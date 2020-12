Livian, prima reacție după ce Bianca Comănici a anunțat că va prezenta două emisiuni: “Unii dintre noi…”

Recent, Bianca Comănici a declarat că va prezenta două emisiuni, iar Livian a avut prima reacție cu privire la succesul fostei sale partenere, alături de care a câștigat Puterea dragostei.

Zilele trecute, Bianca Comănici a anunțat că a devenit membru al familiei Kanal D și că este extrem de entuziasmată despre noul proiect în care este implicată, fiind moderatoarea unei emisiuni despre horoscop și trenduri.

Așa cum era de așteptat, fostul ei iubit, Livian, fiul lui Nelson Mondialu, a auzit de schimbările din viața fostei sale partenere și a avut o reacție referitoare la viitoarele proiecte ale acesteia.

Livian, reacție uimitoare după ce Bianca Comănici a anunțat că va prezenta două emisiuni

Livian Nelson Pop a publicat o fotografie pe rețelele de socializare, împreună cu un mesaj subtil la adresa fostei sale iubite, alături de care a avut o relație tumultoasă și controversată în emisiune.

,,Unii dintre noi au primit acel rahat pe care nu-l poți învăța.”, a scris Livian pe contul personal de Instagram, în dreptul fotografiei sale.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulții dintre ei făcând referire la separarea recentă a lui Livian de iubita sa, Florentina, care l-a cucerit la scurt timp după despărțirea de Bianca.

,,Cam trist😢fără viața !/ Ce arăți așa rău? Fără viață…/ Erai altul în emisiune acum parcă ai îmbătrânit, păcat./ Ai slăbit, Livian”, au reprezentat câteva comentarii din partea fanilor, care consideră că Livian trece printr-o perioadă nu prea bună pentru el.

În urmă cu câteva zile, Bianca Comănici a vorbit despre noul proiect de la Kanal D, în care frumoasa brunetă va prezenta o emisiune online în colaborare cu Alex Mihei.

„Vor fi două emisiuni, una despre zodii, iar cealaltă despre trenduri. O să discutăm despre orice. O să am un coleg, n-o să vă spun despre cine este vorba. Sunt la început, o să îmi fie destul de greu să prezint pentru că o să fiu prezentatoare, o să am încă doi colegi și invitați. O să fie ceva divin. Sunt extrem de entuziasmată și emoționată.

Vreau să interacționați. Aceste live-uri vor fi făcute pentru voi, pentru a vă face să vă simțiți voi bine. O să fie ceva de genul „Totul despre Puterea dragostei” by Cornelia Ionescu. V-am spus, mă gândesc la emisiunea cu zodii pentru că va trebui să interacționați foarte mult. Poate o să ajungem să citim toate comentariile, toate zilele de naștere”, a spus Bianca Comănici, într-un live de pe YouTube.