Liviu Ciobotariu, mulțumit după Sepsi – UTA 1-0: „Echipele mari au noroc!”

Antrenorul covăsnenilor a precizat că jucătorii săi au fost obosiți după meciul din Norvegia cu Bodo Glimt și i-a lăudat pe fotbaliști pentru că au reușit să se concentreze și să obțină o victorie împotriva unei echipe dificile.

Liviu Ciobotariu, mulțumit după Sepsi – UTA

Liviu Ciobotariu a fost mulțumit după victoria obținută de , scor 1-0, după un gol superb marcat din lovitură liberă de Adnan Aganovic, în prelungirile confruntării.

„Am avut mult de suferit în această seară, în acest joc. Veneam după ratarea calificării în grupele Conference League, am jucat și 120 de minute acolo, am avut și multe trăiri, a fost o încărcătură mentală.

Sunt foarte bucuros că am câștigat, chiar dacă am câștigat cu noroc, pentru că UTA ne-a pus probleme mari. Îmi felicit jucătorii pentru că au luptat, au muncit, au crezut în rezultat.

E adevărat că pe fondul oboselii au apărut și greșeli, dar așa este, le-am spus jucătorilor că primordial este să câștigăm, nici nu mă interesa cum câștigăm”.

„Echipele mari au noroc!”

„Suntem echipa care momentan nu a pierdut în campionat și nici în timpul regulamentar în Conference League. Suntem echipa cu cele mai puține goluri primite. Jucătorii au demonstrat că au caracter și că ne putem baza pe ei de fiecare dată când avem nevoie.

Mihai Bălașa a ieșit accidentat și m-am gândit că ar fi ideal să joc cu Aganovic, după am schimbat sistemul și Aganovic e un număr 10 foarte bun și ne-a ieșit.

La ultima fază nu mi-a venit să cred, am fost norocoși, înseamnă că suntem o echipă mare, care a avut noroc, pentru că așa echipele mari au noroc!

Ninaj mi-a spus că cineva i-a spus să lase mingea, dar probabil i-a spus Stahl. Am fost nevoiți să ne mișcăm repede, Oteliță s-a descurcat bine în partea stângă, l-am adus pe Florin Ștefan”, a .

„Chiar dacă nu a mai jucat multe meciuri la Rapid, cunoaște filosofia de aici, am încredere în el, eu mi l-am dorit și cred că o să ne ajute. E prea târziu să mai vorbim despre jucători.

L-am adus pe Akos, a venit Florin Ștefan, suntem echilibrați, suntem ok, Gabi Debeljuh și-a revenit și a intrat bine. Avem variante pentru fiecare post.

Mi-am dorit să avem cât mai mulți jucători la națională, eu nu comentez, este treaba lui Edi, el ia deciziile și răspunde de ele. Eu mă așteptam și mi-aș fi dorit să avem un jucător la echipa națională.

Nu mai contează. Nu trebuie să fie dezamăgit, să continue să joace foarte bine și nu se știe niciodată, poate la următoarele meciuri vor fi convocați”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.