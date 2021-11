Liviu Ciubotariu, dezamăgit de situația de la Dinamo: „Poziția din clasament nu face cinste acestui brand”

După victoria celor de la FC Voluntari, , antrenorul echipei gazdă, Liviu Ciobotariu, a recunoscut că formația sa a avut parte de un meci greu. „Am întâlnit o echipă care ne-a pus multe probleme, în special pe contraatac.

Liviu Ciobotariu este bucuros că echipa se află într-o formă foarte bună

Așa am primit și golul. Sunt bucuros că am câștigat acest joc. Sunt bucuros să am revenit de la 0-1 și aici vreau să mulțumesc jucătorilor, pentru că au crezut în rezultat. Lucrul care mă bucură cel mai mult este că suntem într-o formă foarte bună.

Dar jocul a fost foarte greu. Am avut probleme, am încercat să desfacem apărarea lui Dinamo, care a fost foarte bine organizată. Am avut răbdare, am construit bine și iată că am reușit să luăm cele trei puncte”, a precizat el.

Liviu Ciobotariu știe că la Dinamo sunt jucători foarte buni

Tehnicianul nu și-a ascuns dezamăgirea de faptul că echipa la care a jucat între 1998 și 2000 și, ulterior, la finalul carierei, în 2005, timp în care a adunat 55 de meciuri și a marcat de 4 goluri, se află pe locul 15, penultimul în Liga 1.

„Am spus-o și înainte de joc, chiar dacă poziția din clasament a lui Dinamo este una care nu face cinste acestui brand, acolo sunt jucători foarte buni și un antrenor foarte bun. Dinamo a avut o strategie bună azi, a încercat să să se apere organizat și să surprindă pe contraatac cu acțiuni rapide și au și reușit.

Însă noi am avut puterea de a reveni de la 0-1, am crezut în rezultat, ne-am făcut jocul nostru. M-am uitat pe statistică și am văzut că am avut o posesie superioară și mai multe situații de a marca”, a precizat tehnicianul.

FC Voluntari arată ca o echipă greu de învins, este convingerea lui Liviu Ciobotariu

Altă satisfacție a lui Ciobotrariu este că FC Voluntari arată ca o echipă greu de învins. „Iar aici este meritul jucătorilor, al staff-ului tehnic și al celor care lucrează alături de noi. Pentru că această muncă de zi cu zi este răsplătită în jocurile oficiale.

Ne antrenăm foarte bine, băieții sunt foarte serioși la anbtrenamente și iată că, la jocurile oficiale, jucăm foarte bine. Drumul este foarte lung până la play-off și mai sunt foaret multe meciuri de jucat. Chiar mă uitam pe clasament și pe locul 9 este FC Argeș cu 24 de puncte. Este foarte strâns.

Dar ce mă bucură foarte mult este că avem un joc solid, jucăm bine și ne organizăm foarte bine. , azi am marcat de două ori. Suntem pe un drum bun și trebuie să ne menținem echilibrul, aceeași atitudine de până acum și sper să avem continuitate în rezultate”, a încheiat tehnicianul.

Ion Gheorghe speră ca FC Voluntari să ajungă în play-off

La rândul lui, Ion Gheorghe, autorul golului victoriei, a precizat că nu a avut niciun fel de motivație suplimentară în acest meci, deoarece „a trecut destul de mult timp de când am plecat de la Dinamo.

Este un gol special pentru că a fost un gol care ne-a adus 3 puncte și acum suntem pe locul 4. Asta ne-am propus în această seară și suntem bucuroși că am reușit. Când ești acolo, în față, speri să joci în play-off. Dar mai sunt destul de multe etape și vom vedea ce va fi în acest retur”.

Când joci cu Dinamo, prima dată te gândești la nume, afirmă Ion Gheorghe

Fotbalistul care pe 9 octombrie a împlinit 22 de ani, a fost legitimat la gruparea alb-roșie în sezonul 2017/2018, timp în care a jucat doar 4 meciuri. Ulterior a plecat la FC Voluntari, unde a bifat 64 de meciuri, înscriind de 4 ori.

„Eu cred că am controlat mare parte din joc. Am văzut declarațiile domnului Mircea Rednic (n.r. – ) de dinaintea meciului că vor juca închis. Am încercat să speculăm puținele spații libere, să venim cu centrări. De altfel, primul gol așa l-am marcat.

Ne bucurăm că ne-a ieșit ce am lucrat la antrenamente și restul nu mai contează. Când joci cu Dinamo, prima dată te gândești la nume, la brand. Jucătorii au avut atitudine, s-au zbătut, dar se vede că sunt mulți jucători noi, nepregătiți, și este greu să ții ritmul.

Suntem o nucă tare în acest sezon și veți vedea că FC Voluntar va pierde foarte greu puncte în continuare”, a mai spus jucătorul.