Liviu Ciobotariu, mesaj direct după FCSB – FC Botoșani 2-1: „Sunt foarte multe lucruri de reproșat”

Seria de cinci partide fără eșec pentru FC Botoșani s-a încheiat în această seară pe Arena Națională. Fotbaliștii antrenați de Liviu Ciobotariu , care și-a luat revanșa pentru eșecul suferit în restanța de pe 21 noiembrie.

Liviu Ciobotariu: „N-am avut agresivitatea necesară”

FCSB a condus cu 2-0 după reușitele semnate de și David Miculescu, iar oaspeții au redus din diferență în minutul 83 prin spaniolul Ale Diez, care a finalizat o fază pornită de la .

La final, Liviu Ciobotariu și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de agresivitate a elevilor săi.

„Sunt foarte multe lucruri de reproșat, în primul rând faptul că am început foarte slab jocul, foarte temători, fără curaj, fără agresivitate, fără personalitate. Am pierdut cu mare ușurință baloanele pe care le-am avut, n-am pasat nici în lateral, nici spre înainte, o primă repriză foarte slabă din partea noastră. Este adevărat că adversarul ne-a pus în dificultate mare în prima repriză, era și normal, am spus și la începutul jocului că întâlnim o echipă cu calitate foarte bună, dar dezamăgirea mea asta este, că am început jocul foarte slab și în linia de mijloc, unde în mod normal am avut trei fundași centrali, trebuia să acoperim mult mai mult zonele. N-am avut agresivitatea necesară.

Noi am studiat adversarul, mai ales că jucasem împotriva lor cu trei săptămâni înainte, știam că în momentul în care nu au culoar de pasă vor juca în spatele nostru, iată că așa am primit și primul gol. Am stat cu fundașii centrali avansați, Bîrligea este un jucător foarte periculos și dacă îi dai spațiu este foarte greu să-l oprești.

Pe final ne-am trezit puțin, poate și pentru că era 2-1 și cei de la FCSB au stat mai mult și ne-au așteptat. Pe final jocul nostru a fost ok, am pasat, am dus mingea spre careu, ne-am creat și două-trei situații, dar acesta este nivelul nostru, mergem în continuare, trebuie să ne pregătim mult mai bine, vineri ne așteaptă un meci extrem de important, acasă cu Hermannstadt, trebuie să pregătim următorul joc.

Am întâlnit echipe bune, mie mi se pare că FCSB-ul joacă foarte bine, pasează foarte bine, găsesc spații de pasare, au mijlocașii foarte mobili, foarte tehnici, este o echipă foarte bună. Am jucat și cu Dinamo, care mi se pare o echipă bună, și Craiova este o echipă bună. Nu pot să spun care este cea mai bună, încă suntem la jumătatea campionatului, mai sunt foarte multe meciuri de jucat. În orice moment se pot schimba lucrurile în clasament și în loturile echipelor, se pot schimba multe” a declarat tehnicianul de 53 de ani.

Andrei Miron: „Nu am avut curajul să arătăm mai mult”

Fundașul Andrei Miron putea să aducă o egalare nesperată în prelungiri pentru FC Botoșani, când a primit mingea în careul advers, dar David Miculescu a reușit să intervină și să respingă.

Fostul jucător de la FCSB a reacționat după finalul meciului: „Cred că este o victorie meritată a celor de la Steaua (n.r. FCSB), atât s-a putut astăzi. E păcat, pentru că nu am avut curajul să arătăm mai mult, vorbisem să intrăm în teren să jucăm, să ținem de minge, să avem posesie, când avem mingea să nu dăm minge lungă și nu am reușit. Cei de la Steaua (n.r. FCSB) sunt o echipă foarte bună, au fructificat ocaziile pe care le-au avut și ne-au învins. Nu îmi explic de ce nu am avut curaj, veneam după o serie foarte bună, jocuri multe fără înfrângere. O să analizăm meciul, vedem unde a fost problema și mergem în continuare.

E clar că ne-am gândit că putem da lovitura pe final, am fost de câteva ori prin careul lor, în fotbal se pot întâmpla multe, cum am mai zis, cred că e o victorie meritată a lor, dar știți cum e în fotbal, dacă ai două ocazii și poți să dai două goluri, e foarte bine.

Am jucat de multe ori contra lui Bîrligea, este un jucător care știe foarte bine să profite de acele spații, cred că așa dă majoritatea golurilor, din câte am văzut. Cred că e unul dintre, dacă nu chiar cel mai bun atacant din Liga 1 la ora actuală.

Se joacă, campionatul e lung. Și la play-off sunt șapte echipe care se bat, încă nu e niciuna calificată. Cei de la FCSB au un lot foarte bun și cu siguranță e o candidată serioasă la titlu”

Până la finalul anului, FC Botoșani le va mai întâlni pe Hermannstadt, Ceahlăul (în Cupa României) și UTA.