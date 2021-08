Livian Pop îi răspunde Biancăi Comănici de la Puterea dragostei după interviul ei recent: „Da, am trimis-o la produs”

Livian Pop și Bianca Comănici de la Puterea dragostei au ajuns să se războiască prin interviuri și prin rețelele de socializare după ce s-au despărțit.

Cei doi au ajuns chiar și la un proces intentat de Bianca. Bruneta care a câștigat de două ori reality-show-ul de la Kanal D l-a dat în judecată pe Livian, dar și pe tatăl său Nelson Mondialul.

Vedeta i-a acuzat că au denigrat-o în spațiul public, asta după ce Nelson a făcut de multe ori referire la anumite aspecte mai puțin ortodoxe ale trecutului ei, mai exact la perioada în care a făcut videochat.

Livian Pop îi dă replica Biancăi Comănici de la Puterea dragostei

Bianca a pierdut în cele din urmă acel , iar recent a vrut să dea cărțile pe față într-un interviu acordat lui Mihai Ghiță, pe .

Livian Pop a văzut o parte a acelui interviu, un material de promovare postat înainte de difuzarea completă. Fostul iubit al Biancăi a tras niște concluzii pripite crezând că în anumite acuzații tânăra se referea la el.

Mai exact, din cauza unei confuzii create de felul în care teaserul a fost montat, s-ar înțelege că Bianca l-a acuzat pe fostul ei iubit că a trimis-o să se prostitueze.

Ei bine, Livian nu a avut răbdare până la vizionarea înregistrării complete pentru a vedea că Bibi vorbea despre un iubit cu care a locuit la vârsta de 18 ani.

„Eu am învățat-o să facă bani îmbrăcată, cum ar veni”

Livian s-a antepronunțat și a spus, în stilul său caracteristic, că a trimis-o la produs pe Bianca Comănici. Clujeanul a spus asta în sensul că i-a dat ideea de a face bani din imaginea ei pe Youtube.

„Interviul a fost aranjat în așa fel încât să mă denigreze pe mine. Dragilor, da, am trimis-o la produs. Cum am trimis-o? I-am făcut Youtube-ul și am zis: du-te, fă bani!

Eu am învățat-o să facă bani cu capul și cu imaginea ei îmbrăcată cum ar veni. Pe când alții au învățat-o să facă bani altcumva. Eu am învățat-o cum să se poarte, cum să se exteriorizeze. Tot, tot, tot. Pe scurt. Nu vreau să mă bag în mocirlă. Ne vedem de drumul nostru”, este reacția scurtă, dar tranșantă a lui Livian Pop la interviul Biancăi Comănici de la Puterea dragostei.