sterp, aflați în Republica Dominicană pentru competiția sportivă „Survivor România”.

Jador a primit numeroase reproșuri din cauza comportamentului său nepotrivit din cadrul emisiunii de la Kanal D, inclusiv din partea lui Culiță Sterp. Livian Pop a rămas în relații bune cu unii dintre foștii concurenți ai show-ului matrimonial, mai ales cu Jador și Bogdan Mocanu, de care este destul de apropiat.

Astfel, fiul lui Nelson Mondialu a decis să-și dea cu părerea despre cearta dintre cei doi maneliști, mai ales că îl implică și pe bunul său prieten.

Livian intervine în cearta Jador – Culiță Sterp de la Survivor România 2021: “Am văzut nebunia…”

„Survivor România” 2021 reprezintă o mare provocare pentru toți concurenții, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Din cauza oboselii, foamei și a condițiilor precare, mulți participanți au avut parte de conflicte până în acest moment.

Livian Pop și-a spus părerea despre cearta din Jador și Culiță Sterp din cadrul reality show-ului. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a vorbit despre cei doi maneliști într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, din moment ce este prieten foarte bun cu Jador.

„Am tot văzut nebunia din ultimele zile legate de Survivor, de Jador, de prieteni falși. Am multe să vă zic legat de subiectul ăsta, dar în clipul ăsta o să vă zic numai atâta.

Acolo nu-i Puterea Dragostei, să fie Mocanu și Livian. Și nu acuz pe nimeni, nu, o să vin cu detalii, o să aprofundez subiectul, dar momentan atâta vă zic.”, a spus fostul Biancăi Comănici pe TikTok.

Jador, momente grele la „Survivor România” 2021

Faimoșii i-au reproșat adesea lui Jador că are un comportament nepotrivit și că le transmite energie negativă. Cântărețul a fost devastat de faptul că și Culiță Sterp se află printre cei care l-au criticat, pe care îl credea prieten.

„Eu din echipa asta m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate, și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție”, i-a transmis Culiță lui Jador, potrivit wowbiz.ro.

Jador a recunoscut că se simte singur din cauza trădării lui Culiță Sterp, dar încearcă să se concentreze și să meargă mai departe fără a le purta pică celorlalți. Elena Marin l-a încurajat pe manelist și a avut o discuție sinceră cu el.

„Jador: Eu ție ți-am spus ‘taci…’, alții au spus ‘făcea-mi-ai, să-ți dau…’

Elena: Corect. Eu am vorbit în numele meu, de-asta am spus că nu mi-ai greșit.

Jador: Eu puteam să scot în evidență lucrurile astea.

Elena: Fii tu cu tine! Fii pe barba ta. Ăsta e cel mai bun sfat pe care pot să ți-l dau. Și psihicul să fie puternic.

Jador: Îți mulțumesc că nu ai vorbit de rău, chiar mersi.

Elena: Dar nici nu am de ce și nici nu am cum. Ai văzut că am fost foarte asumată, dar nu am vorbit de rău. Fiecare om merită nu a doua și a treia, ci a patra șansă. Atâta timp cât poți să vii să-ți ceri scuze, omul ăla a știut să-și recunoască vina.

Jador: Oamenii care te-au ars și te fură, aș fi putut să scot în evidență chestia asta și să creez o imagine. Dar nu m-ar bate pe mine Dumnezeu când eu știu că copilul ăla vrea să facă o carieră și eu să dau în cariera lui? De-asta nu fac unele lucruri.

Elena: Asta ne diferențiază pe noi ca oameni. Unii ar face orice și ar călca pe cadavre ca să-și atingă țelul, iar alții sunt mai umani.

Jador: Treaba asta, singuratatea mă distruge, nu-mi place să fiu singur.

Elena: Bine ai venit în clubul meu. Am încercat să nu supăr pe nimeni și pare că am deranjat pe toată lumea și că sunt singură. Am înnebunit, Jador.

Jador: Nu vreau să urăsc pe nimeni, eu vreau să iubesc pe toată lumea. Mai mult pe ăia care îmi vor răul. Asta vreau de la mine. Dacă reușesc asta, pot să plec acasă. Lecția asta o mai am de învățat și atât.”, a fost discuție celor doi concurenți, potrivit sursei citate mai sus.