Liviu Ciobotariu, discurs furibund la pauza meciului U Cluj – Petrolul 1-1. Cum a schimbat soarta jocului

”Lupii galbeni” au încasat gol chiar înainte de pauză, iar acest lucru l-a înfuriat pe Liviu Ciobotariu. Tehnicianul a ridicat tonul în vestiar înaintea startului părții secunde a duelului U Cluj – Petrolul 1-1.

Liviu Ciobotariu și-a certat jucătorii la pauza partidei U Cluj – Petrolul 1-1

Imediat după încheierea meciului de la Sibiu, din , antrenorul ploieștenilor a dezvăluit că discursul de la pauză a fost mai dur decât de obicei și a explicat ce le-a cerut jucătorilor să facă în repriza secundă.

”Știam că întâlnim o echipă foarte bună. Ne-au împins în jumătatea noastră de teren. Eu cred că rezultatul este echitabil. Am făcut o primă repriză mai puțin bună, însă a doua ne-a aparținut. Este un rezultat important pentru noi, e un punct în deplasare.

Ne-am adunat bine. Am avut un discurs mai serios cu ei la pauză. Le-am spus să aibă personalitate, să pasăm mai mult, să începem construcția de jos. Au înțeles asta abia în repriza secundă, dar a fost ok”, a declarat Ciobotariu, la .

Ciobotariu cere întăriri

Tehnicianul Petrolului a recunoscut că plecarea lui Tidiane Keita, care , este o pierdere importantă și a mărturisit că mai are nevoie de jucători pentru ca echipa să poată face rezultate.

”E o mare pierdere Keita, dar toată echipa a jucat, a luptat. Cine a jucat în poziția lui Keita a făcut-o destul de bine (n.r. – Alexandru Mateiu). Mai vreau să întăresc echipa. Ne uităm după jucători”, a spus Liviu Ciobotariu.

Cel mai spumos discurs după întâlnirea U Cluj – Petrolul 1-1 l-a avut Paul Papp. și consideră că este vânat de cavalerii fluierului, deși nu este un jucător agresiv.