Liviu Ciobotariu atacă arbitrajul după FC Voluntari – Petrolul 2-2: „E prea mult! Nu vezi că-i rupe piciorul lui Armaș?”

în etapa 5 din play-out-ul SuperLigii, și continuă să se lupte pentru evitarea retrogradării. Echipa ilfoveană are doar două puncte peste Chindia, prima echipă sub linia ce duce la baraj, iar finalul de sezon se anunță a fi unul cu adevărat incendiar.

Liviu Ciobotariu, după FC Voluntari – Petrolul 2-2: „Actorul principal a fost arbitrul!”

Chiar dacă a condus în două rânduri, FC Voluntari nu a reușit să învingă pe Petrolul, fiind egalată de fiecare dată la puțin timp după ce trecuse în avantaj pe tabelă. După meci, antrenorul Liviu Ciobotariu era foarte dezamăgit de rezultatul final, dar și foarte nervos pe prestația arbitrului Sorin Costreie. O nouă prestație slabă a „centralilor” conduși de Kyros Vassaras, la fel cum s-a întâmplat și cu

Tehnicianul lui FC Voluntari a acuzat neacordarea unui cartonaș roșu lui Irobiso în prima repriză, care l-a faultat dur pe Armaș și i-a provocat acestuia o accidentare care îl va ține departe de gazon pentru restul sezonului.

De asemenea, Ciobotariu a criticat și acordarea golului secund al ploieștenilor, după ce inițial acesta fusese anulat pentru o poziție de ofsaid a mai multor jucători în momentul șutului expediat de Doua.

„A fost un joc spectaculos, ambele echipe s-au angrenat la efort. Am întâlnit o echipă bună, Petrolul, cu un antrenor de perspectivă, Florin Pîrvu, dar din păcate acest joc a avut multe evenimente în care actorul principal a fost arbitrul.

N-am vorbit niciodată despre arbitraj și nici nu vreau, dar acum mi se pare, totuși, prea mult. Am stat în birou, am revăzut fazele care s-au derulat pe parcursul jocului și de aia am spus că actorul principal a fost arbitrul.

N-a prins o zi foarte bună. N-ai cum să nu vezi cartonaș roșu la Irobiso, care mai târziu a scos penalty care nu cred c-a fost. Dar ca idee. După care, la faza golului doi, am stat și m-am uitat și e ceva fantastic.

Cum adică să spui că n-a fost offside, că l-am auzit și pe domnul Avram… Cum nu erau jucătorii pe traiectoria mingii, când Irobiso se ferește?

Portarul n-a văzut mingea, nu e normal. N-ai cum să nu vezi, iar apoi să te duci la VAR și să validezi golul. Ok, una peste alta, consider c-am făcut un joc bun, îmi felicit jucătorii”, a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului cu Petrolul.

Liviu Ciobotariu: „De ce există VAR, ei nu au văzut?”

Tehnicianul lui FC Voluntari spune că în aceste condiții e foarte greu să-și mai motiveze jucătorii, care au ajuns la limita răbdării din cauza arbitrajelor. Este și motivul pentru care Adam Nemec a răbufnit după ce a fost schimbat și a primit cel de-al doilea cartonaș galben pentru că l-a împins pe arbitrul de rezervă Iulian Călin.

„Greu să-i motivezi după asemenea evenimente, atârnă greu. E prea mult. Eu ce să le spun la jucători în vestiar? Au și ei nervii lor, nu e ușor nici pentru mine. Doar eu știu ce discurs am avut la pauză ca să-i motivez pentru repriza secundă.

Am marcat două goluri, după care ce să mai vorbești despre fotbal. Sunt un om liniștit, dar până la urmă e prea mult. Toată lumea a fost de acord, inclusiv domnul Avram, că a fost de roșu la Irobiso.

Atunci de ce există VAR, ei nu au văzut? Dacă nu s-a văzut de acolo… Cum să dai penalty la Irobiso? Eu n-am întâlnit, am jucat și eu fotbal. Apărătorul să stea, tu să intri în el și să se dea penalty.

Apoi, nu vezi că-i rupe piciorul lui Armaș? Nu-l mai am acum până la final, are ruptură. Eu ce fac? Ok, la Nemec e greșeala lui, dar ce fac cu căpitanul echipei? Nu vreau să mai discut, dar să fie mai atenți, e păcat de spectacolul care a fost”, a încheiat Liviu Ciobotariu.