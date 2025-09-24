Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update

Celui poreclit „Bocciu” i-a fost ridicată interdicția de a participa la evenimente sportive, . Așadar, el are de acum din nou dreptul de a merge pe stadion la meciurile Rapidului.

UPDATE: Mitică Dragomir militase anterior pentru ridicarea interdicției lui Liviu Ungurean

De remarcat în acest context este că momentul s-a produs la scurt timp după ce Dumitru Dragomir, nimeni altul decât inițiatorul celebrei Legi 4/2008, a militat în mod public pentru ridicarea interdicției lui Liviu Ungurean, cu ocazia emisiunii „Profețiile lui Don Mitică”, produs exclusiv marca FANATIK.

„Am spus aici în emisiune acum vreo jumătate de an sau chiar un an, să îi dea drumul lui Bocciu, să îl lase. Oameni care stăpânesc masele sunt puțini în lume asta. Dacă un judecător se pricepe la problema maselor ar trebui să îi dea drumul.

De când a plecat el din galeria Rapidului se întâmplă niște nenorociri acolo… aruncă, înjură, fac… El îi ținea! Eu apelez la bunăvoința completului să ia în seamă că acești oameni sunt cei de care cluburile au nevoie să țină în frâu galeria.

Dacă nu este câte un lider din ăsta, pe care să îl respecte golănașii, să îi țină în frâu… Eu mi-am dat seama că acești șefi de galerie trebuie să ai grijă de ei, nu să îi îndepărtezi. Dacă dai unul afară, vin 10 nebuni și fac haos. Ar trebui ca domnii judecători să ia în seamă treaba asta…

O spun din experiență, ani de zile fără unul care stăpânește mulțimile se alege praful! Neapărat să îl lase pe Liviu Ungureanu să vină și să intre în drepturi acolo pentru binele întregii comunități”, a transmis fostul președinte al LPF

Liviu „Bocciu” Ungurean poate reveni pe stadioane! Liderului Peluzei Nord Rapid i-a fost ridicată interdicția

Astfel, , când echipa antrenată de Costel Gâlcă joacă „Primvs Derby” la Ploiești, contra Petrolului. Liviu Ungurean a aflat decizia instanței în cursul zilei de miercuri, 24 septembrie, în jurul orei 18:00. Parchetul are posibilitatea de a ataca hotărârea prin recurs în termen de 48 de ore de la comunicarea ei, dar pare că sunt șanse destul de mici ca acest lucru să se întâmple. Astfe, este destul de probabil ca „Bocciu” să poată fi prezent sâmbătă seară pe stadionul „Ilie Oană”.

De altfel această chestiune chiar a fost anunțată recent în mare măsură de către un alt „greu” al galeriei din Giulești, Gigi Corsicanu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Sper ca Liviu să revină. Dacă îi ridică interdicția poată să vină pe stadion. Există o șansă să conducă galeria la Ploiești. El are procesul joi, dacă autoritățile vor da dovadă de clemență…

El este mai euforic din fire, mai iute la mânie, dar se simte lipsa lui. El a ajutat enorm de mult Rapidul. Tot ce e astăzi la Rapid e o mare parte și contribuția lui. Prin ce a realizat Liviu cu galeria, a atras foarte mulți oameni alături de Rapid.

Sunt mulți sponsori care vin la o echipă și bagă bani doar pentru faptul că e un spectacol în tribună. De ce nu merg sponsorii la echipe care nu au spectatori? Sunt multe companii care vin în mod special pentru suporteri, pentru că acolo se creează o atmosferă, e un spectacol în tribună.

De multe ori spectacolul din tribună e cu mult peste cel din teren la noi, la Rapid. Autoritățile ar trebui să dea dovadă de clemență, să-l lase să vină pe stadion. Chiar avem nevoie de Liviu”, a spus el.