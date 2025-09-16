Liviu Ciobotariu e istorie la Petrolul! Antrenorul a fost dat afară după ce fanii i-au cerut demisia

Liviu Ciobotariu a fost dat afară de la Petrolul. Antrenorul în vârstă de 54 de ani n-a mai avut viață la Ploiești după 0-3 cu Dinamo.

Liviu Ciobotariu, OUT de la Petrolul!

Liviu Ciobotariu a rezistat doar 10 meciuri pe banca Petrolului. Marți, 16 septembrie, la o zi după eșecul cu Dinamo, conducerea de pe „Ilie Oană” a decis să îi rezilieze înțelegerea. După 9 etape, ploieștenii ocupă locul 14, cu doar 6 puncte.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.

Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, a anunțat Petrolul Ploiești, pe Facebook.

