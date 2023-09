Liviu Ciobotariu, discurs fabulos înainte de Sepsi – FCSB: „Este o forță. Pe unde merge stadioanele sunt pline”

Liviu Ciobotariu , care va avea loc duminică, 24 septembrie, ora 21:00, în cadrul etapei cu numărul 10 din SuperLiga. Antrenorul începutului de sezon în România a avut doar cuvinte de laudă la adresa rivalilor. Totodată, „Ciobi” este de părere că Sepsi poate obține un rezultat mare contra vicecampioanei.

Liviu Ciobotariu, optimist înainte de Sepsi – FCSB: „Suntem motivați și încrezători”

În etapa precedentă, Sepsi a suferit prima înfrângere a sezonului în campionat. în etapa a 9-a. Liviu Ciobotariu este încrezător că echipa sa poate obține victoria împotriva FCSB și consideră că jucătorii au nevoie de un rezultat pozitiv după pasul greșit făcut împotriva oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Întâlnim una dintre cele mai bune echipe din România, o echipă care la fiecare început de sezon își propune să câștige titlul și este îndreptățită să facă asta, are în componență jucători de valoare, foarte buni.

Noi venim după o prestație neconvingătoare, un rezultat negativ (n.r. – 1-2 cu CSU Craiova), așa că dorim să facem un rezultat bun cu FCSB. Important este să fi învățat din greșelile pe care le-am făcut la meciul trecut și să arătăm mult mai bine cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Va fi un joc dificil, dar jucăm acasă, în fața propriilor suporteri. Suntem motivați, încrezători, ne dorim să facem un rezultat bun, avem nevoie de asta pentru a ne recăpăta moralul pe care l-am avut până la meciul cu Universitatea Craiova.

„Totul stă la jucătorii noștri, ei vor decide soarta jocului”

Am avut o serie foarte bună, 13 meciuri în care nu am fost învinși. După o înfrângere este clar că trebuie să tragi anumite semnale. Am făcut o analiză împreună cu jucătorii, am văzut unde am greșit. Important este să avem încredere în noi, să putem să avem aceeași disponibilitate la efort. Avem jucători cu mare calitate și trebuie să arătăm asta pe teren.

ADVERTISEMENT

Am început foarte bine acest sezon, am avut performanțe notabile. Mă refer în special la meciurile din Conference League, unde am scris istorie, am mers pentru prima dată în play-off-ul unei competiții internaționale, așa că ne dorim și să învingem FCSB.

Cred că avem forța necesară, avem jucători de calitate. Totul stă la jucătorii noștri, ei vor decide soarta jocului”, a declarat Liviu Ciobotariu, la conferința de presă.

Liviu Ciobotariu, discurs fabulos înainte de Sepsi – FCSB: „Este o forță. Pe unde merge stadioanele sunt pline”

Ulterior, Liviu Ciobotariu a vorbit despre lotul celor de la FCSB. Antrenorul consideră că principalul pericol îl reprezintă Darius Olaru și le-a cerut jucătorilor săi să nu-i ofere spații mijlocașului. Fostul tehnician din Ștefan cel Mare a vorbit în termeni laudativi despre formația finanțată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„FCSB are un lot foarte bun, echilibrat valoric. În special în linia de mijloc și cea de atac sunt jucători foarte tehnici, care pot decide în orice moment soarta jocului. Olaru este foarte important, va trebui să fim foarte atenți să nu le dăm spații, să nu-i lăsăm să joace. Compagno este într-o formă foarte bună, Coman, Șut… și cei 2 apărători centrali.

FCSB cedează foarte greu puncte, este o echipă mediatizată și iubită în România, pe unde merge ea stadioanele sunt pline. Clar este o forță în fotbalul românesc, dar trebuie să ne facem jocul nostru, să eliminăm greșelile de la meciul trecut și să avem atitudine și personalitate.

E altă stare de spirit cu stadionul plin, jucătorii sunt mult mai motivați, vor să arate că sunt într-o formă bună, vor să scoată un rezultat pozitiv.

Dacă atitudinea noastră va fi potrivită, putem face meciuri bune. Am arătat asta în Europa. Dacă acolo am arătat că putem, înseamnă că și duminică trebuie să arătăm la fel.

Atmosfera este foarte bună, am pierdut la Craiova și sper să nu se mai întâmple. Nu eram suficient de proaspeți. Acum am avut o săptămână tare de antrenamente și sperăm să se vadă duminică”, a încheiat Liviu Ciobotariu.