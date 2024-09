Naționala României va juca luni, 9 septembrie, pe stadionul Steaua, cel de-al doilea meci din Liga Națiunilor, în compania Lituaniei. Tricolorii lui Mircea Lucescu au debutat cu o victorie senzațională, , în timp ce balticii au fost învinși cu 1-0 de Cipru, acasă, la Marijampole.

Liviu Antal, golgheterul campionatului Lituaniei, este sigur: ”Câștigăm! Naționala României nu se compară cu cea a Lituaniei. Ei sunt mai mult cu baschetul”

Atacantul român , liderul campionatului din Lituania, a făcut o avancronică a confruntării România – Lituania pentru FANATIK. Fostul campion al României, cu Oțelul Galați, în 2011, crede că tricolorii se vor impune datorită valorii superioare.

”Lituania e conștientă că România este favorită. Chiar dacă a pierdut meciul cu Cipru, jocul a fost echilibrat. Lituania a jucat mai bine, merita cel puțin un egal. La București vor încerca să compenseze diferența de valoare printr-o atitudine și determinare foarte bune și printr-o tactică prin care să acopere foarte bine terenul.

Selecționerul Jankauskas lucrează foarte mult tactic și încearcă să-i așeze bine în teren pe jucători. Cu toate astea sunt sigur că vom câștiga”, anticipează Liviu Antal, care are o selecție la națională, bifată în 2011, la amicalul Paraguay – România 2-0.

”Se simte entuziasmul. Mircea Lucescu și Edi Iordănescu nu se pot compara”

Antal mizează pe forma excelentă arătată de tricolorii lui Mircea Lucescu la Priștina: ”Naționala noastră a arătat foarte bine la meciul cu Kosovo, cu jucători în formă, precum Man, Mihăilă, Drăgușin, Drăguș. Toți sunt în formă bună.

Se simte entuziasmul caracteristic după orice schimbare de antrenor, când toată lumea vrea să dovedească faptul că merită să joace. Și nu e vorba despre orice antrenor, vorbim despre nea Mircea, care are o experiență vastă, iar acest lucru contează”.

Fotbalistul lui Zalgiris consideră că revenirea lui Mircea Lucescu la națională îi poate duce pe tricolorii la un nivel superior.

”N-am lucrat cu nea Mircea, dar cu Edi Iordănescu am colaborat de două ori și pot spune că-l cunosc destul de bine, am și o relație bună cu el. Știu ce metode are Edi, un antrenor extrem de bun, cu potențial foarte mare să ajungă la o echipă importantă, dar clar cei doi nu se pot compara.

Edi e la început de drum, iar nea Mircea are atâția ani de antrenorat în spate. Nea Mircea a și spus că vrea să schimbe mentalitatea, să avem posesia, să pasăm, o abordare diferită a jocului față de ce a fost până la EURO 2024. Important este ca victoria din Kosovo să fie legată cu alte succese”, a mai precizat Liviu Antal.

Lituanienii se leagă de victoria cu 3-0 din 2008. ”Nu cred că va mai fi cazul”

România a jucat de 13 meciuri contra Lituaniei și a câștigat de 12 ori. Balticii ne-au învins o singură dată, dar cât de dureros a fost acel eșec, 0-3, la Cluj-Napoca, pe 6 septembrie 2008, în debutul preliminariilor CM 2010. Lobonț și acum îi visează, probabil, pe Stankevičius, Mikoliūnas și Kalonas, autorii celor trei goluri.

”Vorbeam cu un coleg de echipă și își amintea de aceea victorie a lor cu 3-0, dar sincer nu cred că va mai fi cazul. Dacă tricolorii vor fi concentrați și vor juca la fel cum au făcut-o în Kosovo nu se va pune problema câștigătoarei.

Plus că jucăm acasă, iar Lituania nu are două echipe să poată schimba 3,4,5 jucători iar echipa să fie la același nivel. Naționala României nu se compară cu naționala Lituaniei.

Ei sunt mai mult cu baschetul, dar în ultimul timp au început și ei să investească în fotbal. Au început copiii să vină spre fotbal. Naționala Lituaniei nu are în componență jucători la un nivel foarte ridicat, dar compensează prin atitudine și determinare. Nu le este frică de dueluri”, a dezvăluit golgheterul Ligii 1 din 2014.

Lotul Lituaniei valorează 9 milioane de euro. România, 92 de milioane

Lotul naționalei Lituaniei valorează doar 9 milioane de euro, conform Transfermarkt. Cei mai bine cotați sunt fundașul dreapta Širvys, de la NK Maribor, 800.000 de euro, și portarul Edvinas Gertmonas, care joacă la U Cluj, 600.000 de euro.

”Portarul Gertmonas este printre cei mai buni portari din campionatul României”, este de părere fotbalistul român.

Vedeta este selecționerul Jankauskas

Vedeta este selecționerul Edgaras Jankauskas. Acesta este o legendă a fotbalului lituanian. A jucat la Real Sociedad, Benfica sau FC Porto. Jankauskas este la al doilea mandat de selecționer al Lituaniei. Chiar s-a duelat cu România în 2018, în Liga Naționilor.

Atunci, tricolorii pregătiți de Cosmin Contra au câștigat 2-1 la Vilnius, cu un gol marcat de Alexandru Maxim în prelungiri, și 3-0 la Ploiești.

De asemenea, Jankauskas mai are în palmaresul de selecționer al Lituaniei și un amical contra României, disputat la Giurgiu, pe 23 martie 2016, înainte ca tricolorii lui Anghel Iordănescu să participe la EURO 2016. A fost 1-0 pentru România, gol Nicolae Stanciu, la debut.

”Față de precedentul mandat, Edgaras Jankauskas a acumulat mai multă experiență. Am mai vorbit cu colegii care sunt la echipa națională și toată lumea vorbește foarte frumos de antrenor lor. E foarte susținut de jucători”, a mai spus Liviu Antal.

Cum a arătat naționala Lituaniei în meciul cu Cipru:

Lituania a jucat cu Cipru în sistemul 5-4-1: Gertmons (U Cluj) – Širvys (Maribor) (G. Paulauskas, 70/Kolos Kovalivka), Kažukolovs (Astana), Girdvainis (SV Sandhausen/Liga 3 Germania), Tutyškinas (LKS Lodz), Lasickas (Olimpija Ljubljana) – Slivka (Sagan Tosu), Vorobjovas (Istanbulspor) (Verbickas, 86/Zalgiris), G. Matulevičius (Zalgiris) (Kalinauskas, 61/Burton Albion, Liga 3 Anglia), Dolžnikov (Kauno Žalgiris) (V. Paulauskas, 80/Banga Gargzdai) – Kučys (NK Celje)

În afara portarului Gertmons, de la U Cluj, în echipa Lituaniei se mai află Rokas Lekiatas, de la FCU Craiova, și Vorobjovas, care a evoluat în România la UTA și la Chindia.

Terenul prost din Ghencea avantajează Lituania, mai ales că Mircea Lucescu vrea să imprime un joc de posesie echipei României. Cu toate astea cred că România va câștiga, pentru că avem o echipă bună, omogenă, bazată pe același nucleu pe care s-a bazat și Edi Iordănescu” – Liviu Antal, atacant Zalgiris Vilnius

Lituanienilor le lipsește decarul

Naționala Lituaniei nu poate conta în meciul cu România pe unul din jucătorii de bază. E vorba despre mijlocașul ofensiv Paulius Golubickas, coleg cu Liviu Antal la Zalgiris Vilnius.

”Paulius joacă decar sau extremă. Era foarte important pentru naționala Lituaniei. E un jucător care poate scoate ușor adversar din joc”, a menționat Antal. Paulius Golubickas are 26 de selecții și un gol marcat pentru naționala baltică.

4 trofee a câștigat Liviu Antal în Lituania, cu Zalgiris Vilnius: două Cupe (2017, 2018), campionatul și Supercupa (2020)

a câștigat Liviu Antal în Lituania, cu Zalgiris Vilnius: două Cupe (2017, 2018), campionatul și Supercupa (2020) 13 goluri în 26 de meciuri a marcat Antal pentru Zalgiris, în sezonul actual

în 26 de meciuri a marcat Antal pentru Zalgiris, în sezonul actual 82 de goluri a înscris atacantul român pentru Zalgiris, în 153 de partide. ”Am intrat în istoria clubului și în istoria campionatului Lituaniei”, se mândrește Liviu Antal.