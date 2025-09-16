Sport

Liviu Ciobotariu e istorie la Petrolul! Antrenorul a fost dat afară după ce fanii i-au cerut demisia

Liviu Ciobotariu nu mai este antrenor la Petrolul! Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a fost dat afară după umilința cu Dinamo
Cristian Măciucă
16.09.2025 | 16:47
Liviu Ciobotariu e istorie la Petrolul Antrenorul a fost dat afara dupa ce fanii iau cerut demisia
breaking news
Liviu Ciobotariu e istorie la Petrolul! Antrenorul a fost dat afară după ce fanii i-au cerut demisia. FOTO: sportpictures.eu

Liviu Ciobotariu a fost dat afară de la Petrolul. Antrenorul în vârstă de 54 de ani n-a mai avut viață la Ploiești după 0-3 cu Dinamo. La finalul partidei, fanii „lupilor galbeni” i-au cerut demisia. 

ADVERTISEMENT

Liviu Ciobotariu, OUT de la Petrolul!

Liviu Ciobotariu a rezistat doar 10 meciuri pe banca Petrolului. Marți, 16 septembrie, la o zi după eșecul cu Dinamo, conducerea de pe „Ilie Oană” a decis să îi rezilieze înțelegerea. Cu „Ciobi” pe bancă, echipa era într-o situație critică. După 9 etape, ploieștenii ocupă locul 14, cu doar 6 puncte.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

ADVERTISEMENT

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.

Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, a anunțat Petrolul Ploiești, pe Facebook.

ADVERTISEMENT
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea...
Digi24.ro
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască

Știre în curs de actualizare…

Billel Omrani, fostul star al CFR Cluj, acuză clubul de fals în acte....
Fanatik
Billel Omrani, fostul star al CFR Cluj, acuză clubul de fals în acte. ANAF i-a pus poprire și e obligat să plătească TVA de 30.000 de euro
Cum a reacționat Toto Dumitrescu în momentul în care polițiștii au intrat peste...
Fanatik
Cum a reacționat Toto Dumitrescu în momentul în care polițiștii au intrat peste el. Filmarea cu accidentul a fost făcută publică. Video
Adevăratul motiv pentru care Elena Udrea l-a atacat pe Neluțu Varga, patronul de...
Fanatik
Adevăratul motiv pentru care Elena Udrea l-a atacat pe Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj: miza e de 3 miliarde de euro! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Surpriză: nici Craiova, nici Rapid! Echipa numită de Prunea 'cea mai bună' din...
iamsport.ro
Surpriză: nici Craiova, nici Rapid! Echipa numită de Prunea 'cea mai bună' din SuperLiga: 'O să câștige cu FCSB'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!