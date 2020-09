Livian se întoarce în emisiunea Puterea Dragostei. Cine îl însoțește

Livian, câștigătorul celui de-al doilea sezon din show-ul matrimonial „Puterea Dragostei” de la Kanal D urmează să se întoarcă în casa din Turcia. Fostul iubit al brunetei Bianca Comănici nu va pleca singur, ci însoțit de actuala parteneră de viață, Florentina Nicol.

Anunțul a fost făcut chiar de tatăl concurentului, Nelson Mondialu care a mărturisit într-un vlog de pe canalul de Youtube că cei doi au mers recent în Istanbul la casting, ambii fiind acceptați de producătorii emisiunii prezentate de Cristina Mihaela Dorobanțu.

Așadar, Livian va intra în sezonul trei al show-ului de la Kanal D pentru a-și testa iubirea pentru noua sa cucerire. Fiul lui Nelson Mondialu este gata să le demonstreze tuturor că dragostea pentru Florentina Nicol va trece peste toate greutățile, în casa Puterea Dragostei.

Livian și actuala iubită, concurenți în sezonul 3 Puterea Dragostei

„În secolul XXI, fiți atenți aici, ceva imprevizibil. Pleacă Lobo în «excursie» cu iubita lui frumoasă, cu Nicol. În secolul XXI, uitați ce le-a pus Liana.

Fiule, ai grijă! Ai grijă și fii băiat! Aia îmi place mie la coconașu’, întotdeauna când a venit acasă, a venit cu buzunarele pline. Eu unde am fost, am fost la muieri, încoace, încolo! I love you, man!

Vă spun acum! Pleacă în Turcia! Sunt acceptați în emisiune doar că îi pun 14 zile pe din ăla (carantină, n.r.), înțelegeți? Tu (către Liana, n.r.), și-a luat pașaportul? Votați Lobo și Nicol, vot sezonul 3.

Oricum, sunt acceptați deja. Acum ei merg să își exprime adevărata iubire, să dea lecții poporului, o parte din poporul român”, a spus Nelson Mondialu în cel mai recent vlog, informează wowbiz.ro.

Livian are numai cuvinte de laudă la adresa actualei partenere de viață pe care a cunoscut-o în luna martie. Dacă inițial îi lega doar o frumoasă prietenie, ulterior fostul concurent de la Kanal D și bruneta s-au cuplat, în ciuda faptului că fanilor nu este pe plac relația.

Mai mult decât atât, fiul lui Nelson Mondialu a declarat că după încheierea filmărilor pentru sezonul doi Puterea Dragostei a jucat un rol alături de Bianca Comănici, dar acum este hotărât să se implice în totalitate în relația cu Florentina Nicol.

