Liviu Ciobotariu, la cel mai greu moment din cariera de antrenor: „Dacă se va considera că sunt vinovat, asta e…”

Tehnicianul a fost deranjat mai ales că echipa sa a condus la pauză și tot înainte de finalul primei reprize putea majora scorul, când ilfovenii au avut o dublă ocazie, însă Cristi Gurău, portarul oltenilor a intervenit incredibil de fiecare dată, reușind în cele din urmă să respingă în corner mingea.

Liviu Ciobotariu, supărat după FC U Craiova – FC Voluntari

Liviu Ciobotariu a fost supărat după înfrângerea suferită de , partidă în care ilfovenii au condus la finalul primei reprize: „În prima repriză am arătat bine, am fost organizați!

ADVERTISEMENT

Știam că întâlnim o echipă care are o mobilitate bună la mijlocul terenului și în atac. Ne-am pregătit să nu le dăm spații și să încercăm să îi surprindem pe contraatac, ceea ce am reușit în prima repriză.

Puteam să închidem jocul sau să plecăm cu un punct dacă am fi marcat la 1-0. Noi ne-am băgat adversarul în joc la ambele jocuri. Înțeleg că jucătorii sunt apăsați, dar va fi foarte greu să acumulăm puncte dacă vor mai face greșeli.

ADVERTISEMENT

E cel mai greu moment al meu din cariera de antrenor, n-am avut niciodată cinci înfrângeri consecutive. Am avut posibilitatea să facem 2-0, am avut câteva acțiuni bune de joc, dar iată că plecăm cu capul plecat, supărați și dezamăgiți de situația de față”.

„Nu știu ce se va întâmpla cu mine!”

„Facem mult greșeli și părerea mea e că una din cauzele o reprezintă că suntem apăsați de situație. Vrem să facem multe și cât mai bine și nu ne iese. E foarte greu să continuăm așa. Mi-aș fi dorit să facem un joc prost și să plecăm cu toate cele trei puncte, însă, din păcate, iar am trecut pe lângă joc, n-am reușit să luăm nimic.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne adunăm cu toții, staff, jucători, conducere. Trebuie să gândim pozitiv, să facem un rezultat pozitiv indiferent de adversar. Va trebui să adunăm punct sau puncte pentru moral în primul rând. Nu adunăm puncte, situația devine din ce în ce mai apăsătoare”, a .

„Nu știu ce se va întâmpla, probabil că au avut răbdare cu mine pentru că am făcut lucruri bune, am salvat echipa dee la retrogradare și după un an am ajuns în play-off, dar în fotbal nu se știe niciodată. Nu mă deranjează întrebarea.

ADVERTISEMENT

Eu n-am nicio problemă, am spus-o și înainte, eu sunt aici și încerc să-mi fac treaba, dar dacă se va considera că eu sunt vinovat, asta este, nu m-ar deranja să se ia o decizie în privința mea”, a mai spus tehnicianul lui FC Voluntari.