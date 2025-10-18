Liviu Bocciu’ Ungurean, în uniformă militară: liderul de galerie din Giulești a răspuns apelului MApN. Ratează Dinamo – Rapid? Exclusiv

Temerile legate de războiul din Ucraina i-a făcut pe șefii MApN să sune adunarea rezerviștilor din Capitală și din împrejurimi. De acest ordin nu a scăpat nici Bocciu, cel care este așteptat să revină în fruntea galeriei Rapidului.

Bocciu, șeful galeriei de la Rapid, afectat de războiul din Ucraina

După ce , chestiune generată de implicarea în deja celebru dosar ”Pyro”, FANATIK a aflat că Bocciu s-a trezit cu o convocare de la Ministerul Apărării.

Liderul de galerie al formației giuleștene, în vârstă de 44 de ani, este rezervist și a fost chemat în ultimele 3 zile, de dimineața până seara, la unitatea militară la care este arondat pentru a participa la un exercițiu de verificare a pregătirii. Suporterul numărul 1 al Rapidului ar fi putut să rateze derby-ul cu Dinamo, dacă meciul de foc nu ar fi fost programat duminică.

Pe cine a chemat MApN la exercițiul de mobilizare

Mai marii Armatei Române au anunțat săptămâna trecută că în perioada 12-20 octombrie va avea loc un exercițiu de mobilizare în București și în județul Ilfov. Convocarea are ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Cei aproximativ 10.000 de rezerviști, care au făcut armata până în 2004, înainte ca aceasta să nu mai fie obligatorie, vor trebui să răspundă apelului și să meargă la unitatea desemnată la data indicată.

Bocciu încă nu s-a întors la conducerea galeriei Rapidului

În ciuda faptului că au trecut 3 săptămâni de la ridicarea interdicției de intrare pe stadioane, Bocciu încă nu s-a întors oficial la conducerea Peluzei Nord a Rapidului și nici nu a venit la vreun meci al favoriților.

Conducerea grupării din Giulești așteaptă cu nerăbdare ca , considerând că revenirea acestuia este un factor important pentru întregul club.

”(n.r. – Credeți că este o veste bună revenirea domnului Ungurean?) 100%. Chiar mă bucur pentru el și chiar mă aștept să-l văd înapoi în tribune. Va fi un plus pentru suporteri, dar și pentru club. Când a fost galeria cu el, lucrurile au mers excepțional. Va fi un mare plus pentru Rapid”, a declarat președintele Victor Angelescu.

Cât va conta întoarcerea lui Bocciu la șefia galeriei

Fostul antrenor al ”alb-vișiniilor”, Marius Șumudică, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre revenirea lui Bocciu la cârma Peluzei Nord și consideră că și poate schimba multe lucruri în Giulești.

”Va conta enorm revenirea lui Bocciu. Va uni suporterii. Toată lumea se va strânge în jurul lui. E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie. Dacă era în tribune în sezonul trecut, Rapidul însemna altceva, Rapidul lui Șumudică.

La mine ingredientele au lipsit, din păcate. Ciorba nu a ieșit atât de bună întrucât au lipsit ingredientele importante. Este un lider. Îi va ajuta enorm. Este un lider de galerie. Conduce galeria. Acum au un șef, suporterii. El e boss-ul”, a spus Șumudică.

Când revine Liviu Ungurean în peluza Rapidului

Liviu Ungurean, zis Bocciu’, a anunțat că va reveni în Peluza Nord a Rapidului la derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională. Liderul de galerie al alb-vișiniilor e pregătit să dea tonul unei atmosfere incredibile.

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au susținut. Duminică o să fiu alături de toată familia vișinie și ne vom susține echipa cum știm mai bine. Eu am să fac aceleași lucruri pe care le-am făcut pe stadion. Mă voi comporta normal și voi susține echipa. Eu niciodată nu le-am cerut oamenilor să facă prostii pe stadion, doar să susținem Rapidul.

Am să fac tot ce ține de mine ca să unesc din nou toți rapidiștii. Doar împreună putem fi cei mai puternici. Acesta este sloganul meu, pe care l-am moștenit de la ceilalți lideri ai galeriei.

La noi s-au vândut toate biletele. Acum rapidiștii își achiziționează biletele la T1. Toți rapidiștii ne întâlnim la Piața Muncii, iar la 18:30 plecăm spre Arenă.

Întotdeauna a fost un derby cu Dinamo. Pentru mine este un meci foarte încărcat emoțional, nu pot să descriu în cuvinte. Ne vedem pe stadion. Poziția din clasament ne dă și nouă dreptul să ne gândim la performanță, suntem dornici de performanță.

Eu vreau să spun că domnul Costel Gâlcă este un gentleman. Un sportiv grozav, a jucat fotbal la un nivel înalt. Noi în Giulești am făcut performanță cu adversarii. E respectat atât timp cât respectă blazonul.

Am să cânt imnul Rapidului, apoi toate cântecele Rapidului din istoria galeriei. Să învingă cel mai bun, așa cum avem un vers din imn”, a declarat Liviu Ungurea, la .