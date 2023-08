Liviu Ciobotariu, discurs agresiv după Sepsi – Bodo/Glimt 2-2: “Meciul cu Iaşi va fi sacrificat! Nu îl luăm în calcul”

Sepsi Sf. Gheorghe a revenit de două ori după ce a fost condusă de Bodo-Glimt. în prima manşă, iar covăsnenii au şansa lor în returul de săptămâna viitoare, când se va decide calificarea.

Liviu Ciobotariu susţine că meciul cu Iaşi va fi sacrificat!

, Liviu Ciobotariu, a declarat la finalul meciului că a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor săi, anticipând un retur foarte dificil în Norvegia.

Tehncianul susţine că este imposibil ca echipa lui să joace duminică, de la ora 13:00 cu Poli Iaşi şi susţine că nu va lua în calcul această partidă, care va fi sacrificată în totalitate:

“Un joc bun din partea noastră. Păcat că în prima repriză n-am fost atenţi la acel contraatac al lor. Am pierdut mingea uşor şi nu ne-am repliat. Băieţii sunt de felicitat că au revenit de la 0-1 şi 1-2.

Despre prestaţia lui Păun: “N-a dat gol, ok, poate este o dezamăgire a lui, personală. Eu sunt foarte mulţumit”

Chiar îmi verific jucătorii pentru acest lucru. Le-am spus la pauză să punem presiune, să jucăm mai mult pe lung că lasă spaţii. Am aruncat mingea în spatele lor, iar Marius a scos acel penalty.

1 la 1 este un jucător foarte periculos. Mă mulţumeşte foarte mult prestaţia lui, jocul lui. N-a dat gol, ok, poate este o dezamăgire a lui, personală. Eu sunt foarte mulţumit de randamentul lui şi al tuturor.

“Meciul cu Iaşi va fi sacrificat în totalitate. Nu vom lua în calcul acest meci”

Nu pot fi supărat pe Nicolae Păun, care a greşit la golul doi. El avea o problemă medicală, trebuia să iasă afară. A zis să joace. Meciul cu Iaşi va fi sacrificat în totalitate. Este imposibil să plecăm sâmbătă după antrenament.

Am ajunge la 20:00 la Roman, pentru că nu am găsit cazare la Iaşi. Duminică să jucăm la ora 13:00 la Iaşi este ceva… Nu vom lua în calcul acest meci. Îmi pare rău că o spun. Am să sacrific acest meci”, a spus Ciobotariu.

Sepsi are programat meciul cu Poli Iaşi, duminică, de la ora 13:00. Apoi, covăsnenii vor pleca în Norvegia, aproape de Cercul Polar de Nord pentru returul de joia viitoare cu Bodo/Glimt.