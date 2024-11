Liviu Ciobotariu, afectat după Unirea Slobozia – FC Botoșani 1-0: ”Sunt dezamăgit, sunt supărat!”. Adrian Mihalcea jubilează 

Liviu Ciobotariu și-a exprimat dezamăgirea la finalul partidei Unirea Slobozia – FC Botoșani 1-0. Antrenorul oaspeților s-a arătat supărat atât de faptul că echipa sa a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în campionat , cât și de faptul că a terminat pe ultimul loc turul sezonului regular.

Dezamăgirea lui Liviu Ciobotariu după Unirea Slobozia – FC Botoșani

Ciobotariu i-a criticat pe atacanții Chică-Roșă și Enzo Lopez pentru lipsa de eficiență în fața porții. Totuși, tehnicianul moldovenilor și-a asumat responsabilitatea pentru situația de la club.

”Ca joc așa nu am făcut un meci rău. Doar că rezultatul este cel care contează. Am avut în prima repriză situații de a marca. Nu le-am fructificat. În a două repriză am controlat jocul, am dus mingea în careul advers.

Vreau să felicit Slobozia pentru victorie. O echipă foarte bună! Ne-au pus probleme pe final de joc. Este o situație de joc, suntem la a treia înfrângere consecutivă. E o situație grea, nu vreau să mai spun de ultimul loc din clasament. Sunt dezamăgit, sunt supărat. Iar am primit gol dintr-o fază fixă. Pot spune că este o criză de rezultate, de formă a unor jucători, dar eu sunt cel care trebuie să schimbe ceva.

Ei au avut situațiile de a marca pe final de meci. Noi am riscat cu schimbările. De asta au avut ei așa multe situații de a marca. Nici noi nu am avut atât de multe situații de a înscrie. Atacanții nu au mers la prima bară. Rezultatul este primordial.

Am jucat, am dus mingea acolo, dar nu este ok. Există anumiți jucători care sunt ieșiți din formă. Avem cei doi atacanți, Chică-Roșă și Enzo Lopez. Chică-Roșă a marcat un gol în 13 meciuri, Enzo Lopez nu a marcat niciun gol. Aceasta este problema noastră. Ne lipsește un atacant!

Ca atitudine nu am ce să le reproșez. S-au luptat, dar ca atacant trebuie să dai goluri. Eu sunt responsabil de rezultat, pentru că eu fac echipa, astăzi nu mi-a ieșit”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul partidei , la emisiunea Fotbal Club de pe .

Reacția lui Ștefan Bodișteanu, golgheterul cu două goluri în campionat

Ștefan Bodișteanu și-a exprimat, la rândul său, dezamăgirea. Mijlocașul ofensiv este golgheterul ”lanternei” cu doar două goluri marcate! Bodișteanu a transmis că formația sa trebuie să schimbe ceva pentru a opri seria rezultatelor slabe.

”Chiar nu știu și nu mă interesează. Noi avem multe de îmbunătățit și trebuie să schimbăm ceva. Se poate spune că este o criză de rezultate. Avem timp să îmbunătățim și să scoatem echipa de acolo. Cu siguranță nu este o atmosferă foarte bună. Trebuie să lăsăm capul jos și să înțelegem că avem foarte multe de lucrat ca să scoatem echipa de acolo”, a spus și Ștefan Bodișteanu.

Adrian Mihalcea jubilează

De cealaltă parte, Adrian Mihalcea și-a felicitat elevii pentru spiritul de sacrificiu arătat în fața Botoșaniului. Antrenorul nou-promovatei a fost foarte fericit pentru că trupa pe care o pregătește a terminat turul sezonului regular cu 18 puncte.

”E normal să fim fericiți, să ne bucurăm după aceste trei puncte. A fost un joc cu multă suferință, consistent. Ajungem la două victorii la rând și ne poziționăm momentan pe un loc mai liniștit. Nici nu știu pe ce loc sunt, mă interesează punctele.

Cele 18 puncte sunt extrem de bune după un tur de campionat. Ne așteaptă un retur și mai greu până la play-out. Trebuie să fim pregătiți. Avem o echipă care aleargă, se organizează, astăzi am arătat spirit de sacrificiu. Am început bine jocul.

După am avut 30 de minute de joc haotic. Am pierdut mijlocul terenului. Am înscris iarăși din faza fixă în a doua repriză. Cred că avem 10 din cele 14 goluri din faze fixe, ceea ce e foarte bine. A părut că am controlat jocul, dar pe final am suferit. Aduceau destul de ușor mingea în careu”, a fost reacția lui Adrian Mihalcea, la finalul confruntării.