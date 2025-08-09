Liviu Ciobotariu, discurs furibund la pauza meciului U Cluj – Petrolul 1-1. Cum a schimbat soarta jocului

”Lupii galbeni” au încasat gol chiar înainte de pauză, iar acest lucru l-a înfuriat pe Liviu Ciobotariu. Tehnicianul a ridicat tonul în vestiar înaintea startului părții secunde a duelului U Cluj – Petrolul 1-1.
Imediat după încheierea meciului de la Sibiu, din etapa a 5-a a SuperLigii, antrenorul ploieștenilor a dezvăluit că discursul de la pauză a fost mai dur decât de obicei și a explicat ce le-a cerut jucătorilor să facă în repriza secundă.
”Știam că întâlnim o echipă foarte bună. Ne-au împins în jumătatea noastră de teren. Eu cred că rezultatul este echitabil. Am făcut o primă repriză mai puțin bună, însă a doua ne-a aparținut. Este un rezultat important pentru noi, e un punct în deplasare.
Ne-am adunat bine. Am avut un discurs mai serios cu ei la pauză. Le-am spus să aibă personalitate, să pasăm mai mult, să începem construcția de jos. Au înțeles asta abia în repriza secundă, dar a fost ok”, a declarat Ciobotariu, la Digi Sport.
Tehnicianul Petrolului a recunoscut că plecarea lui Tidiane Keita, care a semnat cu CFR Cluj, este o pierdere importantă și a mărturisit că mai are nevoie de jucători pentru ca echipa să poată face rezultate.
”E o mare pierdere Keita, dar toată echipa a jucat, a luptat. Cine a jucat în poziția lui Keita a făcut-o destul de bine (n.r. – Alexandru Mateiu). Mai vreau să întăresc echipa. Ne uităm după jucători”, a spus Liviu Ciobotariu.
Cel mai spumos discurs după întâlnirea U Cluj – Petrolul 1-1 l-a avut Paul Papp. Fundașul ploieștenilor a acuzat arbitrajul lui Rareș Vidican și consideră că este vânat de cavalerii fluierului, deși nu este un jucător agresiv.