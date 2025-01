Liviu Ciobotariu a vorbit pe larg despre telenovela transferului lui Denis la Rapid: „O situație delicată”. Ce mesaj a avut pentru Sepsi

Liviu Ciobotariu a oferit . Fostul antrenor al lui Sepsi nu a putut să nu comenteze și situația în care se află fiul său, Denis Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu e sincer după ce Denis a semnat cu Rapid: „Inevitabil te gândești la echipa respectivă”

Liviu Ciobotariu e de părere că fiul său se află într-o postură ingrată: „Am vorbit pentru că am stat cu el în același hotel. Și aseară am vorbit puțin cu el. El în acest moment nu are ce face, decât să spere că se vor rezolva negocierile între Rapid și Sepsi. Nu știu dacă îl va afecta în cazul în care va rămâne la Sepsi. E clar că odată ce a semnat inevitabil te gândești la echipa respectivă”.

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani e însă sigur că Denis Ciobotariu a făcut o alegere bună: „Este un pas mare pentru el înainte. Și mă bucur că Denis a avut evoluții constant bune la Sepsi. A fost jucătorul integralist al campionatului. El a jucat toate minutele și asta înseamnă că e pe drumul cel bun.

E într-o creștere de formă și Rapid e o echipă de tradiție, care în următorii ani va fi o forță în fotbalul românesc. Cred că dacă vor intra în play-off se vor lupta la campionat și au șanse mari să câștige și Cupa României. Își doresc să câștige trofee și e important să ajungi la o echipă atât de puternică”.

Liviu Ciobotariu e convins că Denis are șanse mari să fie titular la Rapid: „Evoluțiile lui la Sepsi au fost remarcabile”

Liviu Ciobotariu crede că Denis se poate impune în primul unsprezece al Rapidului: „Va trebui însă să se impună la antrenamente, prin comportamentul lui și randamentul din timpul meciurilor. Există o competiție mare pe posturi și el trebuie să își câștige locul în prima echipă. Eu cred că toată lumea a văzut că evoluțiile lui la Sepsi de până acum au fost remarcabile. De-asta l-au și transferat, nu? Important e să mențină același ritm și cred că are capacitatea asta”.

Fostul antrenor al covăsnenilor înțelege de ce Sepsi nu vrea să îl lase la Rapid încă din această iarnă: „Este o situație complicată și din partea lui Sepsi. Asta e părerea mea. Ei au un cuplu de fundași centrali foarte solid cu Ninaj și Ciobi, din punctul meu de vedere unul dintre cele mai bune din SuperLiga alături de Dawa și Ngezana.

E normal ca cei de la Sepsi să își dorească în continuare ca Denis să joace. Mai ales colegii lor, pentru că axul central e cel mai important la o echipă deoarece dă siguranță echipei. Ei și cu portarul Niczuly au oferit echilibru echipei. De aceea e greu să renunțe la el”.

Totodată, are un și un mesaj pentru cei de la Sepsi Sfântu Gheorghe: „Pe de altă parte, când ai un jucător care a semnat cu altă echipă cât de profesionist și serios ar fi în antrenamente e clar că planează această chestiune de a te gândi la clubul la care ai semnat. Nu ai cum să nu te gândești. Sincer e o situație destul de delicată. Ei știu ce decizie vor lua”.

Nu a încercat să îl convingă să meargă la Dinamo: „El a decis”

Denis Ciobotariu a dezvăluit pentru FANATIK că a avut ofertă și de la Dinamo, însă fostul antrenor al „câinilor” nu a vrut să intervină: „El a decis. Eu nu l-am influențat în niciun fel. S-a făcut băiat mare, nu mai e un copil. E matur și nu pot să îl mai direcționez eu. A fost alegerea lui și și-a dorit asta. A avut mai multe oferte concrete, cu bonusuri și tot ce trebuie. Din punctul meu de vedere cred că a făcut o alegere bună”.

Fundașul central al lui Sepsi Sfântu Gheorghe și a invocat că este bolnav: „Ciobi este răcit. Știu că se va interpreta oricum, dar asta este situația”, a spus directorul sportiv Attila Hadnagy.